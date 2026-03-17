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Baby Girl Names: मां दुर्गा के नामों में से अपनी बिटिया के लिए चुने सुंदर और अर्थपूर्ण नाम, बनी रहेगी मातारानी की कृपा!

Navratri 2026 Baby Girl Names: मां दुर्गा के नामों में से अपनी बिटिया के लिए सुंदर और अर्थपूर्ण नाम चुन सकते हैं. इससे मातारानी की कृपा आपकी बेटी पर बनी रहेगी.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 17, 2026, 01:34 PM IST
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Navratri Special Baby Girl Names
Navratri Special Baby Girl Names

Chaitra Navratri Special Baby Girl Names List: हिंदु देवी मां दुर्गा की पूजा उपासना के लिए नवरात्र का पर्व समर्पित है. इस साल चैत्र नवरात्र व्रत 19 मार्च 2026 से रखा जाएगा. अगर आपके घर में नवरात्र के आसपास के दिनों में बच्ची का जन्म हुआ है या नवरात्र के दिन में ही बच्ची जन्म लेती है तो उसके लिए देवी दुर्गा के नामों से सुंदर और अर्थपूर्ण नाम चुन सकते हैं. इस लेख में हम मां दुर्गा के नामों लिस्ट देखेंगे जो सुंदर और अर्थपूर्ण नाम होंगे. इनमें से आप अपनी बच्ची के लिए नाम चुन सकते हैं.

मां दुर्गा के नाम और उनके अर्थ
साध्वी- इस नाम का अर्थ है- आशावादी 
भवप्रीता- इस नाम का अर्थ है- भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली 
भवानी- इस नाम का अर्थ है- ब्रह्मांड में निवास करने वाली 
आर्या- इस नाम का अर्थ है- देवी 
दुर्गा- इस नाम का अर्थ है- अपराजेय 
जया- इस नाम का अर्थ है- विजयी 
आद्य- इस नाम का अर्थ है- शुरुआत की वास्तविकता
त्रिनेत्र- इस नाम का अर्थ है- तीन आंखों वाली
चित्रा- इस नाम का अर्थ है- सुरम्य, सुंदर 
चित्तरूपा- इस नाम का अर्थ है- वह जो सोच की अवस्था में है 
भाविनी- इस नाम का अर्थ है- सबको उत्पन्न करने वाली, खूबसूरत औरत 
भाव्या- इस नाम का अर्थ है- भावना एवं ध्यान करने योग्य
भव्या- इस नाम का अर्थ है- कल्याणरूपा, भव्यता के साथ 
अभव्या- इस नाम का अर्थ है- जिससे बढ़कर भव्य कुछ नहीं 
शाम्भवी- इस नाम का अर्थ है- शिवप्रिया, शंभू की पत्नी 
रत्नप्रिया- इस नाम का अर्थ है- गहने से प्यार करने वाली 
अपर्णा- इस नाम का अर्थ है- तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली 
अनेकवर्णा- इस नाम का अर्थ है- अनेक रंगों वाली 
सुरसुन्दरी- इस नाम का अर्थ है- अत्यंत सुंदर 
वनदुर्गा- इस नाम का अर्थ है- जंगलों की देवी 
ब्राह्मी- इस नाम का अर्थ है- भगवान ब्रह्मा की शक्ति 
इंद्री- इस नाम का अर्थ है- इंद्र की शक्ति
कौमारी- इस नाम का अर्थ है- किशोरी 
वैष्णवी- इस नाम का अर्थ है- अजेय 
नित्या- इस नाम का अर्थ है- अनन्त 
बहुला- इस नाम का अर्थ है- विभिन्न रूपों वाली 
बहुलप्रेमा- इस नाम का अर्थ है- सर्व प्रिय 
सत्या- इस नाम का अर्थ है- सच्चाई 
मुक्तकेशी- इस नाम का अर्थ है- खुले बाल वाली
महाबला- इस नाम का अर्थ है- अपार शक्ति वाली 
नारायणी- इस नाम का अर्थ है- भगवान नारायण की विनाशकारी रूप 
विष्णुमाया- इस नाम का अर्थ है- भगवान विष्णु का जादू
अनन्ता- इस नाम का अर्थ है- विनाश रहित
प्रत्यक्षा- इस नाम का अर्थ है- वास्तविक
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र के नौ दिन पानी है मां दुर्गा की विशेष कृपा? तो इन नियमों का कड़ई से करें पालन

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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