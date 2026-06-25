Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Vastu Guru Manyyaa गाइड: निर्जला एकादशी का असली अर्थ, सही दान और जीवन बदलने वाले लाभ

Vastu Guru Manyyaa गाइड: निर्जला एकादशी का असली अर्थ, सही दान और जीवन बदलने वाले लाभ

Nirjala ekadashi 2026: ये खबर 25 जून 2026 को रखी जा रही निर्जला एकादशी के महामहत्व, व्रत के कड़े नियमों और इस भीषण गर्मी में पुण्य कमाने के लिए मिट्टी के घड़े, शीतल पेय और वस्त्र जैसी चीजों के महादान की पूरी जानकारी देता है.

Written ByManya AdalkkhaEdited By:harsh singh
Published: Jun 25, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:28 PM IST
Vastu Guru Manyyaa गाइड: निर्जला एकादशी का असली अर्थ, सही दान और जीवन बदलने वाले लाभ

About the Author

Manya Adalkkha

Manya Adalkkha

मान्या अडलक्खा, जिन्हें विश्वभर में वास्तुगुरु मान्या के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य (Astrologer), न्यूमेरोलॉजिस्ट, NLP विशेषज्ञ एवं ऊर्जा मार्गदर्शक (Energy Consultant) हैं। अपने गहन ज्ञान, वर्षों के अनुभव और परिणाम-आधारित परामर्श के माध्यम से उन्होंने भारत और विदेशों में हजारों उद्यमियों, कॉर्पोरेट लीडर्स, उद्योगपतियों एवं परिवारों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता, समृद्धि और स्पष्ट दिशा प्रदान की है।

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Vastu Guru Manyyaa गाइड: निर्जला एकादशी का असली अर्थ, सही दान और जीवन बदलने वाले लाभ
nirjala ekadashi 202615 min ago
2
Air India Flight 18215 min ago
3
Asaduddin Owaisi28 min ago
4
Pakistan32 min ago
5
Best Weekend Trips in India37 min ago