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Hindi Newsधर्मकन्‍या पूजन में लांगूर को बुलाना क्‍यों जरूरी होता है? देवता का रूप होता है ये बालक

कन्‍या पूजन में 'लांगूर' को बुलाना क्‍यों जरूरी होता है? देवता का रूप होता है ये बालक

Navratri Kanya Pujan 2026: चैत्र नवरात्र का समापन अष्‍टमी और नवमी पर कन्‍या पूजन करने के साथ होता है. कन्‍या पूजन में छोटी- छोटी लड़कियों की पूजा करके सम्‍मान पूर्वक भोजन कराया जाता है. लेकिन इसमें 'लांगूर' को बुलाना भी जरूरी होता है.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 25, 2026, 06:55 AM IST
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कन्‍या पूजन में बालक 'लांगूर' को बुलाने का पौराणिक महत्‍व है.
कन्‍या पूजन में बालक 'लांगूर' को बुलाने का पौराणिक महत्‍व है.

Kanjak 2026: हिंदू धर्म में नवरात्र पर्व का बड़ा महत्‍व है. 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्र चल रही हैं और 27 मार्च 2026 को नवरात्र का समापन होगा. 26 मार्च को अष्‍टमी और 27 मार्च को नवमी मनाई जाएगी. इस दिन हवन और कन्‍या पूजन होगा. बिना कन्‍या पूजन के नवरात्र व्रत और पूजा पूरी नहीं होती है. कन्‍या पूजन में 2 से 9 साल तक की छोटी लड़कियों को बुलाया जाता है. उनकी पूजा की जाती है, सम्‍मान पूर्वक खीर-पूड़ी, हलवे का भोजन कराया जाता है. फिर भेंट दी जाती है. लेकिन इन कन्‍याओं के साथ कंजक में एक 'लांगूर' को बुलाना भी जरूरी होता है. 

लांगूर क्‍या होता है? 

कई लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि लांगूर किसे कहते हैं. कन्‍या पूजन में कन्‍याओं के साथ एक छोटे लड़के को भी बुलाया जाता है, जिसे लांगूर कहते हैं. जिस तरह कन्‍याएं देवी दुर्गा का रूप होती हैं, वैसे ही ये बालक लांगूर भैरवनाथ का रूप माना जाता है. कंजक में बालक को भी भोजन के लिए बुलाना जरूरी होता है, बिना इसके कन्‍या पूजन पूरा नहीं होता है. इस छोटे लड़के को 'लंगूर', 'लंगूरिया' या 'बटुक' भी कहा जाता है.

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कंजक में लड़के का पूजन क्‍यों?

अब प्रश्‍न आता है कि कन्‍या पूजन में लड़के का पूजन क्‍यों किया जाता है, जिसे लांगूर कहते हैं. इसके पीछे एक पौराणिक कथा है. जब भगवान शिव ने माता दुर्गा की रक्षा के लिए 'भैरव' का रूप धारण किया था. तब माता दुर्गा ने भैरव को यह वरदान दिया था कि जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा, उसे साथ में भैरव की भी पूजा करनी होगी. तभी मेरी पूजा पूरी मानी जाएगी. इसलिए कन्याओं के साथ एक लड़के को भैरव का रुप मानकर पूजा जाता है. ताकी पूजा पूर्ण हो सके. 

इतना ही नहीं कई प्रसिद्ध देवी धामों में भैरव का मंदिर जरूर होता है. जैसे वैष्‍णो देवी मंदिर के दर्शन भी तब तक पूरे नहीं माने जाते हैं, जब कि उससे ऊपर बने भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन न किए जाएं. 

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बढ़ती है सुख-समृद्धि 

बाबा काल भैरव शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने वाले देवता हैं. मान्‍यता है कि इनकी पूजा करने से शत्रु परास्‍त होते हैं और नकारात्‍मक ऊर्जा पास नहीं आती. कन्‍या पूजन में बटुक या लांगूर बुलाकर उसकी पूजन करने भोजन कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है, साथ ही घर की सुरक्षा पर आंच नहीं आती है. 

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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