Navratri Navami 2025 Date: साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 9 दिन की बजाय 10 दिन की हैं. इस कारण लोगों में तिथियों की तारीख को लेकर खासा कंफ्यूजन है. पंचांग के अनुसार 30 सितंबर को नवरात्रि की अष्‍टमी तिथि है और 1 अक्‍टूबर को नवमी है. दुर्गा उत्‍सव में महाअष्‍टमी, महानवमी और दशहरा का बड़ा महत्‍व होता है. इस समय दुर्गा उत्‍सव चरम पर है, जानिए महानवमी तिथि कब से कब तक है और इस दौरान हवन, कन्‍या पूजन और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्‍या है?

नवरात्रि के नौवे दिन करें मां सिद्धिदात्री की पूजा

नवरात्रि के नौवे दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है. नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री की पूजा करना हर प्रकार की सिद्धि दिला सकता है. मार्केण्डेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व, कुल आठ सिद्धियां हैं, जो कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं.

महानवमी तिथि 2025

पंचांग के अनुसार नवमी तिथि 30 सितम्बर 2025 को शाम 06:06 बजे से प्रारंभ होगी और 1 अक्टूबर 2025 को शाम 07:01 बजे समाप्‍त होगी. महानवमी पर पूजा करने के लिए समय 1 अक्‍टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा. वहीं महानवमी पर हवन करने के लिए शुभ सुबह 4:53 से 5:41 बजे और 8:06 से 9:50 बजे तक है. वहीं 1 अक्‍टूबर को पूरे दिन कन्‍या पूजन किया जा सकेगा.

नवमी व्रत पारण समय

शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर 9 दिन के व्रत का पारण करने का समय 1 अक्टूबर को शाम 7 बजे के बाद रहेगा. चूंकि 7 बजे तक नवमी तिथि रहेगी, लिहाजा नवमी तिथि खत्‍म होने के बाद ही व्रत का पारण करें. व्रत पारण करने से पहले दिन में हवन और कन्‍या पूजन जरूर करें. इसके बाद ही प्रसाद खाकर व्रत खोलें.

नवरात्रि के नौवे दिन का कलर और भोग

नवरात्रि के नौवे दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहनना शुभ फल देगा. नवमी तिथि के दिन मां सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाएं. फिर कन्‍याओं को भोजन कराएं और इसके बाद स्‍वयं प्रसाद ग्रहण करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)