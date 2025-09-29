Advertisement
trendingNow12941210
Hindi Newsधर्म

नवरात्रि व्रत का पारण कब है, 1 या 2 अक्‍टूबर? नवरात्रि व्रत खोलने का सही तरीका भी जान लें

Navratri Vrat Paran 2025 date: शारदीय नवरात्रि समापन की ओर हैं. जिन भक्‍तों ने 9 दिन के व्रत रखे हैं, वे अब अपने नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे. जानिए इस साल नवरात्रि व्रत का पारण करने की तारीख और मुहूर्त क्‍या हैं.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 29, 2025, 02:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नवरात्रि व्रत का पारण कब है, 1 या 2 अक्‍टूबर? नवरात्रि व्रत खोलने का सही तरीका भी जान लें

Navratri Paran Kab Hai 2025: 22‍ सितंबर से प्रारंभ हुईं शारदीय नवरात्रि 1 अक्‍टूबर को समाप्‍त होंगी. नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के लिए भक्‍त व्रत रखते हैं. नवरात्रि के व्रत उपवास में अनाज नहीं खाया जाता है, ये व्रत केवल फलाहार करके रखे जाते हैं. वहीं नवरात्रि व्रत का पारण लोग अलग-अलग दिन करते हैं. जैसे- कोई नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी के दिन करता है तो कोई नवमी के दिन. वहीं कुछ लोग 9 दिन के व्रत पूरे रखने के बाद दशमी के दिन नवरात्रि व्रत खोलते हैं. जानिए इस साल नवरात्रि व्रत कब खोला जाएगा, पारण के लिए शुभ समय क्‍या-क्‍या हैं? 

यह भी पढ़ें: शारदीय नवरात्रि की महाअष्‍टमी; पूजा सामग्री, विधि, कन्‍या पूजन का मुहूर्त और भोग सब कुछ एक क्लिक पर

नवरात्रि व्रत पारण समय 

Add Zee News as a Preferred Source

नवरात्रि व्रत का पारण हवन और कन्‍या पूजन करने के बाद ही करना चाहिए. माता को भोग लगाकर फिर कन्‍याओं को भोजन करने के बाद वही प्रसाद खाकर व्रत खोलना चाहिए. ध्‍यान रहे कि नवरात्रि व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है और मां दुर्गा प्रसन्‍न होती हैं. 

अष्‍टमी को नवरात्रि व्रत का पारण समय- जो लोग अष्‍टमी की पूजा करने और कन्‍या पूजन करने के बाद व्रत का पारण करते हैं. उनके लिए व्रत के पारण का समय 30 सितंबर को शाम 6 बजे के बाद रहेगा क्‍योंकि नवरात्रि की अष्‍टमी तिथि 30 सितंबर, मंगलवार की शाम 6:06 बजे तक समाप्‍त होगी. 

य‍ह भी पढ़ें: चालाकी में सभी के बाप होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, मौका देखकर गिरगिट की तरह बदलते हैं रंग

नवमी तिथि पर पारण समय - वहीं 1 अक्‍टूबर को महानवमी है. नवमी तिथि 1 अक्टूबर को शाम 7 बजे तक रहेगी. लिहाजा जो भक्‍त नवमी के दिन व्रत का पारण करते हैं, वे 1 अक्‍टूबर को शाम 7 बजे के बाद अपना व्रत खोलें. 

नवरात्रि व्रत पारण टाइम - नवरात्रि व्रत 9 दिन रखने के बाद दशमी तिथि पर व्रत खोलना सबसे सही होता है. 9 दिन के व्रत का संकल्‍प दशमी को ही व्रत खोलने पर पूरा होता है. इस साल 2 अक्‍टूबर को दशहरा है. इस साल 2 अक्टूबर 2025 को व्रत खोलने के लिए सुबह 06:15 के बाद का समय शुभ रहेगा.

ऐसे करें नवरात्रि व्रत का पारण 

नवरात्रि व्रत का पारण केवल सात्विक चीजें खाकर ही करें. बल्कि माता को चढ़ाए भोग का प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें. व्रत के पारण वाले दिन कोई भी ता‍मसिक चीज जैसे लहसुन-प्याज आदि ना खाएं. 

य‍ह भी पढ़ें: अष्‍टमी कब है, 29 सितंबर या 30 सितंबर? कन्‍या पूजन का शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण समय जानें

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Navratri Vrat Paran

Trending news

'आई लव मुहम्मद' लिखने पर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में जमकर बवाल, देखें वीडियो
#maharashtra
'आई लव मुहम्मद' लिखने पर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में जमकर बवाल, देखें वीडियो
चेरापूंजी-मौसिनराम नहीं महाराष्ट्र की इस जगह पर पड़ी सबसे ज्यादा बारिश
Tamhini
चेरापूंजी-मौसिनराम नहीं महाराष्ट्र की इस जगह पर पड़ी सबसे ज्यादा बारिश
सबरीमाला मंदिर से सोना कहां गायब हुआ? केरल हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज को सौंपी जांच
Sabarimala temple Gold Theft
सबरीमाला मंदिर से सोना कहां गायब हुआ? केरल हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज को सौंपी जांच
रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
PS Narasimha
रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन
यहां पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें
Metro station
यहां पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें
एशिया के सबसे पुराने सागौन बागान पहुंची प्रियंका गांधी, बताया- निलंबूर का खजाना
Priyanka Gandhi Vadra Nilambur visit
एशिया के सबसे पुराने सागौन बागान पहुंची प्रियंका गांधी, बताया- निलंबूर का खजाना
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय को लगाया फोन, CM स्टालिन से भी की बात
Karur Stampede
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय को लगाया फोन, CM स्टालिन से भी की बात
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
PM Modi
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
Asia Cup 2025
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
;