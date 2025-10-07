North East Vastu: घर के ईशान कोण में है वास्तु दोष तो नहीं मिलेगा पूजा का फल, हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान

North East Direction Vastu Tips: हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख-समृद्धि और उन्नति की चाह रखता है. इसके लिए निरंतर प्रयास और कठिन परिश्रम भी किया जाता है. लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती. ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार, इसका कारण घर में मौजूद वास्तु दोष भी हो सकता है. खासतौर पर ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) से संबंधित दोष व्यक्ति की प्रगति और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ईशान कोण का कौन सा वास्तु दोष पूजा के फल को नष्ट कर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है और इसके निवारण के क्या उपाय हैं.

ईशान कोण का महत्व

वास्तुशास्त्र के अनुसार, पूर्व और उत्तर दिशा के मिलने वाले स्थान को ईशान कोण कहते हैं. इसे घर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस कोण में देवताओं और आध्यात्मिक शक्तियों का वास होता है. भगवान शिव का एक नाम ईशान भी है और वे इसी दिशा में निवास करते हैं. साथ ही बृहस्पति और मोक्ष प्रदान करने वाले केतु का संबंध भी इस कोण से जुड़ा है. यही कारण है कि यह स्थान ऊर्जा और सकारात्मकता का मुख्य स्रोत माना जाता है.

धन हानि और उन्नति में बाधा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर ईशान कोण ऊंचा हो या असंतुलित हो, तो धन हानि और प्रगति रुकने की संभावना बढ़ जाती है. खासतौर पर उत्तरी दिशा छोटी होने पर गृहस्वामिनी को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

गंदगी और अशुद्धता से नुकसान

ईशान कोण में शौचालय, सेप्टिक टैंक या गंदगी होने से धन की कमी बनी रहती है और उन्नति में बाधा आती है. वास्तु अनुसार, सेप्टिक टैंक के ढक्कन को लाल रंग से रंगना इसके दुष्प्रभाव को कम करता है.

टॉयलेट का निर्माण

ईशान कोण में टॉयलेट बनवाना अत्यंत अशुभ माना गया है. इससे व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है और जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं. इसे दूर करने के लिए शीशा लगाना, पानी से भरा पात्र या फिश एक्वेरियम रखना शुभ माना जाता है.

सीढ़ियों और कबाड़खाने का होना

ईशान कोण में सीढ़ियां, कबाड़खाना या किचन होने से आर्थिक संकट और कर्ज की स्थिति पैदा होती है. अगर यह कोण कट या घटा हुआ हो तो धन-संपत्ति की हानि हो सकती है.

क्या करें उपाय

वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, ईशान कोण को घर के अन्य हिस्सों से नीचा, साफ-सुथरा और सुगंधित रखना चाहिए. यहां भगवान शिव की कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न मुद्रा वाली तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है. गुरु यंत्र की स्थापना करना, बड़ा शीशा लगाना या उड़ते पक्षियों तथा जल स्रोत की तस्वीर रखना दोषों को कम करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)