सिंगल जातकों के लिए वरदान है यह मंदिर, यहां दर्शन करने मात्र से मिलता है लाइफ पार्टनर, होती है चट मंगनी पट शादी

Hindi Newsधर्मसिंगल जातकों के लिए वरदान है यह मंदिर, यहां दर्शन करने मात्र से मिलता है लाइफ पार्टनर, होती है चट मंगनी पट शादी

Nithya Kalyana Perumal Temple : शादी का इंतजार कई बार कुछ ज्‍यादा ही लंबा हो जाता है. किसी को पसंदीदा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता तो किसी की फैमिली राजी नहीं होती हैं. आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जहां दर्शन करने से जल्‍दी शादी हो जाती है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 13, 2026, 05:23 PM IST
Best Temple for Early Marriage : यदि बार-बार शादी में रुकावट आ रही है, किसी कारण शादी टल रही है या मनपसंद जीनवसाथी नहीं मिल रही है तो दक्षिण भारत के इस मंदिर में जरूर जाएं. मान्‍यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से जल्‍दी होने के योग बनते हैं. यह मंदिर है तमिलनाडु के चेन्‍नई शहर के पास स्थिति नित्यकल्याण पेरुमल मंदिर जा सकते हैं. ये मंदिर बेहद खूबसूरत और अद्भुत है. यहां दूर-दूर से अविवाहित लड़के-लड़कियां दर्शन करने आते हैं और जल्‍द शादी होने की मन्‍नत मांगते हैं. 

इटरनल मैरिज टेंपल 

तमिलनाडु में स्थित नित्यकल्याण पेरुमल मंदिर ऐसा अद्भुत मंदिर है, जिसे “सदा विवाह वाला मंदिर” या “इटरनल मैरिज टेंपल” कहते हैं. यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें यहां नित्यकल्याण पेरुमल के रूप में पूजा जाता है. साथ ही उनके साथ उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी कोमलावल्लि थायार के रूप में विराजमान हैं.

इस मंदिर में भगवान विष्‍णु और माता पार्वती के इस रूप के दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है. मान्‍यता है कि यहां दर्शन करने, पूजा करने और मनोकामना मांगने से जल्‍दी शादी हो जाती है. 

यह भी पढ़ें: सूर्य की तरह चमकता हुआ भाग्‍य लेकर पैदा होते हैं इन बर्थडेट वाले लोग, हर हाल में पाते हैं बड़ी सक्‍सेस

निःसंतान दंपतियों को मिलता है संतान का आशीर्वाद 

इतना ही नहीं इस मंदिर निःसंतान दंपत्‍ती भी आते हैं. माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से संतान सुख भी मिलता है. 

1000 साल पुराना है मंदिर 

नित्य कल्याण पेरुमाल मंदिर में भगवान विष्णु वराह स्वरूप में विराजमान हैं. यह मंदिर 108 दिव्य देशमों (भगवान विष्णु के पवित्र स्थानों) में से एक है, जिनकी स्तुति आलवार संतों ने की है.

यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है. ऐसा माना जाता है कि यहां भगवान खुद अपनी पत्नी कोमलावली देवी के साथ प्रकट हुए थे. इसलिए युवक और युवतियां अच्छे जीवनसाथी की कामना लेकर इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं.

मंदिर में पूजा का नियम 

जब शादी की मनोकामना लेकर जातक यहां आते हैं तो खास पूजा की जाती है. इसके लिए 2 माला और पूजा सामग्री लेनी होती हैं. पुजारी पूजा करते हैं जिसमें जातक का नाम, गोत्र आदि पूछा जाता है. फिर पूजा के बाद पुजारी से माला वापस लेकर कमर पर बांधकर मंदिर की 9 बार परिक्रमा की जाती है. फिर घर आकर माला को पूजाघर में रख लें. जब शादी तय हो जाए तो मंदिर जाकर वो माला वापस मंदिर के स्थल वृक्ष के नीचे रखकर आनी होती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

