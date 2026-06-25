Aaj Ka Panchang 25 june 2026: ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा. यह 24 एकादशी का फल देने वाला व्रत है. इसी दिन देवी गायत्री का प्राकट्य भी हुआ था. इसलिए गायत्री जयंती मनाई जाती है. इसके अलावा आज 25 जून 2026 को गुरुवार का पड़ना भी महाशुभ योग बना रहा है. एकादशी तिथि और गुरुवार दोनों ही श्रीहरि विष्णु को समर्पित हैं.
साथ ही आज रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं. जानिए आज कब, कौनसे शुभ योग बन रहे हैं, भद्रा काल कब रहेगा? देखें 25 जून 2026 का पंचांग.
आज की तिथि - 25 जून की रात 08:09 बजे तक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी और उसके बाद द्वादशी तिथि रहेगी.
आज का वार - गुरुवार.
आज के व्रत-त्योहार - निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा तुला राशि में स्थित रहेंगे.
आज का नक्षत्र - दोपहर 04:29 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा और उसके बाद विशाखा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - सुबह 10:53 बजे तक शिव योग रहेगा और उसके बाद सिद्ध योग रहेगा. वहीं सुबह 05:25 बजे से शाम 04:29 बजे तक रवि योग रहेगा.
भद्रा काल - सुबह 07:08 बजे से रात 08:09 बजे तक भद्रा काल रहेगा.
सूर्योदय - 5:47 AM
सूर्यास्त - 7:11 PM
चन्द्रोदय - Jun 25 3:28 PM
चन्द्रास्त - Jun 26 2:31 AM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:11 बजे से 04:59 बजे तक
अमृत काल - सुबह 06:46 बजे से 08:32 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:02 बजे से 12:56 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 02:10 बजे से 03:50 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 05:47 बजे से 07:27 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:08 बजे से 10:48 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:15 बजे से 11:08 बजे तक, दोपहर 03:37 बजे से शाम 04:30 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 10:44 बजे से देर रात 12:31 बजे तक
वणिज - सुबह 07:08 बजे तक
विष्टि - सुबह 07:08 बजे से रात 08:09 बजे तक
बव - रात 08:09 बजे से 26 जून की सुबह 09:14 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)