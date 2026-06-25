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Nirjala Ekadashi 2026: गलती से टूट जाए कठिन निर्जला एकादशी व्रत तो पैनिक न हों, शांत मन से करें ये उपाय तो भगवान नहीं होंगे नाराज

Nirjala Ekadashi Niyam: इस साल 25 जून को यानी आज निर्जला एकादशी व्रत रखा जा रहा है. सभी एकादशियों में यह व्रतसबसे कठिन है क्योंकि इसमें अन्न-जल नहीं ग्रहण किया जाता है. ऐसे अगर व्रत टूट जाए तो क्या करें, आइए जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 25, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:49 AM IST
Nirjala Ekadashi 2026: गलती से टूट जाए कठिन निर्जला एकादशी व्रत तो पैनिक न हों, शांत मन से करें ये उपाय तो भगवान नहीं होंगे नाराज
Image Credit: AI (Vishn Ji)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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