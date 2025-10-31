Advertisement
November 2025 Festival Calendar : नवंबर में भी ढेरों व्रत-त्‍योहार, देवउठनी एकादशी से होगी महीने की शुरुआत, देखें पूरी फेस्टिवल लिस्‍ट

November 2025 Teej Tyohar: नवंबर की शुरुआत ही देवउठनी एकादशी जैसे महत्‍वपूर्ण दिन से हो रही है. इसके बाद तुलसी विवाह होगा और शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा. इसके अलावा भी नवंबर 2025 में कई अहम व्रत-त्‍योहार पड़ेंगे. यहां देखें पूरी लिस्‍ट. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:03 AM IST
November 2025 festival list in Hindi: हिंदू धर्म में हर महीने व्रत-त्‍योहार मनाए जाते हैं. वहीं कुछ महीने तो विशेष होते हैं. अक्‍टूबर में दशहरा, दिवाली, छठ मनाने के बाद नवंबर महीना भी व्रत-त्‍योहारों से भरपूर रहने वाला है. नवंबर 2025 की शुरुआत देवउठनी एकादशी से हो रही है. इसी दिन भगवान विष्‍णु 4 महीने की योगनिद्रा से जागते हैं और फिर से शुभ-मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है. इसके बाद तुलसी विवाह होगा. भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराना कन्‍यादान जितना पुण्‍यदायी माना जाता है. इसके अलावा काल भैरव जयंती, गुरुनानक जयंती, देव दीपावली, विवाह पंचमी आदि भी मनाई जाएगी. यहां देखें नवंबर 2025 के सारे व्रत-त्‍योहार की लिस्‍ट. 
नवंबर 2025 के तीज-त्योहार  

1 नवंबर 2025, शनिवार :   देवउठनी एकादशी

2 नवंबर 2025, रविवार :    देवउठनी एकादशी, गौण देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह, योगेश्वर द्वादशी, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्ध योग

3 नवंबर 2025, सोमवार :    सोम प्रदोष व्रत, विश्वेश्वर व्रत

4 नवंबर 2025, मंगलवार :    वैकुंठ चतुर्दशी, मणिकर्णिका स्नान

5 नवंबर 2025, बुधवार :    भीष्म पंचक समाप्त, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा व्रत, देव दिवाली, पुष्कर स्नान, गुरु नानक जयंती

6 नवंबर 2025, गुरुवार :     मार्गशीर्ष मास प्रारंभ

7 नवंबर 2025, शुक्रवार :    रोहिणी व्रत

8 नवंबर 2025, शनिवार :    गणाधिप संकष्टी व्रत, सौभाग्य सुंदरी तीज

12 नवंबर 2025, बुधवार :    कालभैरव जयंती, कालाष्टमी

15 नवंबर 2025, शनिवार :    उत्पन्ना एकादशी

16 नवंबर 2025, रविवार :    उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण, वृश्चिक संक्रांति, द्विपुष्कर योग

17 नवंबर 2025, सोमवार :    सोम प्रदोष व्रत, मण्डला पूजा प्रारंभ

18 नवंबर 2025, मंगलवार :    मासिक शिवरात्रि, दर्श अमावस्या

19 नवंबर 2025, बुधवार :    दर्श अमावस्या

20 नवंबर 2025, गुरुवार :    मार्गशीर्ष अमावस्या

22 नवंबर 2025, शनिवार :    चंद्र दर्शन

24 नवंबर 2025, सोमवार:    विनायक चतुर्थी

25 नवंबर 2025, मंगलवार :   विवाह पंचमी

26 नवंबर 2025, बुधवार स्कंद :    षष्ठी, चंपा षष्ठी

27 नवंबर 2025, गुरुवार :    पंचक प्रारंभ

28 नवंबर 2025, शुक्रवार :    दुर्गाष्टमी व्रत

नवंबर 2025 में विवाह मुहूर्त 

2 नवंबर को तुलसी विवाह होते ही शादियां भी शुरू हो जाएंगी. नवंबर 2025 में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त - 2 नवंबर 2025 रविवार, 3 नवंबर  2025 सोमवार, 6 नवंबर 2025 बृहस्पतिवार, 8 नवंबर 2025 शनिवार, 12 नवंबर 2025 बुधवार, 13 नवंबर 2025 बृहस्पतिवार, 16 नवंबर 2025 रविवार, 17 नवंबर 2025 सोमवार और 18 नवंबर 2025 मंगलवार है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

