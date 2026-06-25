Nirjala Ekadashi Vrat Breaks Remedies: इस साल निर्जला एकादशी का व्रत आज यानी 25 जून 2026 को रखा जाएगा. धार्मिक मान्यता है कि सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और कठिन एकादशी यही है. जिसके बारे में कहा जाता है कि श्रद्धालु हर माह अगर एकादशी व्रत न रख पाएं तो इस एक निर्जला एकादशी व्रत रखकर सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं. इस व्रत को रखने पर भगवान विष्णु की कृपा पूरे साल भक्त पर बनी रहती है. लेकिन अगर यही कठिन निर्जला एकादशी व्रत गलती से टूट जाए तो क्या करें. मन में कई सवाल उठने लगे, जैसे- कहीं भगवान क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे या बड़ी परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा तो नहीं खड़ी हो जाएगी. तो ऐसी स्थिति में कुछ उपाय किया जा सकता हैं. वो उपाय क्या हैं आइए जानें.
द्रिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि 24 जून की शाम 06 बजकर 12 बजे से शुरू होकर जून 25 शाम 8 बजकर 9 बजे समाप्त होगी. इस तरह उदया तिथि में आज यानी 25 जून को निर्जला व्रत रखा जा रहा है. इस तिथि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर विष्णु जी का ध्यान करें और निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करें.
शास्त्रों व साधु-संतों के सुझावों के अनुसार भगवान कृत्य से अधिक भाव के भूखे हैं. अगर व्रत रखकर भी मन में भगवान की श्रद्धा नहीं है तो व्रत रखना केवल स्वास्थ्य के लिए सही हो सकता है, न की भक्ति के लिए. इसी तरह अगर सच्चे मन से और भगवान के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए व्रत रख रहे हैं और गलती से व्रत टूट गया तब भी भगवान ऐसे भक्त से नाराज नहीं होते हैं बल्की प्रसन्न होते हैं. अनजाने में एकादशी व्रत टूट जाए यानी पानी पी लें या खा लें तो पैनिक न हो और मन में पश्चाताप का भाव रखते हुए कुछ उपाय करें ताकि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो और भगवान विष्णु नाराज होने के बताया क्षमा कर दें व अपनी कृपा भी बनाए रखें.
विष्णु जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान मुझसे भूल से व्रत टूट गया, मेरी भूल को स्वीकार करें.
निर्जला व्रत टूट जाए तो इसके बाद लगातार “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
व्रत टूट जाए तो पैनिक न हों, एक जगह शांति से बैठें. और विष्णु सहस्रनाम या गीता पाठ करें.
निर्जला व्रत टूट जाए तो भगवान से क्षमा मांगे और जरूरतमंदों और ब्राह्मणों में दान-पुण्य करें.
निर्जला व्रत टूट जाए तो भी मन को शुद्ध रखें, सात्विक आचरण करें जैसे शांत रहें और भगवान का ध्यान करें.
निर्जला व्रत टूट जाए तो मन से व्रत की भावना न जानें दें और भगवान के प्रति अपना समर्पण भाव बनाए रखें.
निर्जला व्रत टूट जाए तो भी पूरे दिन किसी पर चिल्लाएं नहीं, किसी की चुगली न करें. झूठ न बोलें.
निर्जला एकादशी व्रत में बहुत तेज प्यास लगें और पानी पीने का मन हो तो एक उपाय जरूर करें. पानी पीने से पहले एक मंत्र का 21 बार जाप करें, मंत्र है- ॐ नमो नारायणाय. अब चांदी या पीतल की थाली लें और उसमें पीने का पानी डालें. इसमें थोड़ा सा गंगाजल भी मिला दें. अब अपने घुटने व हाथों को जमीन पर जानवर की तरह रखें और जल पी लें. इस तरह निर्जला एकादशी का व्रत नहीं टूटेगा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)