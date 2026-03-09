Advertisement
trendingNow13134564
Hindi Newsधर्मनवरात्रि शुरू होते ही बन रहे 2 अशुभ योग, जानें घटस्थापना और शुभ कार्यों पर क्या होगा असर, खाली चला जाएगा ये शुभ समय?

नवरात्रि शुरू होते ही बन रहे 2 अशुभ योग, जानें घटस्थापना और शुभ कार्यों पर क्या होगा असर, खाली चला जाएगा ये शुभ समय?

Navratri Ghatsthapana 2026: चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली हैं और इसके पहले दिन की जाने वाली घटस्‍थापना को लेकर चिंता वाली बात सामने आई है. दरअसल, घटस्‍थापना के दिन 2 अशुभ योग बन रहे हैं.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 09, 2026, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नवरात्रि पर खरमास और पंचक का साया (फाइल फोटो, AI Generated Image)
नवरात्रि पर खरमास और पंचक का साया (फाइल फोटो, AI Generated Image)

Navratri Ghatsthapana 2026 Muhurat 2026: साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्‍ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026, गुरुवार को सुबह 6 बजकर 53 मिनट से शुरु होकर अगले दिन 20 मार्च 2026, शुक्रवार की सुबह 4 बजकर 53 मिनट पर समाप्त होगी. इसलिए उदयातिथि के आधार पर 19 मार्च को ही प्रतिपदा तिथि मानी जाएगी और घटस्‍थापना होगी. 
 
19 मार्च को नवरात्रि के पहले दिन घटस्‍थापना के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं. पहला शुभ मुहूर्त - सुबह 6 बजकर 53 मिनट से सुबह 7 बजकर 56 मिनट तक. दूसरा शुभ मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त है - दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से दोपहर 12 बजकर 53 मिनट तक. तीसरा शुभ मुहूर्त - दोपहर 12 बजकर 26 मिनट से लेकर 12 बजकर 53 मिनट तक है. 

घटस्‍थापना के दिन 2 अशुभ योग 

19 मार्च को नवरात्रि कलश स्‍थापना के दिन 2 अशुभ योग बन रहे हैं. एक तो खरमास और दूसरा पंचक. 15 मार्च से 14 अप्रैल तक खरमास है, जिससे पूरा नवरात्रि पर्व ही खरमास के दौरान मनाया जाएगा. नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक हैं. 

यह भी पढ़ें: अगले 39 दिन भारी! शनि होने जा रहे हैं 'अस्त', इन राशियों पर टूटेगा दुखों का पहाड़

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं इसी समय पंचक भी रहेंगे. ऐस्‍ट्रोसेज पंचांग के अनुसार 16 मार्च 2026 की शाम 6 बजकर 15 मिनट से पंचक शुरू होंगे, जो कि 21 मार्च की तड़के सुबह 2 बजकर 28 मिनट पर खत्‍म होंगे. इस तरह 19 मार्च को घटस्‍थापना के दिन पंचक का साया रहेगा. हालांकि ये पंचक 16 मार्च, सोमवार से शुरू हो रहे हैं, जिन्‍हें राज पंचक कहा जाता है. राज पंचक को सभी पंचक में शुभ माना जाता है. 

यह भी पढ़ें: खरमास शुरू होने वाला है, अभी से जान लें इन 30 दिनों में क्‍या करें क्‍या न करें

खरमास, पंचक का घटस्‍थापना पर पड़ेगा असर? 

नहीं, खरमास और पचंक का नवरात्रि की घटस्‍थापना या कलश स्‍थापना पर कोई असर नहीं पड़ेगा. मां शक्ति की आराधना का पर्व होता है और घटस्‍थापना बहुत महत्‍वपूर्ण घटना होती है. ऐसे में खरमास, पंचक आदि का घटस्‍थापना की पूजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सारे धार्मिक अनुष्‍ठान निर्विघ्‍न पूरे किए जा सकेंगे. 

यह भी पढ़ें: एक सपने ने यूपी की आधा दर्जन सरकारी एजेंसियों में मचाई हड़कंप, आपको आए तो ना करें नजरअंदाज

हालांकि खरमास और पंचक के चलते कोई भी शुभ कार्य जैसे- शादी, सगाई, गृह प्रवेश, नए काम के शुरुआत आदि पर 14 अप्रैल 2026 को खरमास खत्‍म होने तक रोक रहेगी. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Navratri 2026

Trending news

सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने दिया अपडेट
india iran news
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने दिया अपडेट
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
Droupadi Murmu
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
Lok Sabha
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
akasa airlines
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
West Bengal Election 2026
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?
Supreme Court News
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
Iran War 2026
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Delhi Police
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे