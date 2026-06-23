Nirjala Ekadashi 2026 Vrat Niyam: ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को रखा जाने वाला निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन लेकिन बेहद पुण्यदायी व्रत माना गया है. हिंदू धर्म शास्त्रों में निर्जला एकादशी के व्रत का जो महत्व बताया गया है, उसके अनुसार यह व्रत करने से साल की सभी 24 एकादशी व्रत करने का फल मिलता है. यानी कि जो लोग सारे एकादशी व्रत नहीं कर पा रहे हैं, वे केवल यह एक व्रत करके 24 एकादशी का फल पा सकते हैं.
इस साल 25 जून 2026, गुरुवार को निर्जला एकादशी व्रत है लेकिन उसके नियम और तैयारियां एक दिन पहले 24 जून, बुधवार से ही प्रारंभ हो जाएंगी. तभी व्यक्ति 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत कर पाएगा. जानिए दशमी तिथि को किन नियमों का पालन करें और क्या तैयारियां कर लें.
दशमी को सात्विक भोजन - निर्जला एकादशी व्रत रखना चाहते हैं तो इसके लिए दशमी तिथि को पूरे दिन बिना प्याज-लहसुन का सात्विक भोजन करें. इसके बाद शाम को सूर्यास्त के समय के आसपास आखिरी बार सात्विक और हल्का भोजन करें. इसके बाद ब्रश करें. इसके बाद अन्न का त्याग कर दें. संभव हो सके तो जल का त्याग भी कर दें. निर्जला एकादशी में पूरे दिन और अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक अन्न-जल ग्रहण नहीं किया जाता है.
बाल धोना - चूंकि एकादशी व्रत के दिन बाल धोना वर्जित होता है इसलिए एक दिन पहले दशमी तिथि को ही बाल धो लें.
तुलसी के पत्ते - एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श करना, उसमें जल अर्पित करना, तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित होता है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी है. लिहाजा दशमी तिथि को शाम से पहले तुलसी की पत्ती तोड़कर रख लें. अगले दिन तुलसी को स्पर्श न करें. केवल दूर से दीपक लगा दें और पूजा-परिक्रमा करें.
व्रत का संकल्प - दशमी तिथि की रात को सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लें और जल का त्याग कर दें. इसके बाद से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)