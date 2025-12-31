Happy New Year 2026: नए साल के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में कर लें ये काम, पूरे साल कमाएंगे यश और घर आएगा धन समृद्धि!

Advertisement
Hindi Newsधर्मHappy New Year 2026: नए साल के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में कर लें ये काम, पूरे साल कमाएंगे यश और घर आएगा धन समृद्धि!

New Year 2026 remedies for Wealth and Prosperity: नया साल के पहले दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा साल अच्छा जाता है. आइए जानें साल 2026 के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को कौन से उपाय या कौन से शुभ कार्य करें की पूरा साल बेहतरीन तरीके से बीते.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:17 PM IST
Happy New Year 2026
New Year 2026 Upay: नये साल 2026 की शुरुआत जितना ही शुभ होगा, पूरे साल उतनी ही सकारात्मकता बनी रहेगी. ऐसे में जरूरी है कि साल की शुरुआत शुभ और धार्मिक कार्य को करते हुए की जाए. मान्यताओं के अनुसार, साल के पहले दिन कुछ विशेष और शुभ कार्यों को करने से पूरे साल मां लक्ष्मी के साथ ही ईष्ट देव की कृपा बनी रहती है. ऐसे में आइए इस कड़ी में जानें कि नए साल की सुबह कौन से काम और उपाय करें, खास कर ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा एक काम करें जिससे जीवन में सकारात्मकता बनी रहे.

नए साल की पहली सुबह करें ये शुभ काम!
ब्रह्म मुहूर्त में करें ये काम
ब्रह्म मुहूर्त सबसे पवित्र समय के रूप में जाना जाता है. ऐसे में नये साल के पहले दिन के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान का ध्यान कर पूजा अर्चना व नाम जाप करें. इसके बाद जैसे ही सूर्योदय हो तो सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनका आशीर्वाद लें. ऐसे करने से पूरे साल यश की प्राप्ति होगी, शरीर निरोगी रहेगा और सभी काम बनेंगे. ऐसा करने मान-सम्मान भी बढ़ेगा.

घर के मुख्य द्वार पर बनाएं स्वास्तिक
नये साल के पहले दिन घर के मुख्य द्वार की सफाई जरूर करें. हल्दी या सिंदूर से स्वास्तिक चिह्न बनाएं व चौखट को आम के पत्तों से बने  तोरण से सजाएं. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर को छू भी नहीं पाती है.

तुलसी पूजन और दीपक दान
तुलसी के पौधे की सेवा करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और धन समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. नए साल के पहले दिन सुबह के समय तुलसी को जल चढ़ाएं, शाम के समय घी से दिया जालाकर मां तुलती को प्रणाम करें. गृह क्लेश दूर होगा.

दान-पुण्य से करें शुरुआत
नये साल के पहले दिन भगवान का ध्यान करते हुए गरीब या जरूरतमंदों को दान दे. अनाज, गर्म कपड़े दान कर सकते हैं. तिल का दान कर सकते हैं. पंछियों को दाना डाल सकते हैं और कुत्ते व गायों को खाना खिला सकते  हैं. इससे पूरे साल किस्मत का साथ मिलता रहेगा. 

मंदिर जाकर लगाएं हाजिरी
नये साल के पहले दिन अपने इष्ट देव का ध्यान करें और मंदिर जाकर दर्शन करें. भगवान के चरणों में माथा टेकें व प्रार्थना करें नया साल सुखद और शांतिपूर्ण हो. नये साल के पहले दिन गुरुवार दिन का संयोग भी हो रहा है. ऐसे में इस दिन श्री सूक्त या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना शुभ होगा. सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए यह एक अचूक उपाय हो सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Guru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष व्रत पर इन शक्तिशाली उपाय को आजमाएं, भोलेनाथ की कृपा से मिलेगी मानसिक शांति!

और पढ़ें- बुध दोष दूर करने के लिए करें बुध कवच का पाठ, वाणी में आएगा आकर्षण और यादाश्त होगी तेज! 

और पढ़ें- कैसे होते हैं मघा नक्षत्र में जन्मे लोग, इन चतुर जातकों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

