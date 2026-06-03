Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर करें खास उपाय, करियर-व्यापार की रुकावटें होंगी दूर, जानें महत्व और नियम

Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी इस साल 25 जून 2026 को होने वाली है. निर्जला एकादशी को सनातन धर्म में बहुत अच्छा माना गया है. जो व्यक्ति यह व्रत रखता है उसे चौबीस एकादशी व्रत का पुण्यफल मिलता है. निर्जला एकादशी में व्यक्ति को भूखा प्यासा रहना पड़ता है. ऐस्ट्रोकपूर के फाउंडर, प्रशांत कपूर निर्जला एकादशी को सिर्फ व्रत नहीं मानते, वो कहते हैं की एकादशी से मानसिक शांति मिलती है.

निर्जला एकादशी की कहानी क्या है?

महाभारत के समय पांडव भाइयों में भीम एकादशी नहीं रख पाते थे. तब वे व्यास जी के पास गए और उन्होंने कहा की मुझे भी एकादशी का लाभ चाहिए. व्यास जी ने भीम को समझाया की निर्जला एकादशी रखने से उन्हें सभी चौबीस एकादशी व्रतों का लाभ मिलेगा. भीम ने पूरी निष्ठा से निर्जला एकादशी का व्रत रखा. तब से ही निर्जला एकादशी का महत्व बढ़ने लगा.

निर्जला एकादशी का ज्योतिषी महत्व क्या है?

निर्जला एकादशी चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़ी होती है. इस दिन किया गया व्रत आदमी की मानसिक संतुलन को स्थिर रखता है. उसकी आध्यात्मिक क्षमता को बढ़ाता है. यह दिन गुरु और भगवान विष्णु के तत्व को मजबूत करता है. इसलिए यह व्रत सिर्फ धार्मिक कारणों से ही नहीं, बल्कि ग्रहों को संतुलन रखने में भी मदद करता है.

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निर्जला एकादशी के उपाय कौन से हैं?

पीपल वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का स्मरण: बहुत कम लोग जानते हैं कि पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है. निर्जला एकादशी में सुबह या शाम को पीपल वृक्ष के नीचे जाकर भगवान विष्णु को याद करें. आप “ओम् नमो नारायणाय मंत्र” का जाप भी कर सकते हैं. यह मंत्र गुरु ग्रह को मजबूत करता है. मानसिक तनाव घटाता है. और पारिवारिक सुख बढ़ाता है. यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत समय से व्यापार और करियर में रुकावट महसूस कर रहे हैं.

गंगा जल और केसर का छिड़काव: घर के मुख्य द्वार और मंदिर में गंगाजल छिड़के. उस गंगाजल में हल्की और केसर भी मिला दें. यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है. वस्तुओं की तीव्रता भी कम करता है. इसके अलावा राहु और केतु का प्रभाव भी शांत होता है. यह उपाय उन लोगों को करना चाहिए जिनके घर में बेमतलब के तनाव बढ़ते हैं.

पीली कौड़ियों का पूजन: ग्यारह पीली कौड़ियां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास रखें. उन कौड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाएं. पूजा करने के बाद उन कौड़ियों को अपनी तिजोरी में रख दें. इस उपाय से धन के नए अवसर मिलते हैं और आर्थिक समस्या भी कम हो जाती है. इसके अलावा फिजूलखर्ची पर पर नियंत्रण रहता है. ज्योतिष में पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतीक माना गया है. पीला रंग समृद्धि और विस्तार का कारक है.

विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री पर तिलक लगाएं: जो विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, वे लोग अपनी पुस्तकों पर हल्दी का छोटा तिलक लगाएं. इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम सुनें. इस उपाय से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बढ़ती है. एकाग्रता मजबूत होती है और मानसिक भ्रम कम होता है. यह उपाय परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत काम आती है.

पक्षियों के लिए जल पात्र रखना: निर्जला एकादशी के दिन हम जल के सेवन नहीं करते हैं. परंतु, पक्षियों के लिए हमें स्वच्छ जल की व्यवस्था करनी चाहिए. इस उपाय को बहुत शुभ माना गया है. इस उपाय से पुण्यों में वृद्धि होती है. सूर्य और गुरु ग्रह मजबूत होता है. जीवन में सकारात्मक भावना उत्पन्न होती है. यह उपाय सामाजिक दृष्टि के हिसाब से भी बहुत अहम माना गया है.

परिवार के साथ विष्णु कथा करे: निर्जला एकादशी के दिन पूरा परिवार मिलकर कम से कम 30 मिनट तक विष्णु कथा पढ़ें. आज के दौर में परिवार के साथ संवाद कम होते जा रहे हैं. यह उपाय चंद्रमा को मजबूत करता है. परिवार लोगों के साथ आपसी मतभेद कम करता है. साथ ही, घर में सकारात्मक वातावरण बनाता है.

कार्य स्थल पर शंखध्वनि: निर्जला एकादशी के दिन कार्य स्थल पर शंख बजाएं. शंख की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है. मानसिक स्पष्टता बढ़ाती है. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करती है.

निर्जला एकादशी के दिन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए?

सिर्फ भूख और प्यास का त्याग ही पर्याप्त नहीं है. इस दिन हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए. झूठ नहीं बोलना है और किसी का अपमान भी नहीं करना है. अधिक से अधिक समय तक हमें अध्यात्म में रहना है. यह उपवास मन को भी शुद्ध करता है. इसी विश्वास से हमें यह व्रत करना चाहिए.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)