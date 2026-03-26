अगर कन्‍या पूजन के लिए कन्‍याएं नहीं मिल रही हैं या किसी अन्‍य कारण से घर पर कन्‍या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो घबराएं नहीं. कन्‍या पूजन (Kanya Pujan 2026) के कुछ ऐसे विकल्‍प भी हैं, जिन्‍हें अपनाकर आप कन्‍या पूजन करने का पूरा फल पा सकते हैं. साथ ही माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्‍त होगा और आपके व्रत-पूजा भी सफल होंगे.

26 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्र की अष्‍टमी है और 27 मार्च 2026, शुक्रवार को महानवमी है. 27 मार्च को ही रामनवमी मनाई जाएगी. यदि आप भी किसी कारण से कन्‍या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो ये विकल्‍प अपना सकते हैं.

कन्‍या पूजन के विकल्‍प

कन्‍या पूजन न कर पाने की स्थिति में आप ये विकल्‍प अपनाकर भी कन्‍या पूजन का पुण्‍य पा सकते हैं.

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अनाथ आश्रम में दान - आप किसी अनाथ आश्रम या छोटी बच्चियों के हॉस्‍टल में जाकर उन्‍हें भोजन करवा सकते हैं और भेंट दे सकते हैं. यदि भोजन ना दे पाएं तो अनाज या अन्‍य जरूरी सामान दान कर सकते हैं.

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मंदिर में कन्‍या पूजन - कई बार सोसायटी या कॉलोनी में कन्‍या पूजन के लिए कन्‍याएं नहीं मिल पाती हैं, लेकिन सुबह या शाम के समय मंदिर में कन्‍याएं मिल सकती हैं, वहां आप उन्‍हें मिठाई या प्रसाद और पैसे या उपहार देकर आशीर्वाद ले सकते हैं. इसके अलावा कई मंदिरों में अष्‍टमी-नवमी पर कन्‍या भोजन या भंडारा होता है, आप इसमें अपना योगदान देकर कन्‍या पूजन का पुण्‍य पा सकते हैं.



गौ सेवा - हिंदू धर्म में गौ सेवा को बेहद पुण्‍यदायी कार्य माना गया है. यदि कन्‍याएं ना मिलें या कन्‍या पूजन न कर पाएं तो गौशाला में अपनी सामर्थ्‍य अनुसार दान दे सकते हैं. या खुद गाय को रोटी, हलवा पूरी या हरा चारा खिला सकते हैं.

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मंदिर में दान - कन्‍या पूजन न कर पाने की स्थिति में आप मंदिर में भी पैसा दान कर सकते हैं. इससे भगवान की पूजा-अर्चना में आपका योगदान जुड़ेगा और पुण्‍य मिलेगा.

गरीब बच्चों की मदद - गरीब बच्‍चों की मदद करना बहुत पुण्‍य का काम है. आप किसी जरूरतमंद बच्‍ची की शिक्षा में मदद कर सकते हैं. ऐसे इलाकों में जाकर बच्चियों को भोजन करवा सकते हैं.



कुलदेवी का मानसिक पूजन - अष्‍टमी के दिन कई घरों में कुलदेवी की भी पूजा होती है. अगर आप घर से दूर होने के कारण पूजा में हिस्‍सा नहीं ले पा रहे हैं तो कुलदेवी की मानसिक पूजा करें. भगवान भक्‍त के भाव देखे हैं.

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कन्‍या पूजन में क्‍या खिलाएं?

यदि आप बाहर जाकर कन्‍या पूजन कर रहे हैं तो भी घर से बनाकर पूरी, हलवा, चने का प्रसाद ले जा सकते हैं. यदि ऐसी व्‍यवस्‍था नहीं है तो बाजार से मिठाई या खाने-पीने की अन्‍य सात्विक चीजें खिला सकते हैं. वरना पैसे भी दे सकते हैं. कन्‍याओं को तामसिक चीजें ना खिलाएं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)