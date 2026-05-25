Advertisement
trendingNow13228226
Hindi Newsधर्मनौतपा के कहर से सब परेशान, पर धरती और इंसान के लिए वरदान हैं ये 9 दिन

नौतपा के कहर से सब परेशान, पर धरती और इंसान के लिए वरदान हैं ये 9 दिन

45-46 डिग्री पर पारा, शरीर से सारी ऊर्जा खींच लेने वाली सूर्य की तीखी किरणें... नौतपा के 9 दिन लोगों पर बहुत भारी गुजरते हैं. लेकिन ये प्रकृति और मानवता के लिए जरूरी भी हैं. जानिए नौतपा के फायदे.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 25, 2026, 10:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नौतपा के कहर से सब परेशान, पर धरती और इंसान के लिए वरदान हैं ये 9 दिन

नौतपा शुरू हो गए हैं और सूर्य की तीखी किरणों के कारण लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है. साथ ही कई सावधानियां बरतने को भी कहा जा रहा है. लेकिन नौतपा की ये गर्मी न केवल इंसान बल्कि पूरी प्रकृति के लिए जरूरी भी है. नौतपा के 9 दिन में पड़ने वाली तेज गर्मी कई मायनों में अहम है. 

प्रकृति के संतुलन के लिए जरूरी हैं नौतपा 

सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में रहने का समय धरती को तपा देता है. इस समय सूर्य की तेज किरणें धरती पर आती हैं और भीषण गर्मी, लू का कारण बनती हैं. लेकिन प्रकृति के संतुलन के लिए 9 दिन की यह तेज गर्मी बेहद जरूरी है. जानिए नौतपा के क्‍या-क्‍या फायदे हैं. 

- नौतपा की तेज गर्मी ही अच्‍छे मानसून की नींव रखती है. मान्‍यता है कि नौतपा में जितनी तेज गर्मी पड़ती है, बारिश भी उतनी ही अच्‍छी होती है. क्‍योंकि तेज गर्मी के कारण समुद्र का ज्‍यादा पानी वाष्‍पीकृत होगा, जिससे बारिश भी ज्‍यादा होगी. जाहिर है खेती प्रधान देश भारत में बारिश बेहद जरूरी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें: नौतपा आज से शुरू, सूर्य-शनि और मंगल मिलकर बरसाएंगे आग, कई राज्यों में प्रचंड लू के साथ खतरनाक आंधी-तूफान

- इसके अलावा नौतपा की तेज गर्मी मिट्टी के उन कीटाणुओं को नष्‍ट कर देती है, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं. नौतपा का समय एक तरह से मिट्टी का शुद्धिकरण कर देता है. इसके बाद बारिश का मौसम आता है और फिर फसलें बोई जाती हैं. 

- इसके अलावा तेज गर्मी फलों को पकाने के लिए भी जरूरी होती है. इस मौसम में आने वाले फल जैसे- आम, खरबूजा, जामुन आदि के अच्‍छे से पकने के लिए तेज गर्मी जरूरी है. यदि नौतपा में गर्मी तेज न पड़े तो ये फल अच्‍छे से नहीं पकते और न उनका असली स्‍वाद आता है. फलों में मिठास नहीं आती है. 

- वहीं लोगों की सेहत के लिए भी नौतपा जरूरी है क्‍योंकि इसमें पड़ी तेज गर्मी शरीर के रोम छिद्रों को खोलती है, जिससे पसीने के जरिए शरीर के टॉक्सिंस बाहर निकलते हैं. इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वह बारिश के मौसम के लिए तैयार हो जाता है. 

(यह भी पढ़ें: नौतपा के 9 दिन इन राशियों पर भारी, हावी रहेगा गुस्सा, जेब होगी ढीली, हो सकता है अपमान

(यह भी पढ़ें: हर साल 25 मई से ही क्यों शुरू होते हैं नौतपा? जानिए गर्मी के सबसे तपते 9 दिनों का रहस्य)

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

Nautapa 2026

Trending news

एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में थे जयशंकर
India America news
एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में थे जयशंकर
डॉन आकाश सिंह की अंडरवियर में परेड, कमर में रस्सी बांधकर पुलिस ने ली जमकर क्लास!
kolkata
डॉन आकाश सिंह की अंडरवियर में परेड, कमर में रस्सी बांधकर पुलिस ने ली जमकर क्लास!
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत
Maharashtra news
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत
भारत ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर आपत्ति जताई? अमेरिका ने दिया जवाब
america iran war
भारत ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर आपत्ति जताई? अमेरिका ने दिया जवाब
कंप्यूटर पर दें बकरे की कुर्बानी... बकरीद से पहले नितेश राणे का बड़ा बयान
Maharashtra news
कंप्यूटर पर दें बकरे की कुर्बानी... बकरीद से पहले नितेश राणे का बड़ा बयान
शरिया के नाम पर 3000 करोड़ की महाठगी, हीरा ग्रुप की नौहेरा शेख गिरफ्तार!
Nowhera Shaikh
शरिया के नाम पर 3000 करोड़ की महाठगी, हीरा ग्रुप की नौहेरा शेख गिरफ्तार!
जब तेल कंपनियों को 130 पर्सेंट का मुनाफा हुआ है, तो पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों हो रहा?
Petrol Diesel News
जब तेल कंपनियों को 130 पर्सेंट का मुनाफा हुआ है, तो पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों हो रहा?
खेल, कला और समाजसेवा...राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी 66 हस्तियों को सम्मानित
Padma Awards 2026
खेल, कला और समाजसेवा...राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी 66 हस्तियों को सम्मानित
CBI-ED का फर्जी अफसर बन महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए पूरे 24 करोड़ रुपए!
Bengaluru
CBI-ED का फर्जी अफसर बन महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए पूरे 24 करोड़ रुपए!
दोपहर 12 से 5 बजे तक खुद लगाइए घर में लॉकडाउन, नौतपा में जान पर मुसीबत क्यों है?
Heatwave News
दोपहर 12 से 5 बजे तक खुद लगाइए घर में लॉकडाउन, नौतपा में जान पर मुसीबत क्यों है?