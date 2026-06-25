Nirjala ekadashi 2026: निर्जला एकादशी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और कठिन व्रतों में से एक माना जाता है. ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला यह कठिन व्रत इस साल आज यानी 25 जून 2026 को रखा जा रहा है. निर्जला शब्द का सीधा और साफ अर्थ है बिना पानी के. इस दिन श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और संकल्प के साथ 24 घंटे तक अन्न और जल दोनों का पूरी तरह त्याग करते हैं. मान्यता है कि साल भर की सभी 24 एकादशियों में यह व्रत सबसे कठिन है और सिर्फ इसी एक एकादशी का व्रत रख लेने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है.
इसे सभी एकादशियों में सर्वोच्च यानी "महा एकादशी" का दर्जा दिया गया है, जो हमारे अनजाने में हुए पापों के बोझ को कम करती है. शास्त्रों के अनुसार, इस एक कठिन तप को करने से पूरे साल की 24 एकादशियों के बराबर दैवीय फल मिलता है. जानी मानी विशेषज्ञ वास्तु गुरु मान्या बताती हैं कि यह व्रत हमारे पुराने कर्म दोषों को मिटाता है, शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण लाता है और भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद दिलाता है. महाभारत काल में भीम ने भी इस बिना पानी के व्रत को रखने का कठिन संकल्प लिया था, जिसके कारण इसे 'भीमसेनी एकादशी' या 'पांडव एकादशी' भी कहा जाता है.
श्रद्धालुओं को इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन (द्वादशी तिथि) के सूर्योदय तक बिना पानी और भोजन के इस कड़े व्रत का पालन करना चाहिए.
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए.
दिन की शुरुआत भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और उनके ध्यान से करें.
भगवान विष्णु को तुलसी दल (पत्ते), पीले फूल, पीला चंदन और ताजे फल अर्पित करें.
पूरे दिन मन ही मन "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" जैसे पवित्र महामंत्र का जाप करते रहें.
रात के समय सोना वर्जित माना जाता है, इसलिए रात को जागकर भगवान के भजन और कीर्तन (जागरण) करें.
यह एकादशी जून के महीने में आती है जब उत्तर भारत में गर्मी अपने चरम पर होती है. इसलिए इस दिन जल सेवा करना या प्याऊ लगवाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है. इस झुलसाती गर्मी में किया गया छोटा सा दान भी आपके कर्मों को सुधारता है और जीवन के कष्टों को दूर करता है. वास्तु गुरु मान्या के अनुसार, पानी से जुड़ी चीजों का दान करने से कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं और मन को परम शांति मिलती. इस दिन इन चीजों के दान की विशेष सलाह दी जाती है:
मिट्टी का घड़ा: मिट्टी के नए घड़े या कोरे कलश में साफ पानी भरकर, साथ में थोड़ी चीनी या गुड़ रखकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें.
शीतल पेय: राहगीरों और धूप में काम करने वाले मजदूरों को छाछ, नींबू पानी, बेल का शरबत या गुलाब का रस पिलाएं.
पंखा और छाता: धूप से बचने के लिए जरूरतमंदों को हाथ का पंखा (बांस या कपड़े का) और छाता दें. इन्हें मंदिरों में दान करना भी बेहद शुभ होता है.
चंदन का दान: मंदिर के पुजारियों या देव स्थान पर ठंडा चंदन का लेप या पाउडर भेंट करें, जिसका उपयोग भगवान के श्रृंगार में होता है.
अन्न दान: मंदिरों में या किसी गरीब को केला, कच्चा अनाज (जैसे चावल, दाल, आटा) और गर्मी के मौसमी फल (जैसे तरबूज, आम, खरबूजा) दान करें.
वस्त्र दान: बेसहारा लोगों को हल्के सूती कपड़े दें. इस दिन पीले रंग के सूती कपड़े दान करना बहुत उत्तम माना जाता है.
अन्य जरूरी वस्तुएं: राहगीरों या ब्राह्मणों को चप्पल/जूते, चटाई या बिस्तर और साधुओं को कमंडल जैसी जरूरी चीजें भेंट करें.
दक्षिणा: अपनी सभी दान सामग्रियों के साथ पुजारियों या योग्य ब्राह्मणों को श्रद्धा अनुसार कुछ पैसे (दक्षिणा) भी जरूर दें, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान अधूरा माना जाता है.
पशु पक्षियों के लिए पानी: अपने घर की छतों, बालकनी या गलियों के कोनों में मिट्टी के बर्तनों (सकोरों) में साफ पानी भरकर जरूर रखें, ताकि बेजुबान पक्षी और जानवर अपनी प्यास बुझा सकें.
वास्तु गुरु मान्या कहती हैं कि ये छोटे छोटे सेवा भाव और दयालुता के काम आपके व्रत की शक्ति को और भी बढ़ा देते हैं, जिससे आपको ईश्वर की असीम कृपा और जीवन में गहरी सुख शांति मिलती है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)