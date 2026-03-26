नवरात्र के 9वे दिन पहनें बैंगनी, मां सिद्धिदात्री की पूजा में लगाएं हलवा-पूरी, चने का भोग, देखें पूजा विधि, कथा

Navratri 9th Day Maa siddhidatri: चैत्र नवरात्र समापन की ओर हैं, नवरात्र के आखिरी दिन नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है. साथ ही हवन और कन्‍या पूजन होता है. साल 2026 में चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि 2 दिन पड़ रही है. द्रिक पंचांग के अनुसार नवमी तिथि 26 मार्च 2026 की सुबह 11:46 बजे से शुरू होकर 27 मार्च की सुबह 10:07 बजे तक रहेगी. इसलिए कुछ लोग 26 मार्च को नवमी मान रहे हैं तो कुछ 27 मार्च को. खैर नवमी की पूजा जिस दिन भी करें, कुछ बातों का ध्‍यान जरूर रखें.

अष्‍ट सिद्धियां देती हैं मां सिद्धिदात्री

नवमी के दिन बैंगनी रंग पहनना शुभ रहेगा. साथ ही इस दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा करें. चार भुजाओं वाली देवी सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है. वे कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं. इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमलपुष्प है. इन्हें कमलारानी भी कहते हैं. मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्‍तों को सिद्धियां प्राप्‍त होती हैं.

माता सिद्धिदात्री अष्ठ सिद्धियों को देने वाली हैं, इसलिए उन्‍हें सिद्धिदात्री कहते हैं. 'सिद्धि' का अर्थ है - अलौकिक शक्ति, पूर्णता या सफलता.

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मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि और भोग

महानवमी की सुबह जल्दी स्नान करके बैंगनी या लाल रंग के वस्त्र धारण करें. ये रंग शक्ति और समृद्धि के प्रतीक हैं. पूजास्‍थल को गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें. फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां की प्रतिमा या चित्र स्‍थापित करें. मां को कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल आदि अर्पित करें. धूप और दीपक जलाएं. इस दिन मां को कमल का फूल चढ़ाना विशेष शुभ माना गया है. फिर मातारानी को हलवा, पूरी, चने, खीर आदि का भोग लगाएं. मंत्र जाप करें. मां सिद्धिदात्री की आरती करें. इसके बाद कन्‍या पूजन करें. गरीबों को भोजन कराएं. फिर स्‍वयं प्रसाद ग्रहण करें.

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मां सिद्धिदात्री व्रत की कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था. उस अंधकार में एक छोटी सी किरण प्रकट हुई. धीरे-धीरे यह किरण बड़ी होती गई और फिर इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया. इस तरह मां सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, और महेश को जन्म दिया. इन्हीं देवी मां की शिव जी ने आराधना की. देवी ने उन्हें सिद्धियां प्रदान की. इसी कारण देवी मां भगवती का नौवां स्वरूप मां सिद्धिदात्री कहलाया.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)