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Nirjala Ekadashi Upay: निर्जला एकादशी पर करें ये 7 चमत्कारी उपाय, बढ़ेगा पारिवारिक सुख और तेजी से होगी करियर में तरक्की

Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी व्रत इस 25 जून 2026 को रखा जाएगा. इस व्रत को करने से तप करने जितना पुण्य प्राप्त होता है. व्रती को 24 एकादशी व्रत रखने जितना शुभ फलों की प्राप्ति होती है. आइए जानें इस दिन कौन से 7 उपाय करें.

Written ByPrashant KapoorEdited By: Padma Shree Shubham
Published: Jun 06, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:40 PM IST
Nirjala Ekadashi Upay: निर्जला एकादशी पर करें ये 7 चमत्कारी उपाय, बढ़ेगा पारिवारिक सुख और तेजी से होगी करियर में तरक्की
Image Credit: Vishnu Ji (AI Photo)

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Prashant Kapoor

Prashant Kapoor

फाउंडर, AstroKapoor | विश्व प्रसिद्ध मेदिनी ज्योतिष विशेषज्ञ

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