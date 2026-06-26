26 June Ka Panchang: साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी व्रत का पारण आज 26 जून 2026, शुक्रवार को किया जाएगा. द्रिक पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत का पारण समय सुबह 05:25 बजे से सुबह 08:13 बजे तक है. इस समय में फल, मिठाई, अन्न या सात्विक चीजें खाकर व्रत का पारण करें. लहसुन-प्याज और चावल न खाएं.
वहीं आज द्वादशी तिथि पर सिद्ध योग और विशाखा नक्षत्र रहेगा. साथ ही आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा मिलकर वैधृति योग बना रहे हैं. देखें 26 जून का पंचांग.
26 जून 2026 का पंचांग
आज की तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि रात 10:22 बजे तक द्वादशी तिथि रहेगी. इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - शुक्रवार
व्रत-त्योहार - निर्जला एकादशी व्रत का पारण.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे.
आज का नक्षत्र - शाम 07:15 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - सुबह 11:38 बजे तक सिद्ध योग रहेगा और इसके बाद साध्य योग रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 05:47 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:12 बजे
चन्द्रोदय - शाम 04:23 बजे
चन्द्रास्त - 27 जून की तड़के सुबह 03:12 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:11बजे से 04:59 बजे तक
अमृत काल - सुबह 09:25 बजे से 11:12 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:02 बजे से 12:56 बजे तक
राहुकाल - सुबह 10:49 बजे से 12:29 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 03:50 बजे से शाम 05:31 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:27 बजे से 09:08 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:28 बजे से 09:21 बजे तक, दोपहर 12:56 बजे से 01:50 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 11:44 बजे से 01:32 बजे तक
बव - सुबह 09:14 बजे तक
बालव - सुबह 09:14 बजे से रात 10:22 बजे तक
कौलव - रात 10:22 बजे से 27 जून की सुबह 11:32 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)