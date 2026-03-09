नवरात्रि शुरू होते ही बन रहे 2 अशुभ योग, जानें घटस्थापना और शुभ कार्यों पर क्या होगा असर, खाली चला जाएगा ये शुभ समय?

Navratri Ghatsthapana 2026 Muhurat 2026: साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्‍ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026, गुरुवार को सुबह 6 बजकर 53 मिनट से शुरु होकर अगले दिन 20 मार्च 2026, शुक्रवार की सुबह 4 बजकर 53 मिनट पर समाप्त होगी. इसलिए उदयातिथि के आधार पर 19 मार्च को ही प्रतिपदा तिथि मानी जाएगी और घटस्‍थापना होगी.



19 मार्च को नवरात्रि के पहले दिन घटस्‍थापना के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं. पहला शुभ मुहूर्त - सुबह 6 बजकर 53 मिनट से सुबह 7 बजकर 56 मिनट तक. दूसरा शुभ मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त है - दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से दोपहर 12 बजकर 53 मिनट तक. तीसरा शुभ मुहूर्त - दोपहर 12 बजकर 26 मिनट से लेकर 12 बजकर 53 मिनट तक है.

घटस्‍थापना के दिन 2 अशुभ योग

19 मार्च को नवरात्रि कलश स्‍थापना के दिन 2 अशुभ योग बन रहे हैं. एक तो खरमास और दूसरा पंचक. 15 मार्च से 14 अप्रैल तक खरमास है, जिससे पूरा नवरात्रि पर्व ही खरमास के दौरान मनाया जाएगा. नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक हैं.

वहीं इसी समय पंचक भी रहेंगे. ऐस्‍ट्रोसेज पंचांग के अनुसार 16 मार्च 2026 की शाम 6 बजकर 15 मिनट से पंचक शुरू होंगे, जो कि 21 मार्च की तड़के सुबह 2 बजकर 28 मिनट पर खत्‍म होंगे. इस तरह 19 मार्च को घटस्‍थापना के दिन पंचक का साया रहेगा. हालांकि ये पंचक 16 मार्च, सोमवार से शुरू हो रहे हैं, जिन्‍हें राज पंचक कहा जाता है. राज पंचक को सभी पंचक में शुभ माना जाता है.

खरमास, पंचक का घटस्‍थापना पर पड़ेगा असर?

नहीं, खरमास और पचंक का नवरात्रि की घटस्‍थापना या कलश स्‍थापना पर कोई असर नहीं पड़ेगा. मां शक्ति की आराधना का पर्व होता है और घटस्‍थापना बहुत महत्‍वपूर्ण घटना होती है. ऐसे में खरमास, पंचक आदि का घटस्‍थापना की पूजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सारे धार्मिक अनुष्‍ठान निर्विघ्‍न पूरे किए जा सकेंगे.

हालांकि खरमास और पंचक के चलते कोई भी शुभ कार्य जैसे- शादी, सगाई, गृह प्रवेश, नए काम के शुरुआत आदि पर 14 अप्रैल 2026 को खरमास खत्‍म होने तक रोक रहेगी.

