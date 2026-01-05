Advertisement
माघ महीने में दान करना महापुण्‍यदायी, मगर ये चीजें दीं तो लैय्या लुट जाएगी! शनि-राहु देंगे भारी संकट

Magh Month 2026: माघ महीना शुरू हो गया है और इस महीने में दान-पुण्‍य करने का बड़ा महत्‍व है. शास्‍त्रों में बताया गया है कि माघ महीने में किन चीजों का दान करना चाहिए. साथ ही कुछ चीजों का दान निषिद्ध भी किया गया है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:42 AM IST
Magh Month 2026: हिंदू पंचांग का 11 वां महीना माघ मास 4 जनवरी 2026 से शुरू हो गया है और 3 फरवरी 2026 तक चलेगा. माघ महीने में जगत के पालनहार भगवान विष्‍णु और सूर्य देव की पूजा की जाती है. पवित्र नदियों में स्‍नान किया जाता है. विशेष तौर पर माघ महीने में प्रयागराज तीर्थ में संगम पर स्‍नान करने का बड़ा महत्‍व है. इसके अलावा इस महीने में तिल, गुड़, गरम कपड़े, अनाज, आदि का दान किया जाता है. मान्‍यता है कि ऐसा करने से जनम-जनम के पाप नष्‍ट हो जाते हैं. साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि आती है. 

मकर संक्रांति पर दान जरूरी 

माघ महीने के दौरान ही मकर संक्रांति पर्व पड़ता है. मकर संक्रांति पर्व भी दान के बिना अधूरा है. इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर यानी कि मकर राशि में आते हैं, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं. इस दिन किया गया दान कुंडली में सूर्य और शनि को मजबूत करता है. 

माघ में ना करें इन चीजों का दान 

धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार माघ महीने में कुछ खास चीजों का दान नहीं करना चाहिए क्‍योंकि इससे जीवन पर विपरीत असर पड़ता है. ये चीजें शनि और राहु खराब होते हैं और बुरा फल देते हैं. जानिए माघ महीने में किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए. 

लोहा और लोहे से बनी चीजें - माघ महीने में लोहा या लोहे से जुड़ी चीजों का दान करने से बचना चाहिए. खासतौर पर शनिवार के दिन या माघी अमावस्‍या, माघी पूर्णिमा, मकर संक्रांति जैसी शुभ तिथियों पर शनि से जुड़ी इन चीजों का कतई दान ना करें. वरना शनि दोष बढ़ता है, जो धन हानि, बीमारियां, तनाव, बाधाएं, अशांति देता है. 

चांदी - माघ महीने में चांदी का दान करना भी अशुभ माना गया है. इससे चंद्रमा कमजोर होता है और अशुभ फल देता है. इससे तनाव, मानसिक अशांति, बीमारियां होती हैं. 

नमक - वैसे तो शाम के समय कभी भी नमक का दान नहीं करना चाहिए, लेकिन माघ मास में तो पूरे 30 दिन नमक दान में देने से बचें. वरना शनि-राहु बिगड़ जाते हैं और भारी कष्‍ट देते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

