कुंडली में है अशुभ ग्रहों का मारकेश? बचाव के ये उपाय नवरात्रि में साबित होंगे वरदान
Advertisement
trendingNow12934898
Hindi Newsधर्म

कुंडली में है अशुभ ग्रहों का मारकेश? बचाव के ये उपाय नवरात्रि में साबित होंगे वरदान

Navratri 2025 Kundli Markesh Upay: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, किसी इंसान की कुंडली का मारकेश बहुत खतरनाक होता है. ऐसे में आइए जानते हैं किन नवरात्रि में कौन-कौन से उपाय करने से मारकेश ग्रहों से मुक्ति मिल सकती है.

Written By  Dipesh Thakur|Reported By: Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुंडली में है अशुभ ग्रहों का मारकेश? बचाव के ये उपाय नवरात्रि में साबित होंगे वरदान

Kundli Markesh Upay in Navratri 2025: हिंदू धर्म में नवरात्रि को शक्ति की उपासना का पर्व माना गया है. नौ दिनों तक मां दुर्गा और उनके नौ रूपों की विधिवत पूजा-अर्चना करने से जीवन की तमाम बाधाएं दूर होती हैं. ज्योतिष के अनुसार, जन्म कुंडली में मारकेश ग्रह या मारक भाव से जुड़ी स्थिति जीवन में कठिनाइयां, आर्थिक संकट या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है. नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना और विशेष मंत्र जाप से इन दोषों का निवारण किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली में किसी ग्रह का मारकेश है तो उसे नवरात्रि में कौन-कौन से उपाय करने चाहिए.

नवरात्रि और मारकेश का संबंध

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में दूसरा और सातवां भाव मारक भाव कहलाता है. इन भावों के स्वामी ग्रह या इनसे संबंधित दशा/अंतरदशा के समय व्यक्ति को कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती हैं. नवरात्रि के दौरान किए गए उपाय ग्रहदोष को शांत करते हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में स्थिरता आती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मां दुर्गा के मंत्रों का महत्व

मां दुर्गा शक्ति, साहस और रक्षा की प्रतीक हैं.उनके मंत्रों का जाप मानसिक शांति, आत्मविश्वास और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्रदान करता है. विशेष रूप से नवरात्रि में मंत्रजाप का फल कई गुना बढ़ जाता है और यह कुंडली के अशुभ प्रभावों को दूर करने में सहायक होता है.

दुर्गा कवच मंत्र

दुर्गा सप्तशती में दिए गए मां दुर्गा के कवच का पाठ करने से व्यक्ति को चारों ओर से सुरक्षा मिलती है. यह मंत्र मारकेश के दुष्प्रभावों को कमजोर करता है. मंत्र का जाप करने के लिए सुबह स्नान के बाद शुद्ध आसन पर बैठकर रोजाना दुर्गा कवच का पाठ करें.

नवर्ण मंत्र

“ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे”

यह शक्तिशाली मंत्र कुंडली के ग्रहदोष और विशेषकर मारकेश के प्रभाव को कम करता है. नवरात्रि के नौ दिनों में कम से कम 108 बार प्रतिदिन जाप करें. ऐसा करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिसके परिणामस्वरूप कुंडली के मारकेश दोष से मुक्ति मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: दुनिया का अजूबा सिद्ध पीठ जहां देवी मां के रूप में पूजे जाते हैं हनुमान जी, अद्भुत है इस मंदिर का रहस्य

दुर्गा सप्तशती मंत्र

“या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।”

शास्त्रों के अनुसार, नवरात्रि में इस मंत्र का पाठ करने से जीवन में नकारात्मकता दूर होती है और मारक ग्रह शांत होते हैं. इस मंत्र का जाप करने के लिए माता की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर नियमित रूप से पाठ करें.

मारक ग्रह से मुक्ति के विशेष उपाय

नवरात्रि में लाल या पीले वस्त्र पहनकर मां दुर्गा की पूजा करें. रोजाना देवी को लाल फूल, चुनरी और सिंदूर अर्पित करें. साथ ही नवरात्रि में पूरे नौ दिन अखंड ज्योत जलाना मंगलकारी माना जाता है. व्रत और पूजा के साथ ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दान दें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Shardiya Navratri 2025

Trending news

R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग
Leh
सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
mumbai
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
snake
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
;