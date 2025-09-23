मां ब्रह्मचारिणी की आरती, पूजा में चढ़ाएं यह भोग, नवरात्रि के दूसरे दिन का शुभ रंग भी जानें

Navratri Second Day Colour Bhog: शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी हैं, 23 सितंबर को नवरात्रि का दूसरा दिन है. नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है. इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, उन्‍हें शक्कर, मिश्री, दूध से बने मिष्ठान्न बेहद प्रिय हैं. इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन भोग में खीर और दूध से बनी मिठाइयां चढ़ाई जाती हैं. वहीं नवरात्रि के दूसरे दिन नीला, हरा या सफेग रंग पहनना शुभ माना जाता है. यहां पढ़ें माता ब्रह्मचारिणी की आरती, मंत्र और व्रत कथा.

माता ब्रह्मचारिणी की आरती

जय अंबे ब्रह्माचारिणी माता। जय चतुरानन प्रिय सुख दाता।

ब्रह्मा जी के मन भाती हो। ज्ञान सभी को सिखलाती हो।

ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा। जिसको जपे सकल संसारा।

जय गायत्री वेद की माता। जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता।

कमी कोई रहने न पाए। कोई भी दुख सहने न पाए।

उसकी विरति रहे ठिकाने। जो तेरी महिमा को जाने।

रुद्राक्ष की माला ले कर। जपे जो मंत्र श्रद्धा दे कर।

आलस छोड़ करे गुणगाना। मां तुम उसको सुख पहुंचाना।

ब्रह्माचारिणी तेरो नाम। पूर्ण करो सब मेरे काम।

भक्त तेरे चरणों का पुजारी। रखना लाज मेरी महतारी।

Add Zee News as a Preferred Source

मां ब्रह्मचारिणी के मंत्र

ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः

या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

मां ब्रह्मचारिणी व्रत कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया था. उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बेहद कठोर तपस्या की और केवल फल-फूल खाकर जीवित रहीं. कभी-कभी तो वे पत्तों का भोजन करती थीं. उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्हें "ब्रह्मचारिणी" नाम से जाना गया. माता पार्वती ने अपनी निष्ठा और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और अंततः उन्हें पति रूप में प्राप्त किया.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)