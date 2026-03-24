Advertisement
trendingNow13151598
Hindi Newsधर्मनवरात्र में गलती से टूट गया है व्रत या हो गई है बड़ी भूल तो तुरंत कर लें यह काम, नहीं लगेगा दोष

नवरात्र में गलती से टूट गया है व्रत या हो गई है बड़ी भूल तो तुरंत कर लें यह काम, नहीं लगेगा दोष

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र व्रत 19 मार्च 2026 से प्रारंभ हो चुके हैं और 27 मार्च 2026 तक चलेंगे. 9 दिन के लंबे अंतराल में यदि गलती से व्रत टूट जाए या कोई बड़ी भूल हो जाए तो घबराएं नहीं. तुरंत ये उपाय कर लें. इससे दोष भी नहीं लगेगा और व्रत का पूरा फल भी मिलेगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 24, 2026, 07:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नवरात्र व्रत या पूजा खंडित हो जाए तो ये सरल उपाय कर लें.
नवरात्र व्रत या पूजा खंडित हो जाए तो ये सरल उपाय कर लें.

Navratri Fast Broken Upay: नवरात्र व्रत हिंदू धर्म में बहुत अहम माने गए हैं. इस समय चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, जिसके आखिरी दिन राम नवमी मनाई जाती है. मां दुर्गा के भक्‍त नवरात्र के 9 दिन के दौरान व्रत रखते हैं, घर में घटस्‍थापना करते हैं, अखंड ज्‍योत जलाते हैं. पूजा करते हैं. लेकिन कई बार जाने-अनजाने में व्रत-पूजा में कुछ गलतियां हो जाती हैं. जैसे- गलती से कुछ खा लेना जिससे व्रत टूट जाए, पूजा में भूल हो जाना आदि. कई बार कोई समस्‍या आने के कारण भी व्रत खंडित हो जाता है. ऐसे में घबराएं नहीं और शास्‍त्रों में बताए गए सरल उपाय कर लें. 

नवरात्र व्रत-पूजा का खंडित होना 

यदि जाने-अनजाने में हुई गलती या किसी अन्‍य कारण से व्रत टूट गया है या पूजा खंडित हो गई है, अखंड ज्‍योत बुझ गई है तो कुछ सरल उपाय कर लेने चाहिए. इससे दोष नहीं लगता है. क्‍योंकि शास्‍त्रों के अनुसार मां दुर्गा भक्‍त के सच्‍चे भाव देखती हैं. वहीं गलती का प्रायश्चित करने से उसका दोष भी नहीं लगता है. साथ ही मानसिक अशांति भी दूर होती है.  

व्रत में भूल से कुछ खा लें - यदि व्रत में भूल से कुछ खा लें तो मां दुर्गा के सामने बैठकर अपनी गलती के लिए माफी मांगे. सच्‍चे मन से प्रार्थना करें. फिर दीपक जलाएं और मां दुर्गा के मंत्र का जाप करें. ध्‍यान रखें कि इस दौरान आप पवित्र स्थिति में हों. हाथ-मुंह धोकर साफ कपड़े पहनकर ही मंत्र जाप करें और दीपक प्रज्‍वलित करें. सामर्थ्‍य अनुसार दान-पुण्‍य करें.  

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: इन मूलांक वाले पुरुषों का अपनी मां से होता है गहरा लगाव, शादी के बाद भी रहता है खास रिश्‍ता

यदि स्‍वास्‍थ्‍य कारण से व्रत तोड़ना पड़े - यदि सेहत संबंधी समस्‍या के चलते 9 दिन का व्रत बीच में ही तोड़ना पड़े तो मां दुर्गा को स्थिति बताते हुए क्षमा मांगें. साथ ही रोजाना पूजा का क्रम जारी रखें. नवरात्र व्रत के आखिर में विधि-विधान से हवन और कन्‍या पूजन करें. 

पूजा में गलती होना - यदि किसी कारणवश पूजा में कोई व्‍यवधान आ जाए या बड़ी भूल हो जाए तो घर में हवन कर लें. हवन की सकारात्‍मकता घर की नकारात्‍मक ऊर्जा को दूर करेगी और आपको भी मानसिक शांति देगी. 

