Hindi Newsधर्मNew Year 2026: अपने आराध्य के मंत्रों का जाप कर नये साल की करें शुरुआत, जानें गणेश जी से लेकर शिव जी के अर्थ सहित मंत्र व लाभ!

New Year 2026: अपने आराध्य के मंत्रों का जाप कर नये साल की करें शुरुआत, जानें गणेश जी से लेकर शिव जी के अर्थ सहित मंत्र व लाभ!

New Year Mantras: नए साल के पहले दिन अगर भगवान का आशीर्वाद पाकर शुरू करें तो इससे अच्छी शुरुआत क्या ही होगी. आइए भगवान के कुछ शक्तिशाली मंत्रों को जानें जिनका जाप कर उनकी कृपा पाई जा सकती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:10 PM IST
New Year 2026 Mantras
New Year 2026 Mantras

New Year 2026 Mantras: नये साल की तैयारी हर कोई कर रहा है लेकिन लोग इस बात से शायद बेखबर हैं कि हर तैयारी अधूरी है जब तक भगवान का ध्यान करते हुए नये साल में प्रवेश न करें. नए साल का स्वागत हर कोई नई शुरुआत, नई उम्मीद और नई उमंग के साथ करता है, और ऐसी स्थिति में अगर भगवान का ध्यान कर, उनकी पूजा कर और उनका आशीर्वाद पाकर नये साल को शुरू करें तो इससे अच्छी साल की शुरुआत नहीं हो सकती है. आइए भगवान के कुछ प्रभावशाली मंत्रों को जानें जिनका जाप साल के पहले दिन करें तो पूरे साल भगवान की कृपा हम पर बनी रहेगी. अपने आराध्य के अनुसार मंत्रों का चुनाव कर जाप कर सकते हैं. 

श्री गणेश गायत्री मंत्र:
ॐ एकदंताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि।
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।

मंत्र का अर्थ:
जिनका एक दांत है मनोहर मुख है, जो अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करते है और सभी प्राणियों की पीड़ा दूर करते हैं. ऐसे शुद्ध स्वरूप श्री गणेश जी को हम नमस्कार करते हैं.

मंत्र का लाभ:
इस गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति हर ओर से सफलता हासिल करता है और करियर में ऊंचाई को छूता है. ऐसे भक्त के हर कार्य सिद्ध होते हैं और बड़े से बड़ा संकट दूर होता है.

शिव जी के मंत्र- 
ॐ नमः शिवाय।

मंत्र का अर्थ:
जिनमें पूरे संसार का सार समाहित है, जो स्वयं ओमकारमय हैं और जो ॐ का ध्यान करते हैं, ऐसे शिव जी को मैं नमन करता हूं.

मंत्र का लाभ:
शिव जी के इस प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का ध्यान और उसकी एकाग्रता बढ़ती है. स्वास्थ्य अच्छा रहता है. इस मंत्र का जाप किसी विशेष समय या स्थान पर करना जरूरी नहीं, जरूरी है तो मंत्र के जाप के समय शिव जी के प्रति सम्मान और भक्ति का भाव रखना. 

शिव गायत्री मंत्र
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि।
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।

मंत्र का अर्थ:
हे परमपुरुष, हे देवों के देव महादेव आप विशेष बुद्धि धारण करने वाले हैं. अपनी करुणा और दया हम आप सदा बनाए रखें.

मंत्र का लाभ:
शिव जी के इस मंत्र का जाप करने से भक्तों का कल्याण होता है. शिव गायत्री मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त होता है. 

सूर्यदेव का मंत्र
सूर्य मंत्र है:नमः सूर्याय शान्ताय सर्वरोग निवारिणे आयुररोग्य मैस्वैर्यं देहि देवः जगत्पते ||

मंत्र का अर्थ - ब्रह्मांड के शासक हे सूर्य देव आप सभी रोगों को दूर करते हैं. आपको मैं नमन करता हूं. हे सूर्य देव अपने भक्तों को कृपया लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य व धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें. 

सूर्य मंत्र जाप के लाभ
अगर नियमित रूप से जातक सूर्य मंत्र का जाप करता है तो उसे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है. आत्मविश्वास बढ़ता है और धैर्य धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है. व्यक्ति समाज में सम्मान पाने लगता है और उसकी सोच सकारात्मक होती जाती है.

हनुमान जी का मंत्र
हनुमान गायत्री मंत्र:
ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि।
तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्॥

मंत्र का अर्थ:
मां अंजना और पवन देव के पुत्र, विशेष बुद्धि वाले श्री वीर हनुमान जी आप हमेशा हम अपनी दया दृष्टि बनाए रखें. हे हनुमान जी आप हमें अपनी शरण लें.

मंत्र का लाभ:
हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करने से भय का नाश होता है, संकट दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है. ऐसे भक्त जो नियमित इस मंत्र का जाप करते हैं उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है.

