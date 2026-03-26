Advertisement
trendingNow13154375
Hindi Newsधर्मनवरात्र के 9वे दिन पहनें बैंगनी, मां सिद्धिदात्री की पूजा में लगाएं हलवा-पूरी, चने का भोग, देखें पूजा विधि, कथा

नवरात्र के 9वे दिन पहनें बैंगनी, मां सिद्धिदात्री की पूजा में लगाएं हलवा-पूरी, चने का भोग, देखें पूजा विधि, कथा

Navami Puja : नवरात्र का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है. इसी दिन नवरात्र का समापन होता है. इस साल नवमी तिथि 26 मार्च और 27 मार्च दोनों को है. जानिए नवमी तिथि की पूजा विधि, मां सिद्धिदात्री का प्रिय भोग, कथा समेत अन्‍य जानकारियां. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 26, 2026, 11:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नवरात्र की नवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा करें और भोग लगाएं.
नवरात्र की नवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा करें और भोग लगाएं.

Navratri 9th Day Maa siddhidatri: चैत्र नवरात्र समापन की ओर हैं, नवरात्र के आखिरी दिन नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है. साथ ही हवन और कन्‍या पूजन होता है. साल 2026 में चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि 2 दिन पड़ रही है. द्रिक पंचांग के अनुसार नवमी तिथि 26 मार्च 2026 की सुबह 11:46 बजे से शुरू होकर 27 मार्च की सुबह 10:07 बजे तक रहेगी. इसलिए कुछ लोग 26 मार्च को नवमी मान रहे हैं तो कुछ 27 मार्च को. खैर नवमी की पूजा जिस दिन भी करें, कुछ बातों का ध्‍यान जरूर रखें. 

अष्‍ट सिद्धियां देती हैं मां सिद्धिदात्री 

नवमी के दिन बैंगनी रंग पहनना शुभ रहेगा. साथ ही इस दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा करें. चार भुजाओं वाली देवी सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है. वे कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं. इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमलपुष्प है. इन्हें कमलारानी भी कहते हैं. मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्‍तों को सिद्धियां प्राप्‍त होती हैं. 

माता सिद्धिदात्री अष्ठ सिद्धियों को देने वाली हैं, इसलिए उन्‍हें सिद्धिदात्री कहते हैं. 'सिद्धि' का अर्थ है - अलौकिक शक्ति, पूर्णता या सफलता. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: गुरु की राशि में 3 बड़े ग्रह, 2 अप्रैल से सूर्य, मंगल और शनि मिलकर बनाएंगे 3 राशि वालों को राजा, देंगे बड़ा पद और पैसा

मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि और भोग 

महानवमी की सुबह जल्दी स्नान करके बैंगनी या लाल रंग के वस्त्र धारण करें. ये रंग शक्ति और समृद्धि के प्रतीक हैं. पूजास्‍थल को गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें. फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां की प्रतिमा या चित्र स्‍थापित करें. मां को कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल आदि अर्पित करें. धूप और दीपक जलाएं. इस दिन मां को कमल का फूल चढ़ाना विशेष शुभ माना गया है. फिर मातारानी को हलवा, पूरी, चने, खीर आदि का भोग लगाएं. मंत्र जाप करें. मां सिद्धिदात्री की आरती करें. इसके बाद कन्‍या पूजन करें. गरीबों को भोजन कराएं. फिर स्‍वयं प्रसाद ग्रहण करें. 

यह भी पढ़ें: इन मूलांक वाले पुरुषों का अपनी मां से होता है गहरा लगाव, शादी के बाद भी रहता है खास रिश्‍ता

मां सिद्धिदात्री व्रत की कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था. उस अंधकार में एक छोटी सी किरण प्रकट हुई. धीरे-धीरे यह किरण बड़ी होती गई और फिर इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया. इस तरह मां सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, और महेश को जन्म दिया. इन्हीं देवी मां की शिव जी ने आराधना की. देवी ने उन्हें सिद्धियां प्रदान की. इसी कारण देवी मां भगवती का नौवां स्वरूप मां सिद्धिदात्री कहलाया.

यह भी पढ़ें: 182 दिन अस्‍त रहेंगे मंगल, उदित होते ही 4 राशि वालों को देंगे करियर-कारोबार में ग्रोथ, ढेर सारा पैसा

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Navratri 9th Day

Trending news

भगवा के साथ गदा... बंगाल चुनाव के बीच चर्चा में आया यह संगठन कौन है? किसको फायदा
West Bengal Election 2026
भगवा के साथ गदा... बंगाल चुनाव के बीच चर्चा में आया यह संगठन कौन है? किसको फायदा
RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
West Bengal Election 2026
RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
Congress News
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
West Bengal Election 2026: 'बंगाल को चाहिए राम राज्‍य', सुवेंदु अधिकारी ने ममता को दी चुनौती
ramnavami 2026
West Bengal Election 2026: 'बंगाल को चाहिए राम राज्‍य', सुवेंदु अधिकारी ने ममता को दी चुनौती
आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें... नवरात्र में CM योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया
cm yogi adityanath news
आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें... नवरात्र में CM योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
Strait of Hormuz
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया
iran
ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
Randhir Jaiswal
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
LPG
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर