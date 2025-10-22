Advertisement
धर्म

नवंबर में भी रहेगी त्‍योहारों की धूम, तुलसी विवाह के साथ शुरू होगा शादियों का सीजन, देखें पूरी लिस्‍ट

November 2025 Hindu Festival Calendar: अक्‍टूबर का महीना दिवाली, छठ जैसे महापर्वों से सजा है, तो नवंबर भी कुछ कम नहीं है. नवंबर शहनाईयों की गूंज और कई बड़े व्रत-त्‍योहार लेकर आ रहा है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:21 AM IST
नवंबर में भी रहेगी त्‍योहारों की धूम, तुलसी विवाह के साथ शुरू होगा शादियों का सीजन, देखें पूरी लिस्‍ट

November Festival List 2025: नवंबर महीना कई महत्‍वपूर्ण व्रत-त्‍योहार लेकर आ रहा है. महीने की शुरुआत ही देवउठनी एकादशी से हो रही है. 4 महीने से योगनिद्रा में लीन भगवान विष्‍णु 1 नवंबर को जागेंगे और फिर अगले दिन तुलसी जी से विवाह करेंगे. इसी के साथ 4 महीने से चातुर्मास के कारण शुभ-मांगलिक कार्यों पर लगा ब्रेक हटेगा और शादियां शुरू होंगी. पूरे नवंबर महीने और आधे दिसंबर में शादियां होंगी. देखें नवंबर महीने के व्रत त्‍योहार की लिस्‍ट और नवंबर 2025 में शादी के शुभ मुहूर्त. 

नवंबर 2025 के व्रत-त्‍योहार 

तारीख    दिन                   त्यौहार 
01-11-2025    शनिवार    प्रबोधिनी एकादशी
02-11-2025    रविवार    तुलसी विवाह
03-11-2025    सोमवार    सोम प्रदोष व्रत
04-11-2025    मंगलवार    मणिकर्णिका स्नान
05-11-2025    बुधवार    कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली 
07-11-2025    शुक्रवार    रोहिणी व्रत
08-11-2025    शनिवार    सौभाग्य सुंदरी तीज और संकष्टी गणेश चतुर्थी
12-11-2025    रविवार    कालभैरव जयंती
15-11-2025    सोमवार    उत्पन्ना एकादशी
16-11-2025    रविवार    वृश्चिक संक्रांति
17-11-2025    सोमवार    सोम प्रदोष व्रत
18-11-2025    मंगलवार    मास शिवरात्रि
20-11-2025    गुरुवार    अमावस्या
21-11-2025    शुक्रवार    चंद्र दर्शन
24-11-2025    सोमवार    सोमवार व्रत
25-11-2025    मंगलवार    विवाह पंचमी
26-11-2025    बुधवार    षष्टी
28-11-2025    शुक्रवार    दुर्गाष्टमी व्रत
30-11-2025    रविवार    झंडा दिवस

नवंबर 2025 में विवाह मुहूर्त 

शादी की तारीख    दिन             
2 नवंबर    रविवार    
3 नवंबर    सोमवार    
6 नवंबर    बृहस्पतिवार    
8 नवंबर    शनिवार    
12 नवंबर    बुधवार     
13 नवंबर    बृहस्पतिवार 
16 नवंबर    रविवार    
17 नवंबर    सोमवार    
18 नवंबर    मंगलवार 

देवउठनी एकादशी के दिन खत्‍म होगा चातुर्मास

देवउठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को कहते हैं. इसी दिन चातुर्मास खत्‍म होता है. वैसे तो इस बार देवउठनी एकादशी 2 दिन पड़ रही है, 1 नवंबर को और 2 नवंबर को. पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर, सुबह 9:11 बजे होगा और 2 नवंबर, सुबह 7:31 बजे समापन होगा. चूंकि 1 नवंबर को पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी इसलिए इस दिन ही देवउठनी एकादशी मानना उचित होगा. फिर अगले दिन 2 नवंबर को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

