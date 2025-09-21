Navratri 2025 Fasting Rules: शारदीय नवरात्रि महापर्व का हिंदू धर्म में बड़ा महत्‍व है. 9 दिनों का यह पवित्र अश्विन शुक्‍ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और फिर नवमी तिथि को समापन होता है. दुर्गापूजा के इस पर्व को पूरे देश में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है. इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है. साथ ही 9 दिन के व्रत रखे जाते हैं. मां दुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. नवरात्रि के व्रत-पूजा के लिए नियमानुसार ही होना चाहिए, वरना इसका पूरा फल नहीं मिलता है. इस साल नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्‍टूबर तक हैं, वहीं 2 अक्‍टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा.

नवरात्रि व्रत के नियम

नवरात्रि व्रत में जाने-अनजाने में की गईं गलतियां करना मां दुर्गा को नाराज भी कर सकता है और व्रत को खंडित भी कर सकती हैं. ये गलतियां करने से व्रत का पूरा फल भी नहीं मिलता है. जानिए नवरात्रि के उपवास में किन बातों का ध्‍यान रखना जरूरी है.

- नवरात्रि व्रत में पवित्रता और शुद्धता का बड़ा महत्‍व है. अपना तन और मन साफ रखें. गुस्‍सा, नकारात्‍मक विचारों से दूर रहें. ना किसी की बुराई करें और ना झूठ बोलें.

- नवरात्रि व्रत में अनाज खाना वर्जित है. नवरात्रि उपवास में दूध, दही, फल, आलू, साबूदाना, सिंघाड़ा, कुट्टू के आटे जैसी फलाहारी चीजों का ही सेवन करें.

- यदि एक समय भोजन करके व्रत कर रहे हैं तो बीच में फलाहार लेने से बचना चाहिए. साथ ही भोजन पूरी तरह सात्विक हो, इसका विशेष ध्‍यान रखें.

- नवरात्रि व्रत रख रहे हैं तो पलंग पर सोने से बचें. इस दौरान सादगी से रहें.

- यदि कोई बीमारी है या व्रत टूटने का खतरा है तो व्रत ना रखें. नियमपूर्वक सच्‍चे मन से मां दुर्गा की पूजा करें.

- नवरात्रि व्रत रख रहे हैं तो घर की शुद्धता और पवित्रता का भी ध्‍यान रखें. घर में साफ-सफाई रखें. साथ ही घर में कोई भी तामसिक चीज लाने की गलती ना करें.

- नवरात्रि व्रत में यदि नमक ले रहे हैं तो सेंधा नमक ही लें.

- अखंड ज्‍योति जलाई है तो घर को खाली ना छोड़ें. ऐसी व्‍यवस्‍था करें कि अखंड ज्‍योति का तेल-घी खत्‍म ना हो.

- नवरात्रि व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए.

- नवरात्रि व्रत का समापन कुछ लोग अष्‍टमी को करते हैं तो कुछ लोग नवमी को करते हैं. जब भी नवरात्रि व्रत खोलना हो उसके पहले हवन और कन्‍या पूजन जरूर करें. बिना इसके व्रत का फल नहीं मिलता है.

- नवरात्रि के 9 दिन दोनों समय मां दुर्गा की पूजा करें. नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए. समय की कमी हो तो आप हर दिन एक-एक चरित्र का पाठ कर सकते हैं.

