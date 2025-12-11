Advertisement
Worst Location for Home : घर, संपत्ति खरीदना, खुद को और अपने परिवार को सुरक्षा देना व्‍यक्ति के जीवन की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक होता है. लेकिन कुछ जगहों पर घर खरीदना अपने हाथों अपनी बर्बादी की दास्‍तां लिखना साबित हो सकता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 11, 2025, 11:27 AM IST
Chanakya Niti for Life and Home: अर्थशास्‍त्र के मामले में आचार्य चाणक्‍य पूरी दुनिया में मशहूर हैं. भारत के इस महान अर्थशास्‍त्री, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और मार्गदर्शन ने सदियों पहले जो ग्रंथ और किताबें लिखी थीं, वे आज भी प्रासंगिक हैं. लोग उनसे आज भी शिक्षा लेते हैं और जीवन में उतारते हैं. आज हम आचार्य चाणक्‍य की उन  अहम बातों को जानते हैं जो उन्‍होंने घर बनाने, बसने और कारोबार जमाने को लेकर कही हैं. आचार्य चाणक्‍य ने कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताया है जिन्‍हें रहने के लिए गलती से भी नहीं चुनना चाहिए, ना वहां व्‍यापार करना चाहिए. बल्कि जितना जल्‍दी हो सके इन जगहों को छोड़ देना चाहिए, वरना जिंदगी पर संकट आ सकता है और प्राण बचाने के लाले पड़ सकते हैं. 

इन जगहों पर ना बनाएं घर 

हर व्‍यक्ति के मन में अपना घर बनाने का सपना होता है, जिसके लिए वह अथक मेहनत भी करता है. लेकिन घर की जगह चुनते समय यदि उसने गलती की तो जीते जी जिंदगी को जहन्‍नुम बनने से कोई नहीं रोक पाता है. परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं, खाने के लाले पड़ जाते हैं. जाहिर है ऐसी जगहों पर उसका कारोबार चलने पर भी संशय बना रहता है. जानिए वे कौनसी जगहें हैं. 

- ऐसी जगह जो वास्‍तु के अनुसार ठीक ना हो, वहां घर बनाने से बचें. वरना गलत वास्‍तु के कारण उपजे दोष और नकारात्‍मकता आपको रोज दुख देंगे. ना काम सफल होंगे, ना पैसा आएगा, खुशियां हमेशा के लिए रूठ जाएंगी. 

- जिन जगहों पर सुरक्षा की पुख्‍ता व्‍य‍वस्‍था ना हो, कानून का पालन ना होता हो, राज-काज सही ना चलता हो, पानी-स्‍वास्‍थ्‍य और शिक्षा की व्‍यवस्‍था ना हो, वहां ना रहें. ऐसी जगह ना तो जिंदगी सुरक्षित रहती है और ना ही जीने के लिए जरूरी सुविधाएं मिलती हैं. जिससे इंसान, जानवरों जैसा जीवन जीने को मजबूर हो जाता है. 

यह भी पढ़ें: कड़कड़ाती ठंड में 4 राशि वाले नोटों की गर्मी में रहेंगे मस्‍त, जनवरी 2026 में शनि की राशि में त्रिग्रही योग अचानक बदलेगा जिंदगी

- जिस जगह का राजा निरंकुश हो, वहां कभी ना रहें. ऐसा राजा अपनी प्रजा का भक्षक बन जाता है. 

- युद्धग्रस्‍त क्षेत्र, जहां बाढ़-भूकंप आदि आपदाओं का खतरा बना रहता हो, वहां भी ना रहें. यहां रहने वालों की जान कब चली जाए पता ही नहीं रहता है. 
 
- जहां संस्‍कार विहीन लोग रहते हैं, जिनमें लोक-लाज का भय ना हो, वहां ना रहें. ऐसे लोगों की संगत आपका और परिवार जीवन बर्बाद कर सकती है. वहीं यदि संगत ना भी रखें तो वे कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: अपनी बर्थडेट से जानिए क्‍या है आपकी असली ताकत, जानेंगे तो जिस काम में हाथ डालेंगे सफल होंगे, सितारों की तरह चमकेंगे

- जिन जगहों पर रोजगार के साधन न हों, वहां भी घर ना बनाएं. ऐसे में आपको रोजगार के लिए दूर जाना पड़ेगा या आजीविका का संकट हमेशा बना रहेगा. ऐसे में परिवार का पालन कैसा होगा. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Chanakya Niti

