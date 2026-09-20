शारदीय नवरात्र अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तिथि को समाप्त होती हैं और दशहरे के दिन दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होता है. इस साल शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ हो रही हैं. इसी दिन घटस्थापना होगी और पंडालों में देवी मां की प्रतिमाएं विराजमान होंगी. फिर अष्टमी-नवमी पर हवन कन्या-पूजन होगा और इसके बाद देवी मां को विदाई दी जाएगी. आइए जानते हैं इस साल की नवरात्र का पूरा शेड्यूल.
हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 10 अक्टूबर 2026 की रात 09:19 बजे से शुरू होकर 11 अक्टूबर की रात 09:30 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के आधार पर 11 अक्टूबर से ही नवरात्र प्रारंभ होंगी और इसी दिन घटस्थापना या कलश स्थापना की जाएगी. इसके लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं.
सुबह घटस्थापना का शुभ मुहूर्त - सुबह 06:19 बजे से 10:12 बजे तक
दोपहर में घटस्थाना का अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक
नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है. मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से नवरात्र के व्रत रखकर देवी की पूजा-अर्चना करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती हैं. ध्यान रखें कि अष्टमी या नवमी को हवन करें और कन्या पूजन करें इसके बाद ही व्रत खोलें. तभी नवरात्र व्रत पूर्ण होते हैं. इस साल महाअष्टमी 18 अक्टूबर, महानवमी 19 अक्टूबर और दशहरा 20 अक्टूबर को है.
11 अक्टूबर: घटस्थापना प्रतिपदा तिथि और मां शैलपुत्री की पूजा
12 अक्टूबर: द्वितीया तिथि और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा
13 अक्टूबर: तृतीया तिथि और मां चंद्रघंटा की पूजा
14 अक्टूबर: चतुर्थी तिथि और मां कूष्मांडा की पूजा
15 अक्टूबर: पंचमी तिथि और मां स्कंदमाता की पूजा
16 अक्टूबर: षष्ठी तिथि और मां कात्यायनी की पूजा
17 अक्टूबर: सप्तमी तिथि और मां कालरात्रि की पूजा
18 अक्टूबर: अष्टमी तिथि और मां महागौरी की पूजा
19 अक्टूबर: नवमी तिथि और मां सिद्धिदात्री की पूजा
20 अक्टूबर : दशहरा (देवी मां की प्रतिमाओं का विसर्जन)
बता दें कि एक हिंदू वर्ष में 4 बार नवरात्र आती हैं, जिसमें 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्र होती हैं. अश्विन महीने की नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहते हैं. ये उत्सव की नवरात्र होती हैं, इसमें मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों पर देवी मां की भव्य प्रतिमाएं स्थापित करके पूजा-अर्चना किया जाता है और उत्सव मनाया जाता है.
(Disclaimer- नवरात्रि की तिथियां और पूजा के मुहूर्त स्थान के अनुसार कुछ मिनट आगे-पीछे हो सकते हैं. यहां दिए गए मुहूर्त प्रमुख तौर पर दिल्ली और एनसीआर के लिए हैं. स्थानीय पूजा के लिए अपने क्षेत्र के पंचांग से समय की पुष्टि करें.)