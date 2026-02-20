Advertisement
शादी के बाद पहली होली ससुराल में क्‍यों नहीं मनातीं नई दुल्‍हनें, नहीं देखतीं होलिका दहन

नई दुल्‍हनें होलिका दहन नहीं देखती हैं, विशेष तौर पर नवविवाहिताओं के लिए ससुराल में जलती हुई होली देखना अशुभ माना गया है. इसलिए लड़कियां शादी के बाद पहली होली अपने मायके में मनाती हैं. 

Feb 20, 2026
नवविवाहिताओं के लिए होलिका दहन देखना वर्जित होता है. (AI Image)
शादी के बाद पहली होली अपने पति के साथ खेलना रोमांचक अनुभव होता है, लेकिन दूसरी तरफ नवविवाहिता को होली पर ससुराल में रहने की मनाही होती है. दरअसल, नई दुल्‍हनों को होलिका दहन देखना निषिद्ध होता है. इसलिए नवविवाहिताएं पहली होली पर मायके जाती हैं और फिर वहीं अपने पति और बाकी परिजनों के साथ होली खेलती हैं. 

नई दुल्‍हन ससुराल में पहली होली क्यों नहीं मनातीं? 

शास्त्रों में नव विवाहित दुल्हन को फाल्‍गुन पूर्णिमा की रात होने वाला होलिका दहन देखना वर्जित बताया गया है. इसके पीछे जो वजहें बताई जाती हैं, उनके अनुसार राजा हिरण्‍यकश्‍यप की बहन होलिका की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और जब वो अपने भतीजे भक्‍त प्रहलाद को लेकर उसे मारने के लिए चिता में बैठी तो जल गई. जबकि उसे मिला वरदान मिला था कि उसे अग्नि भी नहीं जला पाएगी. इसलिए नवविवाहिताओं के लिए होलिका दहन देखना अशुभ माना जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरा कारण यह भी है होलिका दहन को होलिका की चिता कहा जाता है. ऐसे में शादी के मांगलिक आयोजन के बाद ससुराल में रहकर होलिका की चिता जलती देखना अशुभ माना जाता है. इसलिए कहा जाता है कि लड़कियां शादी के बाद पहली होली ससुराल में ही मनाएं तो अच्‍छा होता है. वैसे तो यह भी कहा जाता है कि मायका हो या ससुराल नवविवाहिताओं को शादी के बाद पहला होलिका दहन देखने से बचना चाहिए. 

होली की कहानी 

होलिका दहन भगवान विष्‍णु के परम भक्‍त बालक प्रहलाद को मारने के लिए किया गया था. होलिका दहन से पहले 8 दिन तक प्रहलाद को मारने के लिए उसके पिता असुरराज हिरण्‍यकश्‍यप ने कई तरीके अपनाए थे, लेकिन वे सब नाकाम रहे. भगवान विष्‍णु की कृपा से हर बार प्रहलाद बच गए. फिर हिरण्‍यकश्‍यप की बहन होलिका ने कहा कि मैं प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठ जाती हूं, लेकिन होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद फिर बच गए. इसके बाद स्‍वयं भगवान विष्‍णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया और हिरण्‍यकश्‍यप को मारा. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

