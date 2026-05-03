Gem Astrology: शनि की क्रूर दृष्टि या अपार कृपा? जानें 'खूनी नीलम' का रहस्य और इसे पहनने के कड़े नियम

Gem Astrology: रत्न शास्त्र में नीलम को शनि देव का प्रतिनिधि और सबसे तीव्र फल देने वाला रत्न माना गया है. अगर यह रत्न शुद्ध हो, तो जीवन में सुख-समृद्धि लाता है, लेकिन दोषपूर्ण नीलम धारण करने से लाभ के स्थान पर गंभीर नुकसान हो सकता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नीलम रत्न की प्रकृति बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए इसे पहनने से पहले इसकी बनावट, रंग और शुद्धता की जांच करना बेहद जरूरी होता है. कहा जाता है कि अगर नीलम सूट ना करें तो जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्तन्न होने लगती हैं. यही वजह है कि शनि ग्रह के इस रत्न को धारण करने से पहले हर किसी को उससे जुड़े नियम और सावधानयों को जानना चाहिए. आइए, जानते हैं कि नीमल रत्न के मुख्य दोष और प्रभाव.

नीलम के मुख्य दोष और उनके प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, एक अच्छा नीलम पूरे पत्थर में एक ही रंग का होना चाहिए. अगर इसमें कहीं हल्का और कहीं गहरा रंग हो, तो यह व्यक्ति की बुद्धि और सोचने की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है. दो रंग वाला नीलम परिवार में कलह और शत्रुओं की संख्या बढ़ा सकता है. जिस नीलम में कोई चमक या किरणों का संचार न हो, वह प्रभावहीन होता है. ऐसा रत्न मित्रों और संबंधियों से दूरी पैदा कर सकता है. अगर नीलम का रंग दूध की तरह सफेद या धुंधला दिखे, तो इसे भूलकर भी नहीं लेना चाहिए. माना जाता है कि ऐसा रत्न दरिद्रता लाता है. नीलम पर किसी भी तरह का जाल, गड्ढा या चीरा नहीं होना चाहिए. जाल वाला नीलम बीमारियां बढ़ाता है, जबकि गड्ढेदार पत्थर शत्रुओं का डर पैदा करता है. सफेद धारी वाला नीलम शारीरिक कष्ट दे सकता है. इसके अलावा अगर नीलम में लाल रंग का कोई धब्बा या बिंदु दिखाई दे, तो उसे खूनी नीलम कहते हैं. यह बेहद घातक होता है और जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है.

कैसा होना चाहिए एक शुभ नीलम?

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, रत्न का आकार संतुलित होना चाहिए और स्पर्श करने पर वह चिकना महसूस हो. रत्न के भीतर से साफ नीली किरणें निकलती हुई दिखाई देनी चाहिए. ज्योतिष शास्त्र में मोर के पंख जैसे नीले रंग वाले नीलम को सबसे उत्तम और शुभ माना गया है. इस रंग के नीलम को धारण करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है. ऐसे में जब कभी भी नीलम रत्न खरीदें तो,उससे पहले इन बातों की जांच जरूर कर लें.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)