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24 एकादशी का फल देने वाली निर्जला एकादशी कब है, जान लें व्रत के जरूरी नियम

Nirjala Ekadashi 2026 Vrat Date: हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना गया है. यह व्रत रखने से सभी 24 एकादशी व्रत का फल मिलता है. जानिए इस साल निर्जला एकादशी कब है और इसे रखने के जरूरी नियम क्‍या हैं.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 16, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:10 AM IST
24 एकादशी का फल देने वाली निर्जला एकादशी कब है, जान लें व्रत के जरूरी नियम

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Shraddha Jain

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पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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