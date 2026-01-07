Gupt Navratri 2026: लौंग-हल्दी का छोटा सा टोटका दिलाएगा बड़ी सफलता, गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा खोलेंगी भाग्य के ताले!

Gupt Navratri 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, साल में चार बार नवरात्रि का पर्व आता है. चैत्र और शारदीय नवरात्रि के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन माघ और आषाढ़ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि का आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है. माघ मास की गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है क्योंकि इस दौरान साधक 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से आराधना करते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से शुरू होगी. ऐसे में तंत्र शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार, अगर इस समय कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है. आइए जानते हैं वे 6 अचूक उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं.

मनोकामना पूर्ति के लिए

माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान यदि आप मां दुर्गा की विशेष पूजा कर रहे हैं, तो उनके चरणों में कमल का पुष्प अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है. मान्यता है कि कमल के फूल से प्रसन्न होकर माता अपने भक्त की हर जायज मुराद पूरी करती हैं.

लौंग का टोटका

अगर किन्हीं वजहों से आपका व्यवसाय मंदा चल रहा है या करियर में तरक्की नहीं मिल रही, तो माघ गुप्त नवरात्रि के नौ दिनों तक प्रतिदिन माता रानी को 7 साबुत लौंग अर्पित करें. यह छोटा सा उपाय आपके व्यापार में आ रही रुकावटों को दूर कर समृद्धि के द्वार खोल देगा.

आर्थिक तंगी दूर करने का टोटका

धन के अभाव को दूर करने के लिए एक लाल कपड़े में थोड़े से अक्षत (चावल) और कुछ कौड़ियां बांधकर एक पोटली बना लें. इसे माता के चरणों से छुआकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर स्थापित कर दें. इससे घर में बरकत आती है और फिजूलखर्ची रुकती है.

शादी की अड़चनों को दूर करने के लिए

जिन युवक-युवतियों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं या बातचीत बनते-बनते बिगड़ जाती है, उन्हें गुप्त नवरात्रि में माता पार्वती को 7, 9 या 11 हल्दी की गांठें अर्पित करनी चाहिए. इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और विवाह के योग जल्द ही बनते हैं.

आकस्मिक धन लाभ के लिए

गुप्त नवरात्रि में सिर्फ देवी ही नहीं, बल्कि हनुमान जी की सेवा भी फलदायी होती है. ऐसे में इसके लिए एक साफ पीपल के पत्ते पर 'राम' नाम लिखें, उस पर थोड़ा सा मीठा (जैसे गुड़ या बताशा) रखें और हनुमान मंदिर में अर्पित कर दें. यह उपाय धन लाभ के नए अवसर पैदा करता है.

कानूनी मामलों में जीत के लिए

अगर आप कोर्ट-कचहरी के मामलों या किसी कानूनी विवाद में फंसे हुए हैं, तो माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी देवी मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं. माता से अपनी जीत की प्रार्थना करें, इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और न्याय आपके पक्ष में आने की संभावना बढ़ती है.

