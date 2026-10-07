/नवरात्र शुरू होने से पहले निपटा लें ये 5 काम, वरना मां दुर्गा की पूजा में आ सकती है बाधा!

नवरात्र के पहले दिन घटस्थापना करके 9 दिन तक मां दुर्गा की पूजा-अर्चना होगी. लेकिन मां के आगमन से पहले ढेर सारी तैयारियां करनी होती है. ताकि साफ-सुथरे घर में मां की पूजा विधिवत तरीके से की जा सके. उन्हें समय पर भोग लगे, अखंड ज्योति जलती रहे. वहीं कई ऐसे काम हैं, जिन्हें नवरात्र में करना वर्जित होता है, वे काम भी इन पवित्र 9 दिनों से पहले निपटा लें. जानिए वे कौन-से 5 जरूरी काम हैं, जिन्हें आपको नवरात्र शुरू होने से पहले कर लेना चाहिए. ताकि बिना किसी विघ्न-बाधा के काम पूरा हो सके.
1. घर की साफ-सफाई : नवरात्र से पहले पूरे घर की डीप क्लीनिंग करें, कोने-कोने की सफाई करें. क्योंकि मां दुर्गा वहीं वास करती हैं, जहां साफ-सफाई हो. साथ ही इस मौके पर घर से टूटी-फूटी, कबाड़ चीजें भी बाहर कर दें.
2. पूजा स्थल की सफाई : पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करें. भगवान के वस्त्र, बर्तन, धो-पोंछकर चमका लें. पूजा सामग्री रखने की जगह भी साफ करें. निर्माल्य हटा दें. जो सामान खत्म हो गया है, उनकी लिस्ट बना लें. अखंड ज्योत जला रहे हैं, घटस्थापना कर रहे हैं तो उसका पूरा सामान एक दिन पहले ही ले आएं. साथ ही उसके लिए साफ चौकी आदि की व्यवस्था कर लें.
3. तामसिक भोजन : घर से अपवित्र, तामसिक चीजें हटा दें, जैसे-लहसुन-प्याज, नॉनवेज, शराब आदि. यदि लहसुन-प्याज नहीं हटा सकते हैं तो उन्हें कहीं एक तरफ रख दें, लेकिन पूजा स्थल या भोग बनने की जगह के पास न रखें.
4. अलग बर्तन निकाल लें : जिन लोगों के घर में नॉनवेज बनता है, वे भोग, प्रसादी, व्रत का भोजन बनाने के लिए अलग बर्तन की व्यवस्था कर लें. नॉनवेज बनाने वाले बर्तनों में भोग या व्रत का भोजन बनाने की भारी भूल न करें.
5. बाल-नाखून काटना : नवरात्र के 9 दिनों में बाल और नाखून कटवाना वर्जित है. खासतौर पर जो लोग नवरात्र व्रत रखते हैं, वे तो नाखून-बाल कतई न कटवाएं. बेहतर है पहले ही ये काम पूरे कर लें.
11 अक्टूबर 2026 को घटस्थापना के लिए मुहूर्त -
सुबह का शुभ मुहूर्त - 06:19 बजे से 10:12 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक रहेगा
(Disclaimer: यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)