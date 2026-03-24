नवरात्र में गलती से टूट गया है व्रत या हो गई है बड़ी भूल तो तुरंत कर लें यह काम, नहीं लगेगा दोष

Navratri Fast Broken Upay: नवरात्र व्रत हिंदू धर्म में बहुत अहम माने गए हैं. इस समय चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, जिसके आखिरी दिन राम नवमी मनाई जाती है. मां दुर्गा के भक्‍त नवरात्र के 9 दिन के दौरान व्रत रखते हैं, घर में घटस्‍थापना करते हैं, अखंड ज्‍योत जलाते हैं. पूजा करते हैं. लेकिन कई बार जाने-अनजाने में व्रत-पूजा में कुछ गलतियां हो जाती हैं. जैसे- गलती से कुछ खा लेना जिससे व्रत टूट जाए, पूजा में भूल हो जाना आदि. कई बार कोई समस्‍या आने के कारण भी व्रत खंडित हो जाता है. ऐसे में घबराएं नहीं और शास्‍त्रों में बताए गए सरल उपाय कर लें.

नवरात्र व्रत-पूजा का खंडित होना

यदि जाने-अनजाने में हुई गलती या किसी अन्‍य कारण से व्रत टूट गया है या पूजा खंडित हो गई है, अखंड ज्‍योत बुझ गई है तो कुछ सरल उपाय कर लेने चाहिए. इससे दोष नहीं लगता है. क्‍योंकि शास्‍त्रों के अनुसार मां दुर्गा भक्‍त के सच्‍चे भाव देखती हैं. वहीं गलती का प्रायश्चित करने से उसका दोष भी नहीं लगता है. साथ ही मानसिक अशांति भी दूर होती है.

व्रत में भूल से कुछ खा लें - यदि व्रत में भूल से कुछ खा लें तो मां दुर्गा के सामने बैठकर अपनी गलती के लिए माफी मांगे. सच्‍चे मन से प्रार्थना करें. फिर दीपक जलाएं और मां दुर्गा के मंत्र का जाप करें. ध्‍यान रखें कि इस दौरान आप पवित्र स्थिति में हों. हाथ-मुंह धोकर साफ कपड़े पहनकर ही मंत्र जाप करें और दीपक प्रज्‍वलित करें. सामर्थ्‍य अनुसार दान-पुण्‍य करें.

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यदि स्‍वास्‍थ्‍य कारण से व्रत तोड़ना पड़े - यदि सेहत संबंधी समस्‍या के चलते 9 दिन का व्रत बीच में ही तोड़ना पड़े तो मां दुर्गा को स्थिति बताते हुए क्षमा मांगें. साथ ही रोजाना पूजा का क्रम जारी रखें. नवरात्र व्रत के आखिर में विधि-विधान से हवन और कन्‍या पूजन करें.

पूजा में गलती होना - यदि किसी कारणवश पूजा में कोई व्‍यवधान आ जाए या बड़ी भूल हो जाए तो घर में हवन कर लें. हवन की सकारात्‍मकता घर की नकारात्‍मक ऊर्जा को दूर करेगी और आपको भी मानसिक शांति देगी.

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घर में सूतक लगना - यदि घर में घटस्‍थापना की हुई है या अखंड ज्‍योत जलाई है लेकिन बच्‍चा होने या किसी की मृत्‍यु होने के कारण सूतक लग जाए तो किसी पड़ोसी या मित्र आदि से मदद लें और उससे मातारानी को भोग लगवाएं, आरती करवाएं. बाद में विधि-विधान से जवारे का विसर्जन करें. कन्‍या पूजन न कर पाने की स्थिति में गरीबों को दान-पुण्‍य करें.

अखंड ज्‍योत बुझ गई है - ऐसा हो तो घबराएं नहीं. पवित्र स्थिति में अखंड ज्‍योत में तेल-घी डालें. फिर मां दुर्गा से गलती के लिए क्षमायाचना करें. इसके बाद दुर्गा सप्‍तशती का पाठ करें या मां दुर्गा के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)