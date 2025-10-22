November Festival List 2025: नवंबर महीना कई महत्‍वपूर्ण व्रत-त्‍योहार लेकर आ रहा है. महीने की शुरुआत ही देवउठनी एकादशी से हो रही है. 4 महीने से योगनिद्रा में लीन भगवान विष्‍णु 1 नवंबर को जागेंगे और फिर अगले दिन तुलसी जी से विवाह करेंगे. इसी के साथ 4 महीने से चातुर्मास के कारण शुभ-मांगलिक कार्यों पर लगा ब्रेक हटेगा और शादियां शुरू होंगी. पूरे नवंबर महीने और आधे दिसंबर में शादियां होंगी. देखें नवंबर महीने के व्रत त्‍योहार की लिस्‍ट और नवंबर 2025 में शादी के शुभ मुहूर्त.

यह भी पढ़ें: सबसे ज्‍यादा धोखेबाज होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, आस्‍तीन के सांप की तरह डंसते हैं

नवंबर 2025 के व्रत-त्‍योहार

Add Zee News as a Preferred Source

तारीख दिन त्यौहार

01-11-2025 शनिवार प्रबोधिनी एकादशी

02-11-2025 रविवार तुलसी विवाह

03-11-2025 सोमवार सोम प्रदोष व्रत

04-11-2025 मंगलवार मणिकर्णिका स्नान

05-11-2025 बुधवार कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली

07-11-2025 शुक्रवार रोहिणी व्रत

08-11-2025 शनिवार सौभाग्य सुंदरी तीज और संकष्टी गणेश चतुर्थी

12-11-2025 रविवार कालभैरव जयंती

15-11-2025 सोमवार उत्पन्ना एकादशी

16-11-2025 रविवार वृश्चिक संक्रांति

17-11-2025 सोमवार सोम प्रदोष व्रत

18-11-2025 मंगलवार मास शिवरात्रि

20-11-2025 गुरुवार अमावस्या

21-11-2025 शुक्रवार चंद्र दर्शन

24-11-2025 सोमवार सोमवार व्रत

25-11-2025 मंगलवार विवाह पंचमी

26-11-2025 बुधवार षष्टी

28-11-2025 शुक्रवार दुर्गाष्टमी व्रत

30-11-2025 रविवार झंडा दिवस

यह भी पढ़ें: बाबा वेंगा की ये भविष्‍यवाणी सुनकर नाचने लगेंगे 5 राशि वाले लोग, साल 2026 में होने वाले हैं मालामाल, खरीदनी पड़ जाएगी नोट गिनने की मशीन

नवंबर 2025 में विवाह मुहूर्त

शादी की तारीख दिन

2 नवंबर रविवार

3 नवंबर सोमवार

6 नवंबर बृहस्पतिवार

8 नवंबर शनिवार

12 नवंबर बुधवार

13 नवंबर बृहस्पतिवार

16 नवंबर रविवार

17 नवंबर सोमवार

18 नवंबर मंगलवार

देवउठनी एकादशी के दिन खत्‍म होगा चातुर्मास

देवउठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को कहते हैं. इसी दिन चातुर्मास खत्‍म होता है. वैसे तो इस बार देवउठनी एकादशी 2 दिन पड़ रही है, 1 नवंबर को और 2 नवंबर को. पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर, सुबह 9:11 बजे होगा और 2 नवंबर, सुबह 7:31 बजे समापन होगा. चूंकि 1 नवंबर को पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी इसलिए इस दिन ही देवउठनी एकादशी मानना उचित होगा. फिर अगले दिन 2 नवंबर को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)