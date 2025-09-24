कुंडली में है अशुभ ग्रहों का मारकेश? बचाव के ये उपाय नवरात्रि में साबित होंगे वरदान

Kundli Markesh Upay in Navratri 2025: हिंदू धर्म में नवरात्रि को शक्ति की उपासना का पर्व माना गया है. नौ दिनों तक मां दुर्गा और उनके नौ रूपों की विधिवत पूजा-अर्चना करने से जीवन की तमाम बाधाएं दूर होती हैं. ज्योतिष के अनुसार, जन्म कुंडली में मारकेश ग्रह या मारक भाव से जुड़ी स्थिति जीवन में कठिनाइयां, आर्थिक संकट या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है. नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना और विशेष मंत्र जाप से इन दोषों का निवारण किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली में किसी ग्रह का मारकेश है तो उसे नवरात्रि में कौन-कौन से उपाय करने चाहिए.

नवरात्रि और मारकेश का संबंध

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में दूसरा और सातवां भाव मारक भाव कहलाता है. इन भावों के स्वामी ग्रह या इनसे संबंधित दशा/अंतरदशा के समय व्यक्ति को कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती हैं. नवरात्रि के दौरान किए गए उपाय ग्रहदोष को शांत करते हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में स्थिरता आती है.

मां दुर्गा के मंत्रों का महत्व

मां दुर्गा शक्ति, साहस और रक्षा की प्रतीक हैं.उनके मंत्रों का जाप मानसिक शांति, आत्मविश्वास और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्रदान करता है. विशेष रूप से नवरात्रि में मंत्रजाप का फल कई गुना बढ़ जाता है और यह कुंडली के अशुभ प्रभावों को दूर करने में सहायक होता है.

दुर्गा कवच मंत्र

दुर्गा सप्तशती में दिए गए मां दुर्गा के कवच का पाठ करने से व्यक्ति को चारों ओर से सुरक्षा मिलती है. यह मंत्र मारकेश के दुष्प्रभावों को कमजोर करता है. मंत्र का जाप करने के लिए सुबह स्नान के बाद शुद्ध आसन पर बैठकर रोजाना दुर्गा कवच का पाठ करें.

नवर्ण मंत्र

“ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे”

यह शक्तिशाली मंत्र कुंडली के ग्रहदोष और विशेषकर मारकेश के प्रभाव को कम करता है. नवरात्रि के नौ दिनों में कम से कम 108 बार प्रतिदिन जाप करें. ऐसा करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिसके परिणामस्वरूप कुंडली के मारकेश दोष से मुक्ति मिलेगी.

दुर्गा सप्तशती मंत्र

“या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता,

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।”

शास्त्रों के अनुसार, नवरात्रि में इस मंत्र का पाठ करने से जीवन में नकारात्मकता दूर होती है और मारक ग्रह शांत होते हैं. इस मंत्र का जाप करने के लिए माता की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर नियमित रूप से पाठ करें.

मारक ग्रह से मुक्ति के विशेष उपाय

नवरात्रि में लाल या पीले वस्त्र पहनकर मां दुर्गा की पूजा करें. रोजाना देवी को लाल फूल, चुनरी और सिंदूर अर्पित करें. साथ ही नवरात्रि में पूरे नौ दिन अखंड ज्योत जलाना मंगलकारी माना जाता है. व्रत और पूजा के साथ ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दान दें.

