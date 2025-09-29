Navratri Paran Kab Hai 2025: 22‍ सितंबर से प्रारंभ हुईं शारदीय नवरात्रि 1 अक्‍टूबर को समाप्‍त होंगी. नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के लिए भक्‍त व्रत रखते हैं. नवरात्रि के व्रत उपवास में अनाज नहीं खाया जाता है, ये व्रत केवल फलाहार करके रखे जाते हैं. वहीं नवरात्रि व्रत का पारण लोग अलग-अलग दिन करते हैं. जैसे- कोई नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी के दिन करता है तो कोई नवमी के दिन. वहीं कुछ लोग 9 दिन के व्रत पूरे रखने के बाद दशमी के दिन नवरात्रि व्रत खोलते हैं. जानिए इस साल नवरात्रि व्रत कब खोला जाएगा, पारण के लिए शुभ समय क्‍या-क्‍या हैं?

नवरात्रि व्रत पारण समय

नवरात्रि व्रत का पारण हवन और कन्‍या पूजन करने के बाद ही करना चाहिए. माता को भोग लगाकर फिर कन्‍याओं को भोजन करने के बाद वही प्रसाद खाकर व्रत खोलना चाहिए. ध्‍यान रहे कि नवरात्रि व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है और मां दुर्गा प्रसन्‍न होती हैं.

अष्‍टमी को नवरात्रि व्रत का पारण समय- जो लोग अष्‍टमी की पूजा करने और कन्‍या पूजन करने के बाद व्रत का पारण करते हैं. उनके लिए व्रत के पारण का समय 30 सितंबर को शाम 6 बजे के बाद रहेगा क्‍योंकि नवरात्रि की अष्‍टमी तिथि 30 सितंबर, मंगलवार की शाम 6:06 बजे तक समाप्‍त होगी.

नवमी तिथि पर पारण समय - वहीं 1 अक्‍टूबर को महानवमी है. नवमी तिथि 1 अक्टूबर को शाम 7 बजे तक रहेगी. लिहाजा जो भक्‍त नवमी के दिन व्रत का पारण करते हैं, वे 1 अक्‍टूबर को शाम 7 बजे के बाद अपना व्रत खोलें.

नवरात्रि व्रत पारण टाइम - नवरात्रि व्रत 9 दिन रखने के बाद दशमी तिथि पर व्रत खोलना सबसे सही होता है. 9 दिन के व्रत का संकल्‍प दशमी को ही व्रत खोलने पर पूरा होता है. इस साल 2 अक्‍टूबर को दशहरा है. इस साल 2 अक्टूबर 2025 को व्रत खोलने के लिए सुबह 06:15 के बाद का समय शुभ रहेगा.

ऐसे करें नवरात्रि व्रत का पारण

नवरात्रि व्रत का पारण केवल सात्विक चीजें खाकर ही करें. बल्कि माता को चढ़ाए भोग का प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें. व्रत के पारण वाले दिन कोई भी ता‍मसिक चीज जैसे लहसुन-प्याज आदि ना खाएं.

