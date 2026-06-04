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Hindi Newsधर्मभले पूरे साल व्रत न करें पर इन मौकों पर न खाएं अन्‍न, बहुत गहरी है वजह

भले पूरे साल व्रत न करें पर इन मौकों पर न खाएं अन्‍न, बहुत गहरी है वजह

व्रत रखना सभी के लिए संभव नहीं होता है लेकिन हिंदू धर्म में कुछ ऐसे खास मौके बताए गए हैं, जिन पर गलती से भी भोजन नहीं करना चाहिए. इसके पीछे धार्मिक के साथ-साथ वैज्ञानिक कारण भी शामिल हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jun 04, 2026, 09:09 AM IST
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साल के वो खास मौके जब भोजन नहीं करना चाहिए.
साल के वो खास मौके जब भोजन नहीं करना चाहिए.

हिंदू धर्म-शास्‍त्रों में कुछ ऐसे दिनों के बारे में बताया गया है, जिसमें अनाज खाना या भोजन करना निषिद्ध है. इस समय किया गया भोजन जहर के समान काम करता है या पाप का भागीदार बनाता है. जानिए ये कौन-से दिन या मौके हैं जब अन्‍न का त्‍याग करना जरूरी होता है. 

इन दिनों में न खाएं अन्‍न

सनातन धर्म में व्रत, उपवास का बहुत महत्‍व बताया गया है और इससे जुड़े जरूरी नियम भी बताए गए हैं. किस व्रत में निर्जला रहना चाहिए, किस व्रत में फलाहार कर सकते हैं या कब निराहार रहना चाहिए. वरना इन मौकों पर भोजन करने से पुण्‍य खत्‍म होते हैं, साथ ही बड़ा दोष भी लगता है. ये हैं वो मौके जब भोजन नहीं करना चाहिए. 

1. निर्जला एकादशी : हर साल ज्‍येष्‍ठ महीने के शुक्‍ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है. यह व्रत करने से साल की सभी 24 एकादशी व्रत करने का पुण्‍य मिलता है. कोशिश करें कि इस दिन निर्जला उपवास रखें, यदि ऐसा संभव न हो तो फलाहार कर लें, लेकिन अन्‍न खाने की गलती न करें. 

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2. सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण : हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन-पानी दूषित हो जाता है. इस समय कुछ भी खाना-पीना विष समान होता है लिहाजा ग्रहण के सूतक काल में कुछ भी खाने-पीने से बचें. यदि बहुत जरूरी हो तो तुलसीदल डली हुई चीजों का ही सेवन करें. ना ही इस दौरान कुछ भी पकाएं. 

3. कन्यादान: जो माता-पिता बेटी की शादी के दिन उसका कन्‍यादान करने जा रहे हैं, उन्‍हें भी उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए. शास्त्रों में कन्‍यादान को महादान कहा गया है. लिहाजा इस दिन कन्‍यादान करने से पहले भोजन न करें. 

4. भगवान के जन्‍मोत्‍सव के दिन: रामनवमी और जन्‍माष्‍टमी के दिन जब भगवान का प्राकट्य हुआ था, इन दोनों दिनों में भी अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए. इस दिन व्रत रखें और इस पूरे पवित्र दिन भगवान की पूजा-आराधना करें. 

5. संत-ब्राह्मण से पहले : यदि घर पर संत का आगमन हो रहा है या ब्राह्मणों का भोजन रखा गया है तो उनके भोजन करने से पहले स्‍वयं भोजन न करें. वरना संत सेवा या ब्राह्मण भोज का पूरा पुण्‍य नहीं मिलेगा. 

6. शोक के समय : यदि परिवार में किसी की मृत्‍यु हो गई है तो अंतिम संस्‍कार होने तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, न घर में कुछ पकाना चाहिए. यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी जरूरी माना गया है. इस समय शव के कारण वातावरण में कीटाणु रह सकते हैं, इसलिए इस दौराना बनाना-खाना वर्जित है. अंतिम संस्‍कार के बाद स्‍नान-सफाई के बाद ही भोजन करें. साथ ही इस शोक के समय अपनी जिह्वा को रोककर मरने वाले के प्रति सम्‍मान जताना चाहिए. 

(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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