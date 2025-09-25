नवरात्रि के चौथे दिन करें माता कूष्मांडा की आरती, जीवन से नकारात्मकता होगी दूर!

Navratri 2025 Day 4 Maa Kushmanda Aarti: नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा की आराधना पूजा के लिए समर्पित है. मां कूष्मांडा मातारानी का चौथा स्वरूप है जो शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. माता का स्वरूप अति सुंदर है. आठ भुजाओं वाली माता ने धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, कमंडल, कमल, गदा व जलमाला को अपनी एक एक भुजा में धारण किया है. धार्मिक मान्यताएं हैं कि नवरात्रि की आश्वीन शुक्ल चतुर्थी तिथि पर जो भी भक्त सच्चे मन और निर्मल भाव से मां कूष्मांडा की आराधना करता है उसके जीवन में खुशियां आती हैं और जीवन से नकारात्मकता का अंत हो जाता है. जीवन में हर ओर से सफलता प्राप्त होती है और माता भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं. नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा कर माता की आरती गाएं तो माता अति प्रसन्न होती हैं, आइए जानें माता कूष्मांडा की आरती. इसके साथ ही हम मां कूष्मांडा के मंत्र के प्रभावशाली मंत्र भी जानेंगे.

माता कूष्मांडा की आरती (Mata Kushmanda Ki Aarti Lyrics)

"कूष्मांडा जय जग सुखदानी।"

"मुझ पर दया करो महारानी॥

Add Zee News as a Preferred Source

"पिगंला ज्वालामुखी निराली।"

"शाकंबरी माँ भोली भाली॥"

"लाखों नाम निराले तेरे।"

"भक्त कई मतवाले तेरे॥"

"भीमा पर्वत पर है डेरा।"

"स्वीकारो प्रणाम ये मेरा॥"

"सबकी सुनती हो जगदंबे।"

"सुख पहुँचती हो माँ अंबे॥"

"तेरे दर्शन का मैं प्यासा।"

"पूर्ण कर दो मेरी आशा॥"

"माँ के मन में ममता भारी।"

"क्यों ना सुनेगी अरज हमारी॥"

"तेरे दर पर किया है डेरा।"

"दूर करो माँ संकट मेरा॥"

"मेरे कारज पूरे कर दो।"

"मेरे तुम भंडारे भर दो॥"

"तेरा दास तुझे ही ध्याए।"

"भक्त तेरे दर शीश झुकाए॥"

"मां कूष्मांडा के प्रिय भोग।"

मां कूष्मांडा के मंत्र

मां कूष्मांडा का प्रभावशाली मंत्र:

"ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः ॥"

मां कूष्मांडा का बीज मंत्र:

"ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः ॥"

मां कूष्मांडा का स्तुति मंत्र:

"या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डा रूपेण संस्थिता.

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥"

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए गुरुिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)