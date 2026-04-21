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Navagrah Plant: किस्मत के द्वार खोलेंगे ये 9 पौधे, जानें किस ग्रह दोष के लिए कौन-सा पौधा है वरदान

Navagrah Plant Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में नवग्रहों से संबंधित दोष को दूर करने के लिए कुछ विशेष और प्रभावशाली पौधों का जिक्र किया गया है. ये पौधे न सिर्फ के ग्रहों के दोष को दूर करने में मदद करते हैं, बल्कि घर में सुख-शांति और समृद्धि के लिए भी खास माने गए हैं. आइए जानते हैं घर में किन पौधों को लगाने से नवग्रह दोष दूर होंगे.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 21, 2026, 06:27 PM IST
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Navagrah Plant: किस्मत के द्वार खोलेंगे ये 9 पौधे, जानें किस ग्रह दोष के लिए कौन-सा पौधा है वरदान

Navagrah Dosh Upay: ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में पौधों से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर वहां सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर संचार करते हैं. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कुंडली में किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव होता है, तो लोग ज्योतिषी से सलाह उसकी शांति कराते हैं. वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की शांति के लिए प्रभावशाली मंत्र और रत्नों से जुड़े उपाय बताए गए हैं. जबकि वास्तु शास्त्र में ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए कुछ प्रभावशली पौधों का उल्लेख किया गया है. कहा जाता है कि ग्रहों से संबंधित पौधों को घर में लगाने से सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि नवग्रह दोष को दूर करने के लिए घर में किन पौधों को लगाना शुभ रहेगा.

नवग्रह दोष दूर करेंगे ये पौधे

सूर्य - सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है. अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या आप बौद्धिक क्षमता और स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो आंकड़े (मदार) का पौधा लगाएं. इसके अलावा लाल गुलाब या कनेर लगाना भी मान-सम्मान में वृद्धि करता है.

चंद्रमा- मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के लिए चंद्रमा का शुभ होना बेहद जरूरी है. चंद्रमा के दोषों को दूर करने और तनाव से मुक्ति पाने के लिए पलाश का पौधा लगाना अत्यंत लाभकारी माना गया है. चमेली और सफेद कनेर भी इसके अच्छे विकल्प माने गए हैं.

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मंगल- अगर आप खून से जुड़ी समस्याओं या आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं, तो खैर का पौधा लगाएं. मंगल की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए गुड़हल का फूल या लाल चंदन का पौधा लगाना भी यश और प्रतिष्ठा बढ़ाता है.

बुध- व्यापार, वाणी और बुद्धि के कारक बुध को प्रसन्न करने के लिए अपामार्ग (चिड़चिड़ा) का पौधा श्रेष्ठ माना जाता है. यह मानसिक स्पष्टता देता है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करता है.

बृहस्पति- ज्ञान और सौभाग्य के लिए पीपल के वृक्ष की सेवा सर्वोपरि है. पीपल में त्रिदेवों का वास माना गया है, इसकी जड़ में जल देने से गुरु ग्रह मजबूत होता है. इसके अलावा घर में केला या बेल का पौधा लगाना भी आर्थिक समृद्धि लाता है.

यह भी पढ़ें: क्या आपकी तरक्की को खा रहा है भूमि दोष? जानें कैसे मिट्टी की ऊर्जा रातोंरात पलट देती है किस्मत

शुक्र- ऐश्वर्य और सुख-सुविधाओं के स्वामी शुक्र की शुभता के लिए गूलर का पौधा लगाने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि यह पूर्व जन्म के दोषों को दूर करता है. सौंदर्य और पवित्रता के लिए तुलसी और सफेद कनेर भी उत्तम हैं.

शनि- शनि की साढ़ेसाती या ढैया के कुप्रभावों को कम करने के लिए शमी का पौधा लगाना चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे मुख्य द्वार पर लगाने से धन की आवक बढ़ती है. इसके साथ ही बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं. 

राहु- राहु की नकारात्मकता और अज्ञात भय से मुक्ति के लिए चंदन का पौधा लगाना और उसकी पूजा करना लाभकारी है. यह मानसिक भ्रम को दूर कर स्पष्टता लाता है. इसके विकल्प के तौर पर नीम या दूर्वा को भी लगाया जा सकता है. 

केतु- केतु के कारण होने वाली मानसिक बेचैनी और बाधाओं को दूर करने के लिए अश्वगंधा या कुशा लगाना चाहिए. ये पौधे आध्यात्मिक एकाग्रता बढ़ाते हैं और जीवन में ठहराव लाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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