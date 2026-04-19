Buddhism Marriage: न फेरे, न मुहूर्त, न सिंदूर, आखिर कैसे होती है बौद्ध धर्म में शादी? 1 घंटे में निपट जाता है पूरा प्रोग्राम

Marriage Traditions in Buddhism: शादी-विवाद जीवन में एक अहम हिस्सा है. सनातन धर्म में जहां विवाह को संस्कार माना जाता है और सात फेरे लिए जाते हैं. वहीं मुसलमानों में यह कॉन्ट्रेक्ट है, जिसे कभी भी तोड़ा जा सकता है. उनमें विवाह को निकाह कहा जाता है. ईसाइयों में चर्चों में और सिखों में गुरुद्वारों में शादी होती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बौद्धों में शादी कैसे होती है. उनमें विवाह के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है.

बौद्ध धर्म में संस्कार नहीं है शादी

बौद्ध धर्म के जानकारों के मुताबिक, बौद्ध धर्म में विवाह को धार्मिक संस्कार नहीं माना जाता. वहां पर उसे सामाजिक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है. जिसमें कोई कपल बालिग होने पर एक जोड़े के रूप में बंधते हैं और अपना नया जीवन शुरू करते हैं. उनमें शुभ मुहूर्त, कुंडली मिलान, सिंदूर, फेरे या कन्यादान जैसी परंपराएं नहीं होतीं.

इसके पीछे मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने विवाह को गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी के रूप में देखा. उन्होंने विवाह में प्रेम, सम्मान, वफादारी और पारस्परिक कर्तव्यों को प्रमुख बताया. खास बात ये है कि बौद्ध धर्म में विवाह की कोई एक मानक प्रक्रिया नहीं है. यह देश, संप्रदाय (थेरवाद, महायान, वज्रयान) और स्थानीय संस्कृति पर निर्भर करती है. भारत की बात करें तो यह नवबौद्ध (अंबेडकरवादी) परंपरा में सरल और बुद्ध-केंद्रित होती है.

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कैसे होती है शादी की शुरुआत?

बौद्धों में सगाई कोई अनिवार्य परंपरा नहीं है. यह परिवारों की मर्जी पर निर्भर करता है. अगर दोनों परिवार राजी हों तो फिर उनकी आपसी सहमति से तिथि तय की जाती है. इस काम में कोई शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता. सफेद रंग के कपड़े पहने वर-वधू सगाई में रिंग एक्सचेंज करते हैं. वहीं कार्यक्रम में मौजूद भिक्षु आशीर्वाद देते हैं.

विवाह समारोह अपने घर, विहार या किसी मैरिज हॉल में किया जाता है. वहां पर मेज पर सफेद कपड़ा बिछाकर गौतम बुद्ध की फोटो लगाई जाती है. उस कपड़े पर मोमबत्ती, अगरबत्ती, फूल, पीपल के पत्ते, पानी का लोटा/घड़ा और खीर-फल रखे जाते हैं. बौद्ध विवाह में अग्नि या सात फेरे जैसी कोई अनिवार्य रस्म नहीं होती.

करते हैं इन मंत्रों का जाप

विवाह समारोह में शामिल सभी लोग हाथ जोड़कर बुद्ध की ओर मुंह करके बैठते हैं. बौद्ध भिक्षु उन्हें 'बुद्धं सरणं गच्छामि...' और 'पाणातिपाता से सुरामेरय' तक का जाप करवाते हैं. इसके बाद वर-वधू दीप गौतमबुद्ध की प्रतिमा के आगे दीप जलाकर अगरबत्ती सुलगाते हैं. इसके बाद वे उनके चरणों में फूल चढ़ाते हैं. इस दौरान बुद्ध, धम्म और संघ की वंदना की जाती है. साथ ही पुष्प-धूप-प्रदीप पूजा गाथाएं पढ़ी जाती हैं.

पिता निभाते हैं ये संस्कार

विवाह पूजन के बाद कन्या के पिता दाहिने हाथ से लोटे का जल वर-वधू के हाथों पर डालते हैं. यह कन्या को वर को समर्पित करने का प्रतीक माना जाता है, लेकिन स्वामित्व देने का नहीं नहीं. इस दौरान वर-वधू बारी-बारी से अपने कर्तव्य पढ़ते/बोलते हैं. यह बिल्कुल सनातन धर्म जैसा ही होता है. हालांकि, बौद्ध धर्मावलंबी इसे अलग मानते हैं.

पति शपथ लेता है कि वह पत्नी से आजीवन प्रेम और सम्मान करेगा. वह उसके प्रति वफादार रहेगा. घर प्रबंधन में वह उसकी सहायता करेगा. वह उसे उपहार देकर खुश रखेगा. वहीं पत्नी शपथ लेती है कि वह घर संचालन में पति का पूरा साथ देगी. घर आए मेहमानों का पूरा आतिथ्य सत्कार करेगी. पति के प्रति वफादार रहेगी. संपत्ति की सुरक्षा में साथ देगी और अपने अन्य कर्तव्य निभाएगी.

कितनी तक चलती है विवाह प्रक्रिया?

कर्तव्यों की शपथ लेने के बाद बौद्ध भिक्षु मंगल सुत्त या जयमंगल गाथा का पाठ करते हैं. इस दौरान कई बार दोनों के हाथ में जल अभिषेक या सफेद धागा भी बांधा जाता है. वर-वधू एक-दूसरे को माला भी पहनाते हैं. बौद्ध भिक्षु दोनों को बुद्ध की माला भी पहनाते हैं. यह उन्हें गौतम बुद्ध के आशीर्वाद के रूप में मानी जाती है.

बौद्ध धर्म में विवाह समारोह करीब आधे घंटे से लेकर एक घंटे तक का होता है. इसके बाद सबसे पहले भिक्षु-संघ को भोजन कराया जाता है. इसके बाद परिवार और दूसरे रिश्तेदार भोजन करते हैं. समारोह में दहेज या फालतू खर्च निषिद्ध माना जाता है. हालांकि, लोग अपनी बेटी को उपहार के रूप में कुछ भी दे सकते हैं. इसके साथ ही शादी संपन्न मान ली जाती है.