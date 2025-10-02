Neelkanth Darshan on Dussehra: दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है. मान्‍यता है कि नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने मात्र से अपार धन-समृद्धि की प्राप्ति होती है. सोया भाग्‍य जाग जाता है, मनोकामना पूरी होती है. दरअसल, जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला तो संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने यह विष पिया और उसे अपने गले में रोक लिया. जिससे उनका गला विष के कारण नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए. हिंदू धर्म-शास्‍त्रों में नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का ही रुप माना गया है. मान्‍यता है कि भगवान शिव नीलकंठ पक्षी का रूप धारण करके धरती पर विचरण करते हैं.

दशहरा पर नीलकंठ दर्शन

वैसे तो कभी भी नीलकंठ पक्षी के दर्शन हों यह शुभ फल ही देता है. लेकिन दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना अत्‍यंत शुभ माना जाता है. इसके पीछे एक विशेष वजह है. हिंदू धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार विजयादशमी के दिन भगवान राम ने रावण का संहार कर असत्य पर सत्य की विजय पताका लहरायी थी. मान्‍यता है कि अहंकारी रावण के साथ अंतिम युद्ध से पहले भगवान श्री राम ने नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे. तभी से ये माना जाता है कि दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने से काम सिद्ध होते हैं और जीवन में विजय हासिल होती है.

सपने में नीलकंठ पक्षी दिखने का मतलब

स्‍वप्‍न शास्‍त्र में भी सपने में नीलकंठ पक्षी के दर्शन होने को बेहद शुभ माना गया है. सपने में नीलकंठ पक्षी दिखे तो किस्‍मत जाग जाती है. ऐसा सपना व्‍यक्ति को किसी महत्‍वपूर्ण काम में सफलता मिलने का संकेत देता है. साथ ही यह व्‍यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होने का भी संकेत है.

ऐसे जातक जो सिंगल हैं और विवाह करना चाहते हैं, यदि उन्‍हें सपने में नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो जल्‍द जीवनसाथी मिलने, विवाह होने के योग बनते हैं. साथ ही मान-सम्‍मान बढ़ता है. जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

