Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा क्यों कहे जाते हैं हनुमान जी के अवतार, जान लीजिए उनके 3 बड़े चमत्कार

Neem Karoli Baba ke chamatkar: वैसे तो नीम करोली बाबा के चमत्कारों के बारे में कई किस्से प्रचलित हैं. लेकिन आज हम आपको नीम करोली बाबा के तीन ऐसे चमत्कार के बारे में बता रहे हैं, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे.
Neem Karoli Baba ke chamatkar: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम आश्रम श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. यहां हर साल हजारों लोग बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन करने पहुंचते हैं. आश्रम में हनुमान जी की पूजा भी होती है और स्थानीय लोगों का मानना है कि बाबा स्वयं हनुमान जी के स्वरूप थे. बाबा के जीवन से जुड़ी कई चमत्कारिक कथाएं भक्तों के बीच आज भी चर्चा का विषय बनी रहती हैं. नीम करोली बाबा को लेकर कई बड़े दावे किए जाते हैं, जिसमें कहा गया है कि वह हनुमान जी के अवतार थे. ऐसे में आइए जानते हैं नीम करोली बाबा के 3 बड़े और अद्भुत चमत्कार.
चिमटे से थमी ट्रेन
नीम करोली बाबा को लेकर कहा जाता है कि एक बार बाबा बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे. टिकट चेकर ने नियमों का हवाला देकर उन्हें ट्रेन से नीम करोली स्टेशन पर उतार दिया. बाबा वहां पास ही बैठ गए और अपने चिमटे को जमीन में गाड़ दिया. इसके बाद ट्रेन बार-बार प्रयास के बावजूद आगे नहीं बढ़ सकी. जब स्थिति गंभीर हो गई तो अधिकारियों ने बाबा से क्षमा मांगी. बाबा ने शर्त रखी कि उस स्थान पर एक स्टेशन बनाया जाए ताकि स्थानीय लोगों को सुविधा मिले. उनकी बात मानने के बाद जैसे ही बाबा फिर से ट्रेन में बैठे, वह तुरंत चल पड़ी. इसके बाद उस स्टेशन का नाम "नीम करोली" रख दिया गया.
पानी से बना घी
कैंची धाम में आयोजित एक भंडारे के दौरान अचानक घी की कमी हो गई. भक्त परेशान थे कि इतने लोगों के बीच प्रसाद कैसे पूरा होगा. तभी बाबा ने अपने शिष्यों से पास की नदी से पानी लाने को कहा. भक्तों ने उनकी आज्ञा मानकर पानी लाकर भोजन में डाला. आश्चर्यजनक रूप से वह पानी घी में बदल गया और भंडारा बिना किसी रुकावट के संपन्न हुआ. यह घटना आज भी उनके भक्तों के बीच चमत्कार के रूप में सुनाई जाती है.
बुलेटप्रूफ कंबल का चमत्कार
एक और कथा फतेहगढ़ की है, जहां बाबा एक वृद्ध दंपत्ति के घर ठहरे थे. उनका बेटा सेना में तैनात था और युद्ध के दौरान दुश्मनों से घिर गया. उसी रात बाबा ने उनके घर एक कंबल ओढ़कर विश्राम किया. बताया जाता है कि युद्धक्षेत्र में उनके बेटे ने महसूस किया कि एक कंबल उसे गोलियों से बचा रहा है. वह सुरक्षित घर लौटा और परिवार ने इसे बाबा की कृपा माना. बाद में इस घटना का उल्लेख रिचर्ड एलपर्ट (रामदास) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Miracle of Love में "बुलेटप्रूफ कंबल" के रूप में किया.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)