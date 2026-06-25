Nirjala ekadashi 2026: निर्जला एकादशी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और कठिन व्रतों में से एक माना जाता है. ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला यह कठिन व्रत इस साल आज यानी 25 जून 2026 को रखा जा रहा है. निर्जला शब्द का सीधा और साफ अर्थ है बिना पानी के. इस दिन श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और संकल्प के साथ 24 घंटे तक अन्न और जल दोनों का पूरी तरह त्याग करते हैं. मान्यता है कि साल भर की सभी 24 एकादशियों में यह व्रत सबसे कठिन है और सिर्फ इसी एक एकादशी का व्रत रख लेने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है.