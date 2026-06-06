/Nirjala Ekadashi Upay: निर्जला एकादशी पर करें ये 7 चमत्कारी उपाय, बढ़ेगा पारिवारिक सुख और तेजी से होगी करियर में तरक्की

1. पीपल वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु को स्मरण: बहुत कम लोग जाते हैं की पीपल वृक्ष को भगवान विष्णु का वास माना गया है. निर्जला एकादशी में सुबह या शाम को पीपल वृक्ष के नीचे जाके भगवान विष्णु को याद करे. आप “ओम नमो नारायणा मंत्र” का जाप भी कर सकते हैं. यह मंत्र गुरु को मजबूत करता है. मानसिक तनाव घटाता है. और पारिवारिक सुख बढ़ाता है. यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत समय से व्यापार और करियर में रुकावट महसूस कर रहे हैं.