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Hindi Newsधर्मनवरात्र खत्म होने से पहले कर लें 1 मुट्ठी पीली सरसों से ये काम, कर्ज से मिलेगी मुक्ति और बरसेगा धन

नवरात्र खत्म होने से पहले कर लें 1 मुट्ठी पीली सरसों से ये काम, कर्ज से मिलेगी मुक्ति और बरसेगा धन

Navratri Upay: नवरात्र के 9 दिन बहुत खास होते हैं, यदि इस दौरान धन-समृद्धि पाने के लिए उपाय कर लिए जाएं तो पैसा बढ़ते देर नहीं लगती है. जानिए नवरात्र स्‍पेशल पीली सरसों का उपाय. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:15 AM IST
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नवरात्र में पीली सरसों के उपाय करना बहुत प्रभावी माना जाता है.
नवरात्र में पीली सरसों के उपाय करना बहुत प्रभावी माना जाता है.

Pili Sarson Upay: मां दुर्गा की पूजा-आराधना का पर्व नवरात्र 19 मार्च 2026 से शुरू हो गया है और 27 मार्च 2026 तक चलेगा. इस दौरान की गई व्रत-पूजा देवी दुर्गा की विशेष कृपा दिलाती है. साथ ही यह समय जीवन की कई समस्‍याओं से निजात पाने का भी होता है. आर्थिक तंगी से निजात पाने, बीमारियां दूर करने आदि के लिए नवरात्र में पीली सरसों के कुछ उपाय कर सकते हैं. ये उपाय आपका कर्ज खत्‍म कर सकते हैं और मालामाल कर सकते हैं. 

ज्योतिष और लाल किताब में पीली सरसों के प्रभावी उपाय बताए गए हैं. ये उपाय ज्‍यादा से ज्‍यादा फल दें इसके लिए इन्‍हें 27 मार्च 2026 को नवरात्र खत्‍म होने से पहले कर लेना बेहतर होगा. 

पीली सरसों के ताकतवर उपाय 

घर की नकारात्‍मकता दूर करने के लिए पीली सरसों का उपाय - यदि घर में नकारात्‍मकता है, बिना वजह घर के लोग परेशान रहते हैं, तनाव-आर्थिक तंगी बनी रहती है. झगड़े-कलह होते हैं तो नवरात्र के दौरान थोड़ी सी पीली सरसों को लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें. फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें. यह उपाय घर में नकारात्‍मक ऊर्जा को आने से रोकता है. 

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आर्थिक तंगी दूर करने का पीली सरसों का उपाय - मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं बढ़ रहा है. धन संबंधी समस्‍याएं बढ़ती जा रही हैं तो नवरात्र के दौरान रात को एक मुट्ठी पीली सरसों अपने सिर से 7 बार वारकर (उसारकर) किसी सुनसान चौराहे या बहते जल में प्रवाहित कर दें. इससे धन प्राप्ति की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी. 

कर्ज म‍ुक्ति का उपाय - यदि कर्ज दूर नहीं हो रहा है तो नवरात्र के दौरान लाल कपड़े में पीली सरसों बांधकर पोटली बना लें और उसे अपनी तिजोरी या धन रखने पर रखें. साथ ही मां लक्ष्‍मी से धन देने की प्रार्थना करें. 

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नवरात्र व्रत पूजा का पूरा फल पाने का उपाय - नवरात्र की पूजा के दौरान एक चांदी की कटोरी एक मुट्ठी पीली सरसों रखकर माता के चरणों में रखें. फिर पूजा करें, इससे साधना पूर्ण मानी जाती है और मातारानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्‍त होता है. 

नौकरी-व्‍यापार में आ रही रुकावटें दूर करने का उपाय - यदि नौकरी - व्‍यापार में तरक्‍की नहीं हो रही है. बार-बार रुकावटें आ रही हैं तो नवरात्र में या मंगलवार और रविवार की अपने सिर से पीली सरसों 7 बार वारकर घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर या चौराहे पर फेंक दें. इससे करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं.  

ध्‍यान रखें ये उपायों को करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा रखें और "ॐ दुं दुर्गायै नमः" का जाप करते रहें. इससे इन उपायों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है.  

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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