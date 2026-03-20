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Hindi Newsधर्मनवरात्र के दूसरे दिन सर्वार्थसिद्धि योग का महासंयोग, जानें शुभ रंग, माता ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग, पूजा विधि और कथा

नवरात्र के दूसरे दिन सर्वार्थसिद्धि योग का महासंयोग, जानें शुभ रंग, माता ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग, पूजा विधि और कथा

Brahmacharini Devi : चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी को समर्पित है. इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में उनका प्रिय भोग लगाएं, विधि-विधान से पूजा करें, मंत्र और कथा पढ़ें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 20, 2026, 05:00 AM IST
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चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी स्‍वरूप की पूजा की जाती है.
चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी स्‍वरूप की पूजा की जाती है.

Navratri 2nd day Goddess: नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि चैत्र शुक्‍ल द्वितीया तिथि को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान है. साथ ही साल 2026 की चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ फल देगा. साथ ही इस साल 20 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है. इस शुभ योग में किए गए काम सफल होते हैं. पूजा का ज्‍यादा फल मिलता है. 

20 मार्च 2026, शुक्रवार को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं. 

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:57 बजे से सुबह 05:45 बजे तक 
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:10 बजे से दोपहर 12:58 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 12:11 बजे से दोपहर 01:41 बजे तक 

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नवरात्रि के दूसरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग 

इस साल चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन 20 मार्च 2026 को सर्वार्थसिद्धि योग का अतिशुभ संयोग बन रहा है. धर्म और ज्‍योतिष में सर्वार्थसिद्धि योग को बेहत शुभ माना गया है. सर्वार्थसिद्धि योग 20 मार्च 2026 की सुबह 04:04 बजे से प्रारंभ होकर 21 मार्च 2026 के तड़के 02:27 तब रहेगा. 

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ब्रह्मचारिणी देवी पूजा भोग 

ब्रह्मचारिणी देवी की विधि-विधान से पूजा करें. देवी का पंचामृत स्नान कराएं, फिर पीले और सफेद फूल अर्पित करें. माला पहनाएं. अक्षत, कुमकुम, सिन्दूर, अर्पित करें. 

साथ ही माता ब्रह्मचारिणी को उनका प्रिय भोग लगाएं. ब्रह्मचारिणी देवी को शक्‍कर बेहद प्रिय है इसलिए उनकी पूजा सात्विक चीजों फल और चीनी का भोग लगाएं. भोग लगाने के बाद चीनी ब्राह्मण को दान में दे दें. 

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ब्रह्मचारिणी देवी की कथा 

मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप हैं ब्रह्मचारिणी देवी. यहां ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है. मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है. इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है. वहीं ब्रह्मचारिणी शब्‍द से अर्थ है कि तप की चारिणी यानी कठोर तप करने वाली. देवी दुर्गा का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है. इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमण्डल धारण किए हैं.
 
पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्वजन्म में देवी मां के इस रूप ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारदजी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी. इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात्‌ ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया. एक हजार वर्ष तक इन्होंने केवल फल-फूल खाकर बिताए और सौ वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया. 

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कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे. तीन हजार वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं. इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए. कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रह कर तपस्या करती रहीं. पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया. 

कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया. देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा- हे देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की. यह तुम्हीं से ही संभव थी. तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौलि शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे. अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ. जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं. तब देवी ने तपस्‍या खत्‍म की. मान्‍यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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