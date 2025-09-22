Shardiya Navratri 2025 Kalash Sthapana Rules: नवरात्रि के 9 दिन बेहद पवित्र माने जाते हैं. इस साल 22 सितंबर से 1 अक्‍टूबर तक शारदीय नवरात्रि पर्व मनाया जाएगा और फिर 2 अक्‍टूबर को दशहरा मनाया जाएगा. नवरात्रि के पहले दिन घटस्‍थापना होती है, अखंड ज्‍योति जलाई जाती है. मां दुर्गा की पूजा में कोई गलती नहीं करनी चाहिए, वरना वे नाराज हो जाती हैं. जानिए घटस्‍थापना और अखंड ज्‍योति जलाने में किन बातों का ध्‍यान रखना जरूरी है या किन गलतियों से बचना चाहिए.

इन जरूरी बातों का रखें ध्‍यान

- वैसे तो पूरे घर में ही हमेशा साफ-सफाई रखनी चाहिए लेकिन नवरात्रि में जहां घटस्‍थापना की है, अखंड ज्‍योति जलाई है, वहां गलती से भी गंदगी ना रखें. ना फालतू सामान रखें. उस स्‍थान पर हमेशा सफाई रहे यह सुनिश्चित करें.

- घटस्‍थापना में जिस कलश का उपयोग कर रहे हैं, वह टूटा-फूटा या खंडित ना हो. हमेशा नए या बहुत अच्‍छी स्थिति वाले कलश का ही उपयोग करें.

- 9 दिन तक कलश को ना तो हिलाएं, ना ही हटाएं. 9 दिन बाद ही विधि-विधान से कलश का विसर्जन करें.

- यदि घर में अखंड ज्‍योति जलाई है या कलश स्‍थापित किया है तो 9 दिन तक घर को खाली ना छोड़ें. घर में 24 घंटे कोई ना कोई रहे, ऐसी व्‍यवस्‍था करें.

- अखंड ज्‍योति बुझने ना पाए इसके लिए उसके चारों ओर कांच का घेरा रख दें. साथ ही उसमें समय-समय पर पर्याप्‍त तेल-घी डालते रहें.

- अखंड ज्‍योति और कलश को सीधे जमीन पर ना रखें. बल्कि चावल या गेहूं की ढेरी पर रखें. इससे घर में समृद्धि रहती है, धन-धान्‍य भरा रहता है.

- यदि घी की अखंड ज्‍योति जलाई है तो उसे मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के दाईं ओर रखें, वहीं तेल का दीपक बाईं ओर रखना शुभ माना जाता है.

- 9 दिन तक घर में कोई भी तामसिक वस्‍तु ना लाएं, ना बनाएं और ना ही सेवन करें. वरना मां की नाराजगी से जीवन पर संकट आ सकता है.

- कलश को खाली ना रखें, उसमें कुछ सिक्‍के जरूर डाल दें. साथ ही उसमें सुपारी, सिक्का, हल्दी, अक्षत और पंचरत्न डालें. कलश के मुख पर आम के पांच पत्ते सजाएं और ऊपर नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर स्थापित करें.

