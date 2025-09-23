नवरात्रि की अष्‍टमी और नवमी कब है? कन्‍या पूजन के लिए क्‍या-क्‍या हैं शुभ मुहूर्त?
नवरात्रि की अष्‍टमी और नवमी कब है? कन्‍या पूजन के लिए क्‍या-क्‍या हैं शुभ मुहूर्त?

Shardiya Navratri Ashtami 2025 Date: 9 दिन की नवरात्रि में अष्‍टमी-नवमी तिथि का बड़ा महत्‍व है. इस दिन कन्‍या पूजन किया जाता है. साल 2025 में नवरात्रि की महाअष्‍टमी और महानवमी कब है और कन्‍या पूजन मुहूर्त क्‍या हैं, जानिए?

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 23, 2025, 07:39 AM IST
नवरात्रि की अष्‍टमी और नवमी कब है? कन्‍या पूजन के लिए क्‍या-क्‍या हैं शुभ मुहूर्त?

Navami September 2025: आदिशक्ति मां दुर्गा के उत्‍सव का महापर्व शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है. शुभता, समृद्धि और सकारात्‍मकता देने वाला यह पर्व नवमी के दिन समाप्‍त होता है. नवरात्रि के 9 दिनों में अष्‍टमी और नवमी तिथि का बड़ा महत्‍व है इसलिए इन तिथियों को महाअष्‍टमी और महानवमी कहा जाता है. वहीं अष्‍टमी को दुर्गा अष्‍टमी भी कहते हैं. अष्‍टमी-नवमी तिथि के दिन ही कन्‍या पूजन किया जाता है. इस साल शारदीय नवरात्रि पर्व 9 दिन की बजाय 10 दिन के हैं. 10 दिन की नवरात्रि को बेहद शुभ माना जाता है. तिथि बढ़ने से नवरात्रि के दिन बढ़ जाते हैं. इस साल 22 सितंबर से शुरू हुआ नवरात्रि पर्व 1 अक्‍टूबर 2025 को समाप्‍त होगा. जानिए नवरात्रि की अष्‍टमी और नवमी तिथि कब हैं और कब कन्‍या पूजन किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: महागोचर है मंगल का तुला राशि में प्रवेश, 36 दिन में धन से लद जाएंगे 5 र‍ाशि वाले लोग, झट से बदल जाएगी जिंदगी

नवरात्रि अष्‍टमी 2025 सितंबर 

पंचांग के अनुसार नवरात्रि में अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को दोपहर 4 बजकर 31 मिनट से होगी और समापन 30 सितंबर को शाम 6 बजकर 6 मिनट पर हो रहा है. ऐसे में महाष्टमी मंगलवार 30 सितंबर को होगी. जो लोग अष्‍टमी तिथि के दिन कन्‍या पूजन करते हैं, वे 30 सितंबर को कंजक जिमा सकते हैं. नवरात्रि के आठवे दिन मां दुर्गा के महागौरी की पूजा की जाती है. पौराणिक कथाओं के अनुसार महाअष्टमी के दिन ही देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था.

यह भी पढ़ें: गुरु के नक्षत्र में राहु का प्रवेश पलटेगा 3 राशियों की तकदीर, आज से दोगुनी हो जाएगी इनकम, मिलेगी ताबड़तोड़ तरक्‍की

नवरात्रि नवमी 2025 सितंबर 

नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन ही नवरात्रि का समापन होता है. इस दिन मां दुर्गा के नवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है. नवरात्रि व्रत करने वाले भक्‍त नवमी के दिन ही कन्‍या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं. पंचांग के अनुसार इस साल महानवमी तिथि 1 अक्‍टूबर, बुधवार को है. 

कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 2025

नवरात्रि व्रत का पारण हवन और कन्‍या पूजन करने के बाद ही किया जाता है. बिना कन्‍या पूजन के नवरात्रि व्रत पूरे नहीं माने जाते हैं. कुछ लोग अष्‍टमी तिथि के दिन कन्‍या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी तिथि के दिन करते हैं. इस साल अष्‍टमी-नवमी तिथि पर कन्‍या पूजन के मुहूर्त नीचे दिए गए हैं. 

महाअष्टमी तिथि पर कन्‍या पूजन मुहूर्त: 30 सितंबर की शाम 4:31 बजे से लेकर 30 सितंबर शाम 6:06 बजे तक.
महानवमी तिथि पर कन्‍या पूजन मुहूर्त: 1 अक्टूबर शाम 6:06 बजे से लेकर 1 अक्टूबर शाम 7:01 बजे तक.

कन्या पूजन विधि

अष्‍टमी या नवमी जिस दिन भी कन्‍या पूजन कर रहे हैं, उस दिन सुबह नवरात्रि की तिथि अनुसार मां दुर्गा के मां महागौरी या मां सिद्धिदात्री की पूजा करें. पूजा में मातारानी को हलवा, पूरी, चने का भोग लगाएं. कन्‍या पूजन के लिए 2 साल से 9 साल तक की कन्‍याओं को सम्‍मानपूर्वक आमंत्रित करें. साथ ही एक लड़के को भी बुलाएं, जिसे लंगूर कहा जाता है. जो भैरव को दर्शाता है. फिर कन्‍याओं और लंगूर के पैर धुलाएं, उनकी पूजन करें, पैर छूकर आशीर्वाद लें. खीर पूरी, हलवे का भोजन कराएं. आखिर में सभी कन्याओं को भेंट दें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Navratri Ashtami

;