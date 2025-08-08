सप्ताह के इन दिनों और घर की इस दिशा में कभी ना लगाएं शमी का पौधा, शुरू हो जाएगी शनि की साढ़ेसाती

Shami Plant Vastu Niyam: हिंदू धर्म में शमी के पौधे का विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व है. इसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, शनि के दोषों को शांत करने और घर में सुख-शांति बनाए रखने वाला पौधा माना जाता है. यही वजह है कि कई लोग अपने घर में शमी का पौधा लगाना चाहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सप्ताह के कुछ विशेष दिन और घर की कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं, जिनमें शमी का पौधा लगाना अशुभ माना जाता है? अगर आप भी अपने घर में शमी का पौधा लगाना चाहते हैं, तो इन नियमों को जरूर जानें. अन्यथा इसके शुभ प्रभाव की जगह आपको इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं.

सप्ताह के किन दिनों नहीं लगाना चाहिए शमी का पौधा?

शमी का पौधा लगाने के लिए सप्ताह के कुछ खास दिन ही शुभ माने गए हैं. खासतौर पर शनिवार को शमी का पौधा लगाना बहुत ही शुभफलदायक होता है, क्योंकि यह दिन शनि देव को समर्पित होता है और शमी का संबंध भी शनि से माना गया है.

कब-कब ना लगाएं शमी प्लांट?

सोमवार

मंगलवार

गुरुवार

घर की किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए शमी का पौधा?

वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, पौधों की सही दिशा तय करना बेहद जरूरी होता है. शमी का पौधा विशेष रूप से पश्चिम दिशा में लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिशा शनि देव की मानी जाती है. लेकिन कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं जहां इसे लगाने से लाभ की जगह हानि हो सकती है. ऐसे में इन दिशाओं में शमी का पौधा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक तनाव, आर्थिक नुकसान या शनि दोष बढ़ सकता है.

उत्तर दिशा

उत्तर-पूर्व (ईशान कोण)

पूर्व दिशा

दक्षिण दिशा

और क्या बरतें सावधानी

शमी का पौधा मिट्टी वाले गमले में लगाएं, प्लास्टिक के गमले से बचें.

पौधा लगाते समय ‘ॐ शं शनैश्चराय नमः’ मंत्र का जाप करें.

हर शनिवार को पौधे में जल चढ़ाएं और सरसों का तेल दीपक जलाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)