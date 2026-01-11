Tulsi pata in laxmi puja : भगवान विष्‍णु और उनकी पत्‍नी देवी लक्ष्‍मी की पूजा करना जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्‍य देती है. इन देवी-देवता को प्रसन्‍न करने के लिए उनकी पूजा में उनके प्रिय भोग अर्पित किए जाते हैं. जैसे- भगवान विष्‍णु की पूजा में तुलसीदल जरूर अर्पित किया जाता है. भगवान विष्‍णु को तुलसी बेहद प्रिय हैं. यहां तक कि श्रीहरि विष्‍णु की पूजा बिना तुलसीदल चढ़ाए पूरी नहीं मानी जाती है. लेकिन उनकी पत्‍नी मां लक्ष्‍मी की पूजा में तुलसी वर्जित है.

मां लक्ष्‍मी की पूजा में क्‍यों नहीं चढ़ाते तुलसी?

तुलसी विष्‍णुप्रिया है और हर साल देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्‍णु और तुलसी जी का विवाह होता है. इसलिए तुलसी जी को लक्ष्मी की सौतन माना जाता है. इसी कारणवश जब केवल मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो उसमें कभी भी तुलसी के पत्‍ते नहीं चढ़ाए जाते हैं. ऐसा करने से लक्ष्‍मी जी नाराज हो जाती हैं.

मां लक्ष्‍मी का ही रूप तुलसी जी

वहीं धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को मां लक्ष्‍मी का ही रूप माना जाता है. घर में तुलसी का पौधा लगाने और उसकी रोजाना पूजा करने से भगवान विष्‍णु और मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होते हैं. ऐसे घर में हमेशा धन, समृद्धि, सुख और सकारात्‍मकता रहती है. रोज सुबह तुलसी जी को जल चढ़ाना, तुलसी के पौधे की परिक्रमा करना, शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाना अत्‍यंत शुभ फलदायी होता है. ऐसा करने से लक्ष्‍मी जी प्रसन्‍न होकर धन-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं.

विष्‍णु जी के सभी अवतारों को चढ़ती है तुलसी

केवल विष्‍णु जी ही नहीं बल्कि भगवान विष्‍णु के सभी अवतारों - श्रीराम, श्रीकृष्‍ण आदि की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है. विष्‍णु जी और उनके अवतारों को तुलसी दल अर्पित करने से पूजा का पूरा फल मिलता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

