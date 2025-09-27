Advertisement
Navratri Vastu Tips: नवरात्रि में 2 दिन कर लें घर के मुख्य द्वार से जुड़े ये जरूरी काम, मां दुर्गा रखेंगी खुशहाल

Navratri 2025 Vastu Tips:शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना के साथ-साथ घर के वास्तु का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि जो घर-परिवार वास्तु दोष रहित होता है, वह हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 27, 2025, 02:18 PM IST
Navratri 2025 Vastu Tips Vastu Tips: शारदीय नवरात्रि का समापन अगले सप्ताह होने वाला है. यह पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत करने का उचित समय माना जाता है. नवरात्रि के दौरान लोग जीवन में तरक्की और सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए कई उपाय अपनाते हैं. वास्तु शास्त्र में भी कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिन्हें इस पावन अवसर पर करना लाभकारी होता है. खासतौर पर घर का मुख्य द्वार (मेन गेट) सकारात्मक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है, इसलिए इसकी पवित्रता और शक्ति बनाए रखना बहुत आवश्यक है. यहां जानें वे दो उपाय, जिन्हें दुर्गाष्टमी और नवमी से पहले करना बेहद शुभ माना गया है.

मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं

हिंदू परंपरा में स्वास्तिक को मंगल और शक्ति का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि इसे बनाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाता है और बुरी शक्तियां घर से दूर रहती हैं. यह सौभाग्य और समृद्धि का संकेत है और चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है. वास्तु के अनुसार, स्वास्तिक घर में निरंतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है. नवरात्रि के दौरान मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अंकित करने से घर में सुख-शांति और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

मुख्य द्वार पर तोरण लगाएं

आम के पत्तों का धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व है. नवरात्रि के समय मुख्य द्वार पर आम की पत्तियों से बना तोरण लगाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और बुरी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है. साथ ही, धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह उपाय मां लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है और परिवार में सुख-समृद्धि लाता है.

यह भी पढ़ें: ऐसे घरों से उल्टे पांव लौट जाती हैं मां लक्ष्मी, जहां होती हैं ये 5 चीजें, लगता है वास्तु दोष

आम के पत्तों का तोरण

आम के पत्तों का तोरण सबसे शुभ माना जाता है. इसे विशेष रूप से नवरात्रि, दीवाली और विवाह जैसे अवसरों पर लगाया जाता है. मान्यता है कि यह तोरण घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और बुरी नजर को दूर करता है. साथ ही, इसे लगाने से मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है.

आम और अशोक के पत्तों का तोरण

आम के साथ अशोक के पत्तों का तोरण घर के वातावरण को शांत और पवित्र बनाता है. अशोक का पेड़ दुख और नकारात्मकता को दूर करने वाला माना गया है, इसलिए यह संयोजन बेहद शुभ है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