यह भी पढ़ें: शुक्र का डबल गोचर, 26 मार्च से इन राशियों पर होगी छप्परफाड़ धन वर्षा, बदल जाएंगे दिन!

घर में सूतक लगना - यदि घर में घटस्‍थापना की हुई है या अखंड ज्‍योत जलाई है लेकिन बच्‍चा होने या किसी की मृत्‍यु होने के कारण सूतक लग जाए तो किसी पड़ोसी या मित्र आदि से मदद लें और उससे मातारानी को भोग लगवाएं, आरती करवाएं. बाद में विधि-विधान से जवारे का विसर्जन करें. कन्‍या पूजन न कर पाने की स्थिति में गरीबों को दान-पुण्‍य करें. 

अखंड ज्‍योत बुझ गई है - ऐसा हो तो घबराएं नहीं. पवित्र स्थिति में अखंड ज्‍योत में तेल-घी डालें. फिर मां दुर्गा से गलती के लिए क्षमायाचना करें. इसके बाद दुर्गा सप्‍तशती का पाठ करें या मां दुर्गा के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. 

यह भी पढ़ें: मंगल की राशि में शुक्र का गोचर 5 राशि वालों को देगा पैसा और प्‍यार, साढ़ेसाती में भी मिलेगी तरक्‍की

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

chaitra navratri 2026

Trending news

रणबीर के लिए तो खूब बजा ली ताली, अब उस धुरंधर के बारे में जानिए, जो PAK से लौट न सका
Dhurandhar
रणबीर के लिए तो खूब बजा ली ताली, अब उस धुरंधर के बारे में जानिए, जो PAK से लौट न सका
बीच आसमान खराब हुआ विमान, सीधा जेद्दा की ओर मुड़ी बेंगलुरु से लंदन की फ्लाइट
AIR INDIA
बीच आसमान खराब हुआ विमान, सीधा जेद्दा की ओर मुड़ी बेंगलुरु से लंदन की फ्लाइट
'कैसे मान लें कि ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया'? अजित पवार की मौत मामले पर गरमाई सियासत
ajit pawar plane crash
'कैसे मान लें कि ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया'? अजित पवार की मौत मामले पर गरमाई सियासत
मार्च खत्म होने को, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है 'मौसम'; जानें कल क्या रहेगा हाल?
weather update
मार्च खत्म होने को, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है 'मौसम'; जानें कल क्या रहेगा हाल?
EC के पत्र पर BJP की मुहर से बवाल, CPIM ने किए सवाल; अब चुनाव आयोग ने दी सफाई
Kerala Assemble Election 2026
EC के पत्र पर BJP की मुहर से बवाल, CPIM ने किए सवाल; अब चुनाव आयोग ने दी सफाई
ओवैसी-हुमायूं मिलकर हिलाएंगे TMC का गढ़? बंगाल में चुनावी समीकरण बदलेगा का गठबंधन
Bengal Vidhan Sabha Elections
ओवैसी-हुमायूं मिलकर हिलाएंगे TMC का गढ़? बंगाल में चुनावी समीकरण बदलेगा का गठबंधन
महिला आरक्षण संशोधन बिल का रोड मैप तैयार! 50% सीटों का होगा इजाफा, कैसे होगा पास?
Womens Reservation Bill
महिला आरक्षण संशोधन बिल का रोड मैप तैयार! 50% सीटों का होगा इजाफा, कैसे होगा पास?
ईरान की मदद के लिए कश्मीर में उमड़ा जनसैलाब, सोना-चांदी के साथ बच्चों ने दी अपनी ईदी
Middle East crisis
ईरान की मदद के लिए कश्मीर में उमड़ा जनसैलाब, सोना-चांदी के साथ बच्चों ने दी अपनी ईदी
'हर बात का राजनीतिकरण ठीक नहीं...', प्रोजेक्ट में देरी पर बंगाल सरकार को SC की फटकार
Supreme Court
'हर बात का राजनीतिकरण ठीक नहीं...', प्रोजेक्ट में देरी पर बंगाल सरकार को SC की फटकार
कर्नाटक HC ने LPG संकट से झाड़ा पल्ला, खारिज हुई होटल एसोसिएशन की मांग
LPG shortage
कर्नाटक HC ने LPG संकट से झाड़ा पल्ला, खारिज हुई होटल एसोसिएशन की मांग