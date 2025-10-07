Advertisement
trendingNow12951422
Hindi Newsधर्म

North East Vastu: घर के ईशान कोण में है वास्तु दोष तो नहीं मिलेगा पूजा का फल, हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान

North East Direction Vastu: वास्तु शास्त्र में ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा का विशेष महत्व है. वास्तु एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस दिशा का वास्तु दोष पूजा-पाठ के संपूर्ण फल को नष्ट कर आर्थिक संकट उत्पन्न कर सकता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 07, 2025, 02:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

North East Vastu: घर के ईशान कोण में है वास्तु दोष तो नहीं मिलेगा पूजा का फल, हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान

North East Direction Vastu Tips: हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख-समृद्धि और उन्नति की चाह रखता है. इसके लिए निरंतर प्रयास और कठिन परिश्रम भी किया जाता है. लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती. ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार, इसका कारण घर में मौजूद वास्तु दोष भी हो सकता है. खासतौर पर ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) से संबंधित दोष व्यक्ति की प्रगति और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ईशान कोण का कौन सा वास्तु दोष पूजा के फल को नष्ट कर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है और इसके निवारण के क्या उपाय हैं.

ईशान कोण का महत्व

वास्तुशास्त्र के अनुसार, पूर्व और उत्तर दिशा के मिलने वाले स्थान को ईशान कोण कहते हैं. इसे घर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस कोण में देवताओं और आध्यात्मिक शक्तियों का वास होता है. भगवान शिव का एक नाम ईशान भी है और वे इसी दिशा में निवास करते हैं. साथ ही बृहस्पति और मोक्ष प्रदान करने वाले केतु का संबंध भी इस कोण से जुड़ा है. यही कारण है कि यह स्थान ऊर्जा और सकारात्मकता का मुख्य स्रोत माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

धन हानि और उन्नति में बाधा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर ईशान कोण ऊंचा हो या असंतुलित हो, तो धन हानि और प्रगति रुकने की संभावना बढ़ जाती है. खासतौर पर उत्तरी दिशा छोटी होने पर गृहस्वामिनी को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

गंदगी और अशुद्धता से नुकसान

ईशान कोण में शौचालय, सेप्टिक टैंक या गंदगी होने से धन की कमी बनी रहती है और उन्नति में बाधा आती है. वास्तु अनुसार, सेप्टिक टैंक के ढक्कन को लाल रंग से रंगना इसके दुष्प्रभाव को कम करता है.

टॉयलेट का निर्माण

ईशान कोण में टॉयलेट बनवाना अत्यंत अशुभ माना गया है. इससे व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है और जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं. इसे दूर करने के लिए शीशा लगाना, पानी से भरा पात्र या फिश एक्वेरियम रखना शुभ माना जाता है.

यह भी पढ़ें: शमी और केले के पेड़ से जुड़ी ये गलतियां कर सकती हैं बर्बाद, जान लें वास्तु से जुड़े ये खास नियम

सीढ़ियों और कबाड़खाने का होना

ईशान कोण में सीढ़ियां, कबाड़खाना या किचन होने से आर्थिक संकट और कर्ज की स्थिति पैदा होती है. अगर यह कोण कट या घटा हुआ हो तो धन-संपत्ति की हानि हो सकती है.

क्या करें उपाय

वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, ईशान कोण को घर के अन्य हिस्सों से नीचा, साफ-सुथरा और सुगंधित रखना चाहिए. यहां भगवान शिव की कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न मुद्रा वाली तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है. गुरु यंत्र की स्थापना करना, बड़ा शीशा लगाना या उड़ते पक्षियों तथा जल स्रोत की तस्वीर रखना दोषों को कम करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
AIR INDIA
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
#Narendra modi
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
cji gavai
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
Kerala
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
Arvind Kejriwal
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
West Bengal
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर