Advertisement
trendingNow13070571
Hindi Newsधर्मभगवान विष्‍णु को बेहद प्रिय है यह चीज, पर उनकी पत्‍नी लक्ष्‍मी जी को पूजा में चढ़ाई तो हो जाती हैं भयंकर नाराज, कर देती हैं कंगाल

भगवान विष्‍णु को बेहद प्रिय है यह चीज, पर उनकी पत्‍नी लक्ष्‍मी जी को पूजा में चढ़ाई तो हो जाती हैं भयंकर नाराज, कर देती हैं कंगाल

Laxmi Puja Niyam : धन की देवी मां लक्ष्‍मी की पूजा-अर्चना करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है. वहीं उनकी पूजा में की गई गलतियां व्‍यक्ति को कंगाल कर सकती हैं. खासतौर पर लक्ष्‍मी जी की पूजा में ये एक चीज अर्पित करने की गलती ना करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 11, 2026, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भगवान विष्‍णु को बेहद प्रिय है यह चीज, पर उनकी पत्‍नी लक्ष्‍मी जी को पूजा में चढ़ाई तो हो जाती हैं भयंकर नाराज, कर देती हैं कंगाल

Tulsi pata in laxmi puja : भगवान विष्‍णु और उनकी पत्‍नी देवी लक्ष्‍मी की पूजा करना जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्‍य देती है. इन देवी-देवता को प्रसन्‍न करने के लिए उनकी पूजा में उनके प्रिय भोग अर्पित किए जाते हैं. जैसे- भगवान विष्‍णु की पूजा में तुलसीदल जरूर अर्पित किया जाता है. भगवान विष्‍णु को तुलसी बेहद प्रिय हैं. यहां तक कि श्रीहरि विष्‍णु की पूजा बिना तुलसीदल चढ़ाए पूरी नहीं मानी जाती है. लेकिन उनकी पत्‍नी मां लक्ष्‍मी की पूजा में तुलसी वर्जित है. 

मां लक्ष्‍मी की पूजा में क्‍यों नहीं चढ़ाते तुलसी? 

तुलसी विष्‍णुप्रिया है और हर साल देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्‍णु और तुलसी जी का विवाह होता है. इसलिए तुलसी जी को लक्ष्मी की सौतन माना जाता है. इसी कारणवश जब केवल मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो उसमें कभी भी तुलसी के पत्‍ते नहीं चढ़ाए जाते हैं. ऐसा करने से लक्ष्‍मी जी नाराज हो जाती हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पार्टनर का दम घोंट देता है इन मूलांक वाले लोगों का अनकंट्रोल्‍ड प्‍यार, सनक में कर बैठते हैं...

मां लक्ष्‍मी का ही रूप तुलसी जी 

वहीं धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को मां लक्ष्‍मी का ही रूप माना जाता है. घर में तुलसी का पौधा लगाने और उसकी रोजाना पूजा करने से भगवान विष्‍णु और मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होते हैं. ऐसे घर में हमेशा धन, समृद्धि, सुख और सकारात्‍मकता रहती है. रोज सुबह तुलसी जी को जल चढ़ाना, तुलसी के पौधे की परिक्रमा करना, शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाना अत्‍यंत शुभ फलदायी होता है. ऐसा करने से लक्ष्‍मी जी प्रसन्‍न होकर धन-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. 

यह भी पढ़ें: मकर संक्रांति पर दुर्लभ लाभ दृष्टि योग, शनि-शुक्र की एक-दूसरे पर होगी नजर, 4 राशि वालों पर होगी पैसों की बारिश

विष्‍णु जी के सभी अवतारों को चढ़ती है तुलसी 

केवल विष्‍णु जी ही नहीं बल्कि भगवान विष्‍णु के सभी अवतारों - श्रीराम, श्रीकृष्‍ण आदि की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है. विष्‍णु जी और उनके अवतारों को तुलसी दल अर्पित करने से पूजा का पूरा फल मिलता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं. 

यह भी पढ़ें: 7 दिन में 4 ग्रह-गोचर, तूफान मचा देगा ये हफ्ता, पढ़ें सभी राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Laxmi Puja Niyam

Trending news

घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने हजारों साल की विरासत को किया नमन
Somnath temple
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने हजारों साल की विरासत को किया नमन
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
Raj Thackeray
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
congress
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
suvendu adhikari
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
Sanjay Pandey
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप