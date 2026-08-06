/गलत दिशा में हाथ घुमाया तो बेकार जाएगा उपाय! जानिए नजर उतारने की सही विधि और समय

हमारे घरों में बच्चे या बड़े हों, जब भी किसी का मन अचानक भारी होने लगता है, काम में मन नहीं लगता या तबीयत बिना वजह ढीली हो जाती है, तो घर के बड़े-बुजुर्ग तुरंत कहते हैं कि इसे नजर लग गई है.
नजर उतारने का रिवाज हमारे यहां बहुत पुराना है. लेकिन अक्सर लोग इस बात में उलझ जाते हैं कि नजर उतारते वक्त हाथ को कितनी बार घुमाना चाहिए. आइए जानते हैं नजर उतारने का सही और आसान तरीका क्या है.
घर के बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि नजर उतारते समय हाथ को 7 बार घुमाना चाहिए. हमारे यहां 7 नंबर को बहुत शुभ माना गया है, जैसे शादी में 7 फेरे होते हैं, 7 ऋषि होते हैं और हमारे शरीर में भी 7 चक्र माने जाते हैं. इसी सोच की वजह से बरसों से 7 बार हाथ घुमाकर नजर उतारने का तरीका चला आ रहा है और लोग आज भी इसी को सही मानते हैं.
जिस इंसान की नजर उतारनी हो, उसे सबसे पहले किसी शांत जगह पर आराम से बिठा दें. कोशिश करें कि उसका चेहरा उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ रहे. अब अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, पीली सरसों और सेंधा नमक ले लें. इसके बाद सिर से लेकर पैर तक हाथ को घड़ी की उल्टी दिशा में 7 बार घुमाएं. माना जाता है कि उल्टी दिशा में हाथ घुमाने से इंसान के शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है.
हाथ घुमाने के बाद मुट्ठी में ली गई सामग्री (मिर्च, सरसों और नमक) को तुरंत जलती हुई आग में डाल दें. जब वह जल जाए, तो उसकी राख को किसी बहते पानी में बहा दें या घर के गमले की मिट्टी में डाल दें. इसके बाद नजर उतारने वाले इंसान को अपने हाथ-पैर अच्छी तरह धो लेने चाहिए. इससे घर का माहौल भी हल्का हो जाता है.
नजर उतारते समय कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. जब आप किसी की नजर उतार रहे हों, तो उस बीच किसी से भी बात न करें. मन में कोई गलत विचार न लाएं, बस अपने भगवान को याद करें. जिसकी नजर उतारी जा रही है, उसे भी चुपचाप शांत बैठना चाहिए.
अगर समय की बात करें, तो शाम को सूरज ढलने के बाद का समय नजर उतारने के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है. शाम के समय दिन ढलने से माहौल शांत रहता है, जिससे नजर का असर जल्दी खत्म हो जाता है. सही तरीके से किया गया यह छोटा सा उपाय तुरंत राहत देता है.
डिस्क्लेमर: यह जानकारी लोक-मान्यताओं और हमारे घरों में बरसों से चले आ रहे पारंपरिक तौर-तरीकों पर आधारित है. इसे एक सामान्य जानकारी के रूप में ही पढ़ें.