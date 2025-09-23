तुलसी के पास भूल से भी ना रखें ये चीजें, रुक जाएगी तरक्की, धन के लिए भटकना पड़ेगा दर-दर!
तुलसी के पास भूल से भी ना रखें ये चीजें, रुक जाएगी तरक्की, धन के लिए भटकना पड़ेगा दर-दर!

Tulsi Tips: शास्त्रों में तुलसी के पौधे को पवित्रता का प्रतीक माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि तुलसी के नजदीक किन चीजों को नहीं रखना चाहिए. क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:19 PM IST
तुलसी के पास भूल से भी ना रखें ये चीजें, रुक जाएगी तरक्की, धन के लिए भटकना पड़ेगा दर-दर!

Tulsi Astro Tips: हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र माना गया है. इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक समझा जाता है. मान्यता है कि घर में तुलसी रखने से पापों का नाश होता है और जीवन में सौभाग्य, धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है. प्राचीन काल से ही हर हिंदू घर में तुलसी लगाने की परंपरा रही है. आज ही लोग अपने घरों में तुलसी का पौधा बेहद निष्ठा और श्रद्धा के साथ लगाते हैं. शास्त्रों में तुलसी से जुड़े कुछ विशेष नियम बताए गए हैं. कहा जाता है कि कुछ चीजों को तुलसी के नजदीक भूलकर भी नहीं रखना चाहिए. आइए जानते हैं कि तुलसी के पास किन चीजों को रखने से बचना चाहिए.

कूड़ा-कचरा

शास्त्रों के अनुसार, तुलसी के नजदीक गंदगी या कूड़ा रखने से वातावरण दूषित होता है. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आर्थिक हानि की संभावना बढ़ती है. इसलिए तुलसी के पास कभी भी कूड़-कचड़ा ना रखें.

जूते-चप्पल

जूते-चप्पल अपवित्र माने जाते हैं. इन्हें तुलसी के पास रखने से उसकी पवित्रता भंग होती है और देवी लक्ष्मी की कृपा भी कम हो जाती है.

लोहे की वस्तुएं

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी के पास लोहे के बर्तन या कबाड़ रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घट जाता है। यह घर की समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.

मांसाहारी भोजन

धर्म शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि तुलसी के पास मांसाहार रखना शास्त्रों के अनुसार गंभीर भूल है. इससे घर में अशुभ प्रभाव और मानसिक अशांति उत्पन्न होती है.

शराब और तंबाकू जैसी नशीली वस्तुएं

तुलसी के पास नशे की चीजें रखना माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है. इसके परिणामस्वरूप परिवार में गरीबी, कलह और संघर्ष बढ़ सकता है.

तुलसी की देखभाल क्यों जरूरी है?

तुलसी केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि वास्तु के अनुसार घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी है. तुलसी को रोज जल चढ़ाना, उसकी सफाई रखना और नियमित पूजन करना परिवार की उन्नति, मानसिक शांति और आर्थिक समृद्धि के लिए लाभकारी माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;