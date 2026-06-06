/Nirjala Ekadashi Upay: निर्जला एकादशी पर करें ये 7 चमत्कारी उपाय, बढ़ेगा पारिवारिक सुख और तेजी से होगी करियर में तरक्की

Nirjala Ekadashi 2026 Upay: निर्जला एकादशी इस साल 25 जून 2026 को है. निर्जला एकादशी को सनातन धर्म में बहुत अच्छा माना गया है. जो व्यक्ति यह व्रत रखता है उसे चौबीस एकादशियों का फल मिलता है. निर्जला एकादशी में व्यक्ति को बिना अन्न और जल के रहना पड़ता है. निर्जला एकादशी व्रत करने से मानसिक शांति मिलती है. आइए इस बारे में और विस्तार से जानें.
महाभारत के समय पांडव भाइयों में भीम एकादशी नहीं रख पाते थे. तब वे व्यास जी के पास गए और उन्होंने कहा की मुझे भी एकादशी का लाभ चाहिए. व्यास जी ने भीम को समझाया की निर्जला एकादशी रखने से उन्हें चौबीस एकादशियों का लाभ मिलेगा. भीम ने पूरी निष्ठा से निर्जला एकादशी का व्रत रखा. तब से ही निर्जला एकादशी का महत्व बढ़ने लगा.
निर्जला एकादशी चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़ी होती है. इस दिन किया गया व्रत आदमी की मानसिक संतुलन को स्थिर रखता है. उसकी आध्यात्मिक क्षमता को बढ़ाता है. यह दिन गुरु और भगवान विष्णु के तत्व को मजबूत करता है. इसलिए यह व्रत सिर्फ धार्मिक कारण की वजह से नहीं बल्कि ग्रहों को संतुलन रखने में भी मदद करता है.
1. पीपल वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु को स्मरण: बहुत कम लोग जाते हैं की पीपल वृक्ष को भगवान विष्णु का वास माना गया है. निर्जला एकादशी में सुबह या शाम को पीपल वृक्ष के नीचे जाके भगवान विष्णु को याद करे. आप “ओम नमो नारायणा मंत्र” का जाप भी कर सकते हैं. यह मंत्र गुरु को मजबूत करता है. मानसिक तनाव घटाता है. और पारिवारिक सुख बढ़ाता है. यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत समय से व्यापार और करियर में रुकावट महसूस कर रहे हैं.
2. गंगा जल और केसर का छिड़काव: घर के मुख्य द्वार पे और मंदिर मैं गंगा जल छिड़के! उस गंगा जल में हल्की केसर भी मिला दे. यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा कम करती है. वस्तुओं की तीव्रता भी कम करती है. राहु और केतु का प्रभाव भी शांत होता है. यह उपाय उन लोगों को करना चाहिए जिनके घरों में बेमतलब के तनाव बढ़ते हैं.
3. पीली कौड़ियों का पूजन: ग्यारह पीली कौड़ियां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास रखें. उन कौड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाएं. पूजा करने के बाद उन कौड़ियों को अपनी तिजोरी में रख दीजिए. इस उपाय से धन के नए अवसर मिलते हैं और आर्थिक समस्या भी कम हो जाती है. फिजूल खर्चों पर नियंत्रण होता है. ज्योतिष में पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतीक माना गया है. पीला रंग समृद्धि और विस्तार का कारक है.
4. विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री पर तिलक लगाएं: जो विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, वे लोग अपनी पुस्तकों पर हल्दी का छोटा तिलक लगाएं. इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम सुने. इस उपाय से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बढ़ती है. एकाग्रता मजबूत होती है और भ्रम कम होता है. यह उपाय परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत काम आती है.
5. पक्षियों के लिए जल पात्र रखना: निर्जला एकादशी के दिन हम जल के सेवन नहीं करते हैं. पर पक्षियों के लिए हमें स्वच्छ जल की व्यवस्था करनी चाहिए. इस उपाय को बहुत शुभ माना गया है. इस उपाय से पुण्यों में वृद्धि होती है. सूर्य और गुरु ग्रह मजबूत होता है. जीवन में सकारात्मक भावना उत्पन्न होती है. यह उपाय सामाजिक दृष्टि के हिसाब से भी बहुत अहम माना गया है.
6. परिवार के साथ विष्णु कथा करे: निर्जला एकादशी के दिन पूरा परिवार मिलकर कम से कम 30 मिनट तक विष्णु कथा पढ़ें. आज के दौर में परिवार के साथ संवाद कम होते जा रहे हैं. यह उपाय चंद्रमा को मजबूत करता है. परिवार लोगों के साथ आपसी मतभेद कम करता है. और घर में सकारात्मक वातावरण बनाता है.
7. कार्य स्थल पर शंखध्वनि: निर्जला एकादशी के दिन कार्य स्थल पर शंख बजायें. शंख ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है. मानसिक स्पष्टता बढ़ाती है. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करती है.
सिर्फ भूख और प्यास को त्याग ही पर्याप्त नहीं है. इस दिन हमें गस्सा नहीं होना चाहिए. झूठ नहीं बोलना है और किसी का अपमान भी नहीं करना है. अधिक से अधिक समय तक हमें अध्यात्म में रहना है. यह उपवास मन को भी शुद्ध करता है. इसी विश्वास से हमें यह व्रत करना चाहिए.
निर्जला एकादशी सिर्फ एक धार्मिक व्रत नहीं है. यह एक अवसर है हम सब को सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ने का. यह ऊपर दिए गए उपायों से हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी. हमें मानसिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है. यह उपवास सिर्फ एक पावन अवसर नहीं है, यह उपवास हमें बेहतर बनाने की भी अवसर है.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)