Nautapa 2026: नौतपा खत्म होने में महज 3 दिन बाकी, इन पौधों को लगाने से होगी बरकत

Nautapa 2026 Plant Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, नौतपा में कुछ पौधों को घर में लगाने से देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है.साथ ही, इन पौधों को लगाने से शनि और गुरु दोष दूर होता है. आइए, जानते हैं कि नौपता के बाकी दिनों में कौन-कौन सा पौधा लगाना शुभ है.
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Vastu Shastra: नौतपा 25 मई से प्रभावी है और 2 जून तक चलेगा. वैसे तो नौतपा में लोग जरूरतमंदों के भोजन-पानी, जीव-जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं. मान्यता है कि नौतपा के दौरान इन कार्यों को करने से पुण्यफल की प्राप्ति होती है. इसके अलावा नौतपा में कुछ पौधों को लगाने से भी सकारात्मकता आती है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, इन पौधों को घर या उसके आसपास लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है. साथ ही पौधों से जुड़े ये उपाय धन-दौलत में बरकत के लिए भी विशेष माने गए हैं. ये पौधे जहां भी लगाए जाते हैं, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता, परिणामस्वरूप सकारात्मकता बनी रहती है. चलिए, जानते हैं कि नौतपा में किन पौधों को लगाना शुभ और मंगलकारी माना गया है.
आंवले का पौधा- पुरुषोत्तम मास में नौतपा का संयोग बना है और यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है. ऐसे में अगर इस दौरान आंवले का पौधा लगाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है. साथ ही, घर में शुभता बनी रहती है. इसके अलावा अगर घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, तो वह भी दूर हो जाता है.
केले का पौधा- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के पेड़ में देवताओं के गुरु बृहस्पति देव का वास होता है. इसलिए, इस पौधे को घर में लगाना शुभ और मंगलकारी माना गया है. नौतपा के दौरान इस पौधे को लगाने से बृहस्पति देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. साथ ही यह पौधा कुंडली के गुरु दोष को दूर करने में भी सहायक माना गया है. हालांकि, केले के पौधे को घर के बाहर लगाना चाहिए.
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शमी का पौधा- नौतपा में शमी का पौधा लगाना भी शुभ माना गया है. नौतपा में इस पौधे को लाकर घर के मुख्य प्रवेश द्वार के नजदीक लगाएं. इससे घर की निगेटिव एनर्जी दूर होती है और सुख-समृद्धि का आगमन होता है. इसके अलावा यह पौधा शनि दोष को दूर करने के लिए खास माना गया है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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