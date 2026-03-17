Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र (Chaitra Navratri 2026) का पावन पर्व शुरू होने वाला है और इसके पहले दिन घर में घटस्‍थापना की जाती है. साथ ही लोग 9 दिन तक अखंड ज्‍योति भी जलाते हैं. आप यदि पहली बार नवरात्र की कलश स्‍थापना कर रहे हैं या पहली बार अखंड ज्‍योत जलाने वाले हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि पहले सारे जरूरी नियम जान लें. घटस्‍थापना और अखंड ज्‍योति बेहद पवित्र कार्य होते हैं, इनमें गलती से भी गलती ना करें. वरना मां दुर्गा नाराज हो सकती हैं, जिससे कई परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं. साथ ही नवरात्र की पूजा का भी पूरा फल नहीं मिलेगा.

सबसे जरूरी बात कि जब तक नवरात्र की घटस्‍थापना घर में है या अखंड ज्‍योति जल रही है न तो घर में लहसुन-प्‍याज, नॉनवेज, नशे का सामान आदि तामसिक चीजें घर में लाएं न ही इनका सेवन करें. वरना मां दुर्गा नाराज हो सकती हैं.

घटस्‍थापना के जरूरी नियम

नवरात्र पर मां दुर्गा को अपने घर में आमंत्रण देते हुए घटस्‍थापना करें. इसके लिए शुभ मुहूर्त, सही विधि का पालन करें. लेकिन कुछ अन्‍य बातों का भी ध्‍यान रखें ताकि इस काम में गलतियां ना हों.

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- घटस्‍थापना के लिए ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) दिशा को ही चुनें. दक्षिण या पश्चिम दिशा में पूजा करने की भयंकर गलती ना करें.

- घटस्‍थापना में कलश के नीचे का मिट्टी का पात्र ही लें. वह चौड़ा हो और उसमें जौ बोएं. बिना जवारे बोए घटस्‍थापना नहीं होती.

- कलश तांबे, सोना, चांदी या मिट्टी का लें. स्‍टील के कलश का उपयोग वर्जित है.

- घटस्‍थापना से पहले पूजा स्‍थल को गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें.

- घट को कभी भी गंदे हाथ से या अपवित्र स्थिति में ना छुएं. उस स्‍थान की पवित्रता का ख्‍याल रखें.

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अखंड ज्‍योति के नियम

अखंड ज्‍योति से मतलब होता है कि नवरात्रि के पहले दिन घी या तेल का दीपक जलाना और उसमें नवमी तक लगातार घी-तेल डालते रहना. ताकि वह 24 घंटे प्रज्‍वलित रहे. समापन के दिन उसमें घी-तेल ना डालें और उसे अपने आप शांत होने दें. इस दौरान कुछ नियमों का पालन जरूरी है.

- अखंड ज्‍योति पूजा स्‍थल पर भगवान के सामने ही प्रज्‍वलित की जाती है.

- यदि घी का दीपक है तो उसे मातारानी की प्रतिमा या चित्र के दाईं ओर रखें, वहीं तेल का दीपक बाईं ओर रखा जाता है.

- नवरात्र की अखंड ज्‍योति में बाती की जगह कलावा (रक्षासूत्र) का उपयोग करें.

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- अखंड ज्‍योति बुझे नहीं इसलिए दीपक के चारों ओर कांच की घेरन रख दें, ताकि हवा से बचाव हो.

- जब तक अखंड ज्‍योति जले घर को खाली ना छोड़ें, यह सुनिश्चित करें कि हर समय कम से कम एक व्‍यक्ति घर में हो.

- दीपक बड़ा लें तो उसमें ज्‍यादा तेल-घी बन सके. गलती से भी अपवित्र स्थिति दीपक को हाथ ना लगाएं, ना तेल-घी डालें. हाथ-पैर धोकर ही तेल-घी डालें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)