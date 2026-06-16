Nirjala Ekadashi Vrat Vidhi Niyam: एकादशी व्रत रखने से पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख-समृद्धि आती है. लेकिन सभी लोगों के लिए महीने की दोनों और साल की सभी 24 एकादशी व्रत रखना संभव नहीं हो पाता है. धर्म-शास्त्रों में इसका एक प्रभावी तरीका बताया गया है, वो है निर्जला एकादशी का व्रत रखना.
धर्म-शास्त्रों में निर्जला एकादशी व्रत के महात्म्य का जो वर्णन है, उसके अनुसार यह एक अकेला व्रत सभी 24 एकादशी व्रत रखने के बराबर फल देता है. इसलिए यह एक व्रत रखकर सभी एकादशी व्रत का फल पाया जा सकता है.
निर्जला एकादशी व्रत को लेकर शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को वनवास के दौरान एकादशी व्रत रखने के लिए कहा. तब भीम ने कहा कि मैं तो भूखा नहीं रह सकता, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उसे साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत रखकर सभी एकादशी व्रत का फल पाने का तरीका बताया. इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं.
द्रिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून की शाम 06:12 से होगा और समापन 25 जून की रात 08:09 पर समापन होगा. लिहाजा 25 जून को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा और इस एकादशी व्रत का पारण समय 26 जून की सुबह 05:25 से 08:13 बजे तक रहेगा.
- इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी कि बिना कुछ खाए-पिए रहा जाता है. साथ ही ज्यादा से ज्यादा समय भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए.
- निर्जला एकादशी व्रत से एक दिन पहले बिना लहसुन-प्याज का सात्विक भोजन करें. साथ ही द्वादशी को व्रत का पारण प्रसाद खाकर करें और इस दिन भी तामसिक भोजन करने से बचें.
निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें और साफ-सुथरे कपड़े धारण करें. बेहतर होगा कि पीले रंग के कपड़े पहनें. फिर भगवान विष्णु का स्मरण करके एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जला (बिना अन्न-जल के) व्रत रहने का संकल्प लें. इसके बाद विधि-विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. कलश स्थापित करें. कलश में जल, सुपारी, अक्षत, एक सिक्का और आम के कुछ पत्ते डालें. विष्णु जी को पीले फूल, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, पंचामृत तुलसी के पत्ते, फल, मिठाई इत्यादि अर्पित करें. धूप-दीप करें. भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें. अंत में आरती करें.
हो सके तो इस दिन गरीब-जरूरतमंदों को अनाज, जल से भरा घड़ा, छाता, कपड़े, फल आदि का दान करें. रात भर जागरण करके कीर्तन करें. फिर अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद अपना व्रत खोलें.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)