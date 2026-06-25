Nirjala Ekadashi Vrat Breaks Remedies: इस साल निर्जला एकादशी का व्रत आज यानी 25 जून 2026 को रखा जाएगा. धार्मिक मान्यता है कि सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और कठिन एकादशी यही है. जिसके बारे में कहा जाता है कि श्रद्धालु हर माह अगर एकादशी व्रत न रख पाएं तो इस एक निर्जला एकादशी व्रत रखकर सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं. इस व्रत को रखने पर भगवान विष्णु की कृपा पूरे साल भक्त पर बनी रहती है. लेकिन अगर यही कठिन निर्जला एकादशी व्रत गलती से टूट जाए तो क्या करें. मन में कई सवाल उठने लगे, जैसे- कहीं भगवान क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे या बड़ी परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा तो नहीं खड़ी हो जाएगी. तो ऐसी स्थिति में कुछ उपाय किया जा सकता हैं. वो उपाय क्या हैं आइए जानें.