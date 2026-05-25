नौतपा के कहर से सब परेशान, पर धरती और इंसान के लिए वरदान हैं ये 9 दिन

45-46 डिग्री पर पारा, शरीर से सारी ऊर्जा खींच लेने वाली सूर्य की तीखी किरणें... नौतपा के 9 दिन लोगों पर बहुत भारी गुजरते हैं. लेकिन ये प्रकृति और मानवता के लिए जरूरी भी हैं. जानिए नौतपा के फायदे.
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नौतपा शुरू हो गए हैं और सूर्य की तीखी किरणों के कारण लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है. साथ ही कई सावधानियां बरतने को भी कहा जा रहा है. लेकिन नौतपा की ये गर्मी न केवल इंसान बल्कि पूरी प्रकृति के लिए जरूरी भी है. नौतपा के 9 दिन में पड़ने वाली तेज गर्मी कई मायनों में अहम है.
सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में रहने का समय धरती को तपा देता है. इस समय सूर्य की तेज किरणें धरती पर आती हैं और भीषण गर्मी, लू का कारण बनती हैं. लेकिन प्रकृति के संतुलन के लिए 9 दिन की यह तेज गर्मी बेहद जरूरी है. जानिए नौतपा के क्या-क्या फायदे हैं.
- नौतपा की तेज गर्मी ही अच्छे मानसून की नींव रखती है. मान्यता है कि नौतपा में जितनी तेज गर्मी पड़ती है, बारिश भी उतनी ही अच्छी होती है. क्योंकि तेज गर्मी के कारण समुद्र का ज्यादा पानी वाष्पीकृत होगा, जिससे बारिश भी ज्यादा होगी. जाहिर है खेती प्रधान देश भारत में बारिश बेहद जरूरी है.
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- इसके अलावा नौतपा की तेज गर्मी मिट्टी के उन कीटाणुओं को नष्ट कर देती है, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं. नौतपा का समय एक तरह से मिट्टी का शुद्धिकरण कर देता है. इसके बाद बारिश का मौसम आता है और फिर फसलें बोई जाती हैं.
- इसके अलावा तेज गर्मी फलों को पकाने के लिए भी जरूरी होती है. इस मौसम में आने वाले फल जैसे- आम, खरबूजा, जामुन आदि के अच्छे से पकने के लिए तेज गर्मी जरूरी है. यदि नौतपा में गर्मी तेज न पड़े तो ये फल अच्छे से नहीं पकते और न उनका असली स्वाद आता है. फलों में मिठास नहीं आती है.
- वहीं लोगों की सेहत के लिए भी नौतपा जरूरी है क्योंकि इसमें पड़ी तेज गर्मी शरीर के रोम छिद्रों को खोलती है, जिससे पसीने के जरिए शरीर के टॉक्सिंस बाहर निकलते हैं. इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वह बारिश के मौसम के लिए तैयार हो जाता है.
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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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